Spis treści: Jakie kawa ma właściwości? Częste dolegliwości po wypiciu kawy - oto przyczyna Jak objawia się alergia na kawę? Co pić zamiast kawy?

Jakie kawa ma właściwości?

Badania naukowe dowiodły, że kawa w umiarkowanych ilościach wykazuje korzystny wpływ na zdrowie - zmniejsza ryzyko chorób serca, a nawet cukrzycy typu 2. Popularny napój pozytywnie wpływa też na samopoczucie - poprawia funkcje poznawcze, przede wszystkim pamięć i koncentrację. Pomaga zwalczać zmęczenie i umiarkowany ból głowy, jednocześnie zwiększa wytrzymałość fizyczną. Przyspiesza też metabolizm i ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej.

Kawa jest również bogatym źródłem antyoksydantów, które usuwają z organizmu wolne rodniki odpowiedzialne za procesy starzenia się i powstawanie komórek nowotworowych. Nic dziwnego, że ograniczanie lub wyeliminowanie kawy z diety zaleca się jedynie osobom z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Kofeina działa bowiem podrażniająco na błony śluzowe układu pokarmowego i może nasilać objawy refluksu czy wrzodów żołądka.

Częste dolegliwości po wypiciu kawy - oto przyczyna

Niektóre osoby dość szybko po wypiciu kawy odczuwają nieprzyjemne dolegliwości. Niepokój, lęk, kołatanie serca, drżenie rąk, a przede wszystkim dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha czy biegunka to częste objawy nadwrażliwości na kofeinę. Intensywność symptomów bywa uzależniona od ilości wypitej kawy, ale może też wiązać się z dodatkami takimi jak mleko.

Przyczyną tego zjawiska jest upośledzony metabolizm kofeiny i jej wolniejsze rozkładanie, przez co ta substancja bioaktywna może się kumulować i wywoływać negatywne odczucia. Niestety nadwrażliwości na kofeinę nie można leczyć, jedynym sposobem jest jej ograniczanie lub całkowite wykluczenie.

Jak objawia się alergia na kawę?

Alergia na kawę to bardzo rzadka przypadłość związana z silną reakcją układu odpornościowego na białka znajdujące się w ziarnach kawy. Objawy pojawiają się bardzo szybko - może wystąpić pokrzywka na skórze, swędzenie, a nawet duszności, co wymaga pilnej interwencji lekarza.

Ból brzucha, biegunka czy kołatanie serca i uczucie niepokoju to częste objawy nadwrażliwości na kofeinę

Co pić zamiast kawy?

Osoby z nadwrażliwością na kofeinę czy zmagające się ze schorzeniami układu pokarmowego powinny ograniczać, a nawet całkowicie wyeliminować kawę z diety. W takiej sytuacji lepiej spożywać inne napoje dodające energii czy przyspieszające metabolizm. Oto najlepsze zamienniki kawy:

zielona herbata - poprawia pamięć i koncentrację, jednocześnie działa relaksująco . Zawiera silne przeciwutleniacze, niweluje stany zapalne i korzystnie wpływa na układ krążenia. Hamuje też rozwój próchnicy.

Wspomaga detoksykację organizmu i procesy trawienia. Badania wykazują, że picie jej przed treningiem zwiększa spalanie tkanki tłuszczowej aż o 25 proc. matcha - wzmacnia układ odpornościowy, redukuje stres i reguluje poziom cukru we krwi.Badania wykazują, że picie jej przed treningiem

yerba mate - zawiera mniej kofeiny niż kawa, w dodatku jej działanie jest bardziej zrównoważone, dlatego osoby z nadwrażliwością mogą spróbować stopniowo włączać ją do diety. Yerba mate słynie z silnych właściwości pobudzających. Wspiera też układ krążenia i odporność, pomaga kontrolować uczucie głodu i spowalnia przyswajanie tłuszczów co jest istotne w procesie odchudzania.

kakao - ten prosty klasyczny napój świetnie wpływa na nastrój i samopoczucie. Dostarcza wielu cennych składników odżywczych, które wzmacniają naczynia krwionośne i obniżają ciśnienie krwi. Kakao wspiera też pracę jelit i korzystnie wpływa na ich mikroflorę.

złote mleko - mleko z dodatkiem kurkumy ma silne właściwości przeciwzapalne. Działa antybakteryjnie i detoksykująco. Wspiera też pracę narządów odpowiedzialnych za trawienie - łagodzi wzdęcia, zaparcia, niestrawność czy bóle brzucha . Ma zbawienny wpływ na mózg i układ krążenia.

kawa zbożowa - jest bogata w błonnik i świetnie wpływa zarówno na żołądek, jak i na pracę jelit. Wspiera też układ nerwowy i wzmacnia odporność.

