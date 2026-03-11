Spis treści: Uważaj, co jesz - to klucz do zdrowia Superowoc na długowieczność Owoce najzdrowsze dla trzustki i serca

Uważaj, co jesz - to klucz do zdrowia

Dieta jest ściśle związana z kondycją organizmu, a częste spożywanie produktów bogatych w tłuszcze, cukier czy sól przyczynia się do poważnych schorzeń. Tymczasem wciąż choroby serca odpowiadają w naszym kraju za przedwczesne zgony. Komfort życia pogarszają również schorzenia metaboliczne, takie jak cukrzyca czy otyłość. Prof. Emily Johnston z NYU Langone w USA podkreśla jednak, że dieta bogata w naturalne produkty może chronić przed wieloma chorobami, a nawet opóźniać procesy starzenia się.

Superowoc na długowieczność

Badaczka z USA podkreśla szczególną moc jagód i radzi, by jeść je jak najczęściej, najlepiej każdego dnia. Są nie tylko niskokaloryczne, ale zawierają mnóstwo silnych przeciwutleniaczy, które mają silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Nie tylko usuwają z organizmu wolne rodniki odpowiadające za powstawanie nowotworów i przyspieszają procesy starzenia się, ale korzystnie działają na wiele narządów. Pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu, regulują ciśnienie tętnicze krwi i zwiększają wrażliwość komórek na insulinę. Jagody korzystnie wpływają na kondycję skóry, wzmacniają kości i poprawiają krzepliwość krwi. Mają też zbawienny wpływ na wzrok - poprawiają mikrokrążenie w gałkach ocznych. Badania wykazały, że antyoksydanty znajdujące się w jagodach wzmacniają układ krążenia, dzięki czemu mogą zmniejszać ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych.

Dlaczego warto jeść maliny? Piccia Neri 123RF/PICSEL

Owoce najzdrowsze dla trzustki i serca

Równie cenne dla zdrowia serca czy trzustki są truskawki i maliny. Mogą się poszczycić niskim indeksem glikemicznym i niewielką kalorycznością. Kryję się w nich za to moc witamin, minerałów i silnych przeciwutleniaczy. Ze względu na dużą zawartość błonnika nie tylko wspomagają trawienie, ale też regulują poziom cukru we krwi i dają uczucie sytości. Pomagają też obniżyć poziom złego cholesterolu i regulują ciśnienie tętnicze krwi. Wspomagają również pracę jelit. Znajdujące się w nich witaminy z grupy B korzystnie wpływają też na układ nerwowy - poprawiają pamięć i koncentrację, a nawet zmniejszają ryzyko obniżenia nastroju. Truskawki i maliny warto więc włączyć do codziennej diety - mają zbawienny wpływ na duszę i ciało.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Kuchnia na piedestale. Czy gotowanie może stać się sztuką? © 2026 Associated Press