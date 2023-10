Spis treści: 01 Dlaczego trzeba czyścić kaloryfer?

02 Nowe życie grzejnika - przydatne produkty

03 Zabrudzony kaloryfer - oczyszczanie od środka

Dlaczego trzeba czyścić kaloryfer?

Przyjemne ciepło ogrzewające wyziębione pomieszczenia zdecydowanie ułatwia przetrwanie nadchodzących zimnych miesięcy. By kaloryfery mogły pracować bez przeszkód, musimy dbać nie tylko o ich stan techniczny, ale także poziom czystości. Współcześnie budowane domy oraz mieszkania zakładają montaż ogrzewania ściennego lub podłogowego, ale nieco starsze lokale nadal mogą pochwalić się tradycyjnymi grzejnikami.

Resztki skóry, drobinki jedzenia, pyłki dostające się przez okno oraz nagromadzony na grzejniku kurz nie pozostają bez wpływu na zdrowie. Podsycane przez wysoką temperaturę emitowaną z urządzenia, z łatwością unoszą się w powietrzu i atakują górne drogi oddechowe. Właśnie w ten sposób ekspresowo dostają się do płuc, czyniąc spore zamieszanie w organizmie. Eksperci doradzają, by poświęcić czas na czyszczenie kaloryferów dwa razy w roku.

Nowe życie grzejnika - przydatne produkty

Dbanie o dobry stan kaloryferów nie tylko przedłuża ich żywotność i zapewnia niczym niezakłóconą pracę, ale dodatkowo chroni stan zdrowia domowników. Czego użyć do mycia grzejników? Wyłącznie odpowiednio dobrane przyrządy oraz materiały ułatwią nam zadanie i pozwolą cieszyć się oczekiwanymi efektami.

Jeśli bierzemy czyszczenie kaloryferów na poważnie, powinniśmy się zaopatrzyć w specjalną szczotkę. Bez trudu znajdziemy ją w marketach budowlanych, sklepach ze sprzętami gospodarstwa domowego oraz na internetowych aukcjach. Co ciekawe, taki przyrząd wykonamy samodzielnie, a materiały wniosą nas grosze. Potrzebujemy jedynie pędzla krzywika oraz rolki po ręczniku papierowym owiniętej ściereczką z mikrofibry.

Zabrudzony kaloryfer - oczyszczanie od środka

Zanim na dobre zabierzemy się za czyszczenie kaloryferów, musimy dokładnie sprawdzić ich typ oraz budowę. O wiele łatwiej wyczyścimy urządzenie o otwartej konstrukcji. Codzienne utrzymywanie go w dobrej kondycji wymaga od nas jedynie przetarcia wilgotną szmatką lub miękką gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego. O wiele więcej zamieszania jest z modelami panelowymi. Najpierw trzeba zdjąć z nich kratki oraz osłonki, a dopiero po dostaniu się do wnętrza możemy zabrać się za usuwanie kurzu oraz zabrudzeń.

Zanim do akcji wkroczą płyny oraz inne detergenty, w pierwszej kolejności zacznijmy od odkurzenia sprzętu. W tym celu nałóżmy na rurę końcówkę zwężającą się lub szczotkę. Gruba warstwa kurzu na kaloryferze nie tylko wygląda nieestetycznie i sprawia wrażenie wiecznego nieporządku, ale dodatkowo zakłóca jego prawidłowe funkcjonowanie. Pozbędziemy się go także specjalną szczotką do czyszczenia grzejników lub wyciorem do butelek. Użycie suszarki do włosów ekspresowo wymiecie kurz nagromadzony w środku grzejnika. Panie domu polecają umieszczenie wilgotnej szmatki pod kaloryferem, do której przykleją się paprochy.

