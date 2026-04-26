Bakopa: Jej zwisające kwiaty będą ozdobą każdego balkonu

Natalia Jabłońska

Bakopa to piękna, oryginalna roślina o drobnych kwiatach, która może być ozdobą każdego balkonu lub tarasu. Jakie ma wymagania i w jakich warunkach rozkwitnie kolorami?

Bakopa- ozdobna roślina o drobnych, uroczych, białych i fioletowych kwiatach
Bakopa wygląda pięknie na balkonach i tarasach

Bakopa (Sutera diffusa), zwana także suterą, to roślina z rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae), w której znajduje się aż 60 gatunków występujących naturalnie w strefie podzwrotnikowej na całym świecie.

Bakopa to roślina jednoroczna o cienkich, zwisających pędach, które dorastają do 40-50 cm długości. Ma drobne, delikatne, ciemnozielone liście o lekko sercowatym kształcie. Jej malutkie kwiatki są najczęściej białe, różowe lub fioletowe.

Bakopa polecana jest jako roślina wisząca na tarasy oraz balkony. Jest piękną ozdobą wejść, ganków oraz altanek ogrodowych i doskonale komponuje się z innymi roślinami wiszącymi. Jakie ma wymagania?

Bakopa: Czego potrzebuje, by rozkwitnąć kolorami?

Bakopa rośnie najlepiej na słonecznym lub lekko zacienionym stanowisku. Należy jednak uważać, bo bezpośrednie, mocne promienie słoneczne, mogą ją poparzyć. Roślina ta nie lubi przesuszania, więc należy pamiętać o regularnym, ale jednocześnie dość umiarkowanym podlewaniu. Groźne są dla niej zastoje wody, więc warto zastosować otwory w dnie doniczki oraz drenaż w postaci keramzytu lub drobnych kamyków. Lubi gleby żyzne, próchniczne, przepuszczalne, o lekko kwaśnym odczynie.

Bakopa jest bardzo wrażliwa na choroby grzybowe, więc nie należy moczyć jej liści. Do podlewania jej najlepiej więc używać konewki z długim dzióbkiem.

W odpowiednich warunkach bakopa będzie kwitła od maja aż do przymrozków. Latem możemy zaserwować jej nawóz do roślin kwitnących.

