Jak wybielić firanki za pomocą sody oczyszczonej?

Soda oczyszczona to jeden z najlepszych naturalnych produktów do prania i wybielania tkanin. Pomoże nie tylko pozbyć się uporczywych zabrudzeń, ale przede wszystkim niepożądanych zapachów, np. dymu papierosowego. Do dozownika na proszek oprócz detergentu należy wsypać 2-3 łyżeczki sody oczyszczonej. Im dłuższy cykl prania, tym lepiej.

Mocno zabrudzone lub poszarzałe firanki najlepiej najpierw namoczyć w roztworze sody. Do dużej miski lub wanny należy wlać ok. 10 litrów ciepłej wody i wsypać 50 dag sody oczyszczonej, a następnie dokładnie rozmieszać. Firanki powinno się moczyć co najmniej kilka godzin, a najlepiej przez całą noc.

Jak wybielić firanki za pomocą aspiryny?

Zachwycające efekty uzyskasz też, mocząc firany w roztworze wody z aspiryną. Na 5 litrów wody należy dodać 5 dobrze rozkruszonych tabletek popularnego leku. Po kilku godzinach firanki staną się zdecydowanie jaśniejsze. Później wystarczy je uprać jak zwykle.

Jak wybielić firanki octem?

Do prania i wybielania firanek warto też użyć octu spirytusowego. Nie tylko doskonale odświeża i rozjaśnia tkaniny, ale też działa antybakteryjnie, usuwa resztki detergentów, zmiękcza i zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co jest szczególnie cenne w przypadku syntetycznych firan. Do dozownika na płyn do płukania wystarczy wlać pół szklanki octu i uruchomić pralkę jak zwykle. Inną metodą jest namoczenie firanek w roztworze wody i octu (pół szklanki octu na 5 l ciepłej wody) przez co najmniej godzinę.

Firany poszarzały, a zwykłe pranie nie przynosi efektów? Skorzystaj z metody naszych babć 123RF/PICSEL

Jak wybielić firanki kwaskiem cytrynowym?

Jeśli chcesz, by firanki były śnieżnobiałe, a do tego przyjemnie pachniały, do dozownika na proszek (oprócz zwykłego detergentu) dodaj pół szklanki kwasku cytrynowego i ustaw delikatny tryb prania. Ta metoda sprawdzi się zwłaszcza w przypadku delikatnych firan, np. lnianych. Po praniu firanki najlepiej rozwiesić na słońcu, które dodatkowo je rozjaśni.

