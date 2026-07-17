Nie omijaj obojętnie. Letnie łąki to domowa apteczka pełna leczniczych roślin. Nasze babcie doskonale wiedziały, że lipiec to idealny moment na uzupełnienie zapasów w naturalnej apteczce. Pomagają zachować zdrowie, dbają o urodę, wzmacniają odporność i pomagają szybciej uporać się z przeziębieniem.

Spis treści: Gdzie zebrać zioła? Unikaj konkretnych miejsc Zasady zbioru ziół w lipcu. O tym pamiętaj Raj dla zielarzy. Nie przegap: 5 ziół, które warto zebrać w lipcu

Gdzie zebrać zioła? Unikaj konkretnych miejsc

Zioła należy zbierać tylko w czystych miejscach, z dala od ruchliwych dróg i terenów przemysłowych, jak i opryskiwanych pól. Najlepsze lokalizacje to lasy, polany, a nawet własny ogródek. W Polsce można je zbierać na własny użytek, o ile nie są objęte ochroną gatunkową. Nim wyruszymy na zbiory, warto sprawdzić, czy nie wchodzimy na teren prywatny. Wcześniej dobrze jest zapytać właściciela o zgodę. Unikaj parków narodowych i rezerwatów przyrody - w takich miejscach zbiory są prawnie zabronione.

Zasady zbioru ziół w lipcu. O tym pamiętaj

Zioła zbieraj wyłącznie w słoneczne i pogodne dni, najlepiej w godzinach popołudniowych. Rośliny powinny być całkiem suche. Zroszone lub zebrane po opadach deszczu mogą gnić w trakcie suszenia. Podczas zbiorów należy wybierać zdrowe i okazałe rośliny.

Raj dla zielarzy. Nie przegap: 5 ziół, które warto zebrać w lipcu

Jakie zioła zbierać w lipcu? Przedstawiamy 5 propozycji, których lepiej nie mijać obojętnie. Są pełne cennych dla zdrowia właściwości.

Kwiaty lipy

Kwiaty lipy są pełne cennych właściwości. W lipcu warto zebrać i uzupełnić domową apteczkę Adam Burakowski East News

Lipiec należy do nich. To właśnie teraz lipy kwitną na potęgę i obsypują się kwiatami o cennych właściwościach. Od wieków znajdują zastosowanie w medycynie ludowej, bo pomagają na wiele przypadłości. Działają przeciwzapalnie i napotnie, są pomocne w trakcie przeziębienia. Można je stosować w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i gardła czy w przypadku suchego kaszlu. Napar z kwiatów lipy działa też uspokajająco i relaksująco. Kwiaty zawierają terpeny, które działają moczopędnie i obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Z kolei flawonoidy chronią przed działaniem wolnych rodników.

Rumianek

W lipcu można zebrać i ususzyć między innymi rumianek 123RF/PICSEL

Rumianek to jedno z najpopularniejszych ziół w Polsce. Kwitnie przez całe lato, a przygotowane z niego napary mogą stać się naturalnym remedium na różne dolegliwości. Rumianek pospolity jest leczniczą rośliną, a napary z niego przygotowane mają właściwości przeciwzapalne, uspokajające i rozkurczowe. Oprócz tego rumianek przyspiesza gojenie ran, rozkurcza mięśnie gładkie, działa przeciwzapalnie, neutralizuje toksyny, działa antybakteryjnie, pobudza przemianę materii.

Roślina działa przeciwgrzybiczo i łagodząco na podrażnione błony śluzowe. Jest szczególnie polecany, jeśli doskwierają dolegliwości ze strony układu pokarmowego. To zioło idealne na wzdęcia, skurcze żołądka czy zapalenie jelit.

Chaber bławatek

Chabry zawierają witaminy A, C i K. 123RF/PICSEL

Ze względu na intensywny niebieski kolor trudno go przeoczyć. Chaber bławatek to remedium na podrażnienia i opuchliznę pod oczami. Jest też pomocny, gdy zmagamy się z przebarwieniami. Roślinę najczęściej stosuje się w formie naparów - do picia lub jako okłady. Nie bez powodu jest popularnym składnikiem kosmetyków: działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Oprócz właściwości pielęgnacyjnych chaber bławatek jest pomocny przy problemach z układem moczowym. Herbata z bławatka to również naturalny sprzymierzeniec w przyspieszaniu metabolizmu.

Babka lancetowata

Latem zrób syrop na bazie babki lancetowatej, pomaga na chrypkę i przeziębienie. medlinesteinbach 123RF/PICSEL

Babka lancetowata to kolejna roślina do zadań specjalnych. Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i powlekająco. Liście zawierają śluz, flawonoidy i aukubinę - taka mieszanka działa kojąco na podrażnione gardło, ułatwia odkrztuszanie i wspomaga gojenie ran. Liść babki przyłożony na otarcie lub podrażnioną skórę łagodzi ból i pomaga zatamować krwawienie. Z babki można przygotować domowy syrop na kaszel, czyli coś, co jesienią i zimą z pewnością się nam przyda.

Zobacz: Syrop z babki lancetowatej. Jak go zrobić? Tak zadziała na organizm

Nagietek

Nagietek to roślina do zadań specjalnych 123RF/PICSEL

Nagietki kwitną przez całe lato. Kwiatowe koszyczki to cenny surowiec, stosowany w medycynie naturalnej i kosmetologii. Roślina działa rozkurczowo, żółciopędnie, pomaga w przypadku niestrawności i skurczów przewodu pokarmowego. Usprawnia trawienie, działa moczopędnie, pomaga organizmowi oczyszczać się z toksyn. Usuwa nadmiar wody z organizmu, dzięki czemu jest naturalnym pomocnikiem w usuwaniu obrzęków. Napar na bazie nagietka można też wykorzystać jako płukankę do włosów - jej właściwości szczególnie polubią kosmyki z tendencją do przesuszania i łupieżu.

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