Spis treści: Kto odpowiada za balkon w bloku? Kiedy dopłata jest obowiązkowa? Kiedy dopłata nie jest wymagana? Jak wygląda procedura naliczania dopłat? Co zrobić, gdy nie zgadzasz się na opłaty?

Kto odpowiada za balkon w bloku?

Przez lata właściciele mieszkań w blokach mierzyli się z prawną "szarą strefą". Gdy balkon wymagał naprawy, wspólnoty często wskazywały na lokatora, a lokatorzy na wspólnotę. Odpowiedź na to pytanie wynika z interpretacji ustawy o własności lokali oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

To, kto wyłoży pieniądze, zależy od konkretnego elementu balkonu. Istotny jest podział na konstrukcję (część wspólną) oraz wykończenie (część prywatną). Zgodnie ze wspomnianą ustawą, nieruchomość wspólna obejmuje te części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku jednego właściciela. Jednakże tylko w teorii było to jasne, a spory dotyczące opłat często wiązały się ze skierowaniem sprawy do sądu.

Niedawna nowelizacja ustawy miała rozwiązać ten problem i sprawić, że mniej sporów będzie wchodziło na drogę sądową. Zmianie uległ art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali. Wcześniej brzmiał on: "Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali". Po zmianie brzmi: "Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz elementy konstrukcyjne balkonów, loggii i tarasów".

Kiedy dopłata jest obowiązkowa?

Choć większość prac konstrukcyjnych finansuje zarządca, istnieją sytuacje, w których koszt remontu uderzy cię bezpośrednio po kieszeni. Dopłata jest zasadna w czterech głównych przypadkach:

1. Remont dotyczy twojej strefy prywatnej

Jeśli prace obejmują wyłącznie elementy wykończeniowe, takie jak wymiana popękanych płytek, odświeżenie wylewki lub położenie nowej podłogi (np. sztucznej trawy czy desek kompozytowych), malowanie barierek od strony wewnętrznej, to płacisz sam, ponieważ są to elementy służące wyłącznie twojemu użytkowi.

2. Uszkodzenie powstało z twojej winy

Jeśli administracja udowodni, że stan techniczny balkonu pogorszył się przez twoje zaniedbania, np. drastyczne przeciążenie płyty balkonowej, brak podstawowej konserwacji, która doprowadziła do korozji, wykonanie samowolnych, niefachowych przeróbek, które naruszyły konstrukcję, to możesz zostać obciążony pełnym kosztem naprawy, a w skrajnych przypadkach karami za samowolę budowlaną.

3. Wspólnota lub spółdzielnia podjęła wiążącą uchwałę

Zdarza się, że wspólnota podejmuje decyzję o kompleksowym remoncie wszystkich balkonów w pionie, ustalając, że właściciele lokali z balkonami pokrywają część kosztów (np. za materiały wykończeniowe). Jeśli uchwała jest zgodna z prawem, staje się ona wiążąca dla wszystkich właścicieli. Można ją zaskarżyć do sądu, ale do czasu ewentualnego uchylenia, opłata pozostaje wymagalna.

4. Regularne wpłaty na fundusz remontowy

To najbardziej "niewidoczna", ale realna forma dopłaty. Nawet jeśli w danym momencie nie wyciągasz gotówki z portfela, to twoje miesięczne składki na fundusz remontowy gromadzą środki m.in. na przyszłe naprawy balkonów. Jest to solidarny koszt wszystkich mieszkańców, bez którego niemożliwe byłoby utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym.

Przy czym należy mieć na uwadze, że bardzo dużo zależy od statutu, regulaminu oraz uchwał obowiązujących w danej wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Chcąc wyłożyć np. posadzkę na balkonie należy pokryć koszty samodzielnie.

Kiedy dopłata nie jest wymagana?

W wielu przypadkach mieszkańcy nie muszą samodzielnie pokrywać kosztów naprawy balkonów. Kiedy tak się dzieje? Przede wszystkim dotyczy to wszelkich prac związanych ze "szkieletem" balkonu (konstrukcją). Jeśli remont obejmuje elementy niezbędne dla trwałości budynku, koszt w całości pokrywa zarządca. Dotyczy to:

Płyty balkonowej: naprawy betonu, zbrojenia i usuwania ubytków. Izolacji głównej: warstwy chroniącej konstrukcję przed wodą. Elementów nośnych: wsporników, kotew i połączeń ze ścianą budynku.

Poza tym koszty rozkładają się inaczej, gdy remont jest częścią modernizacji całego budynku. Gdy wspólnota lub spółdzielnia odświeża elewację i przy okazji naprawia wszystkie balkony w bloku, koszty powinny być pokryte z funduszu remontowego. Finansowanie odbywa się wtedy ze wspólnej składki wszystkich mieszkańców (proporcjonalnie do udziałów).

Warto również pamiętać o sytuacjach losowych, takich jak np. pożar nie z twojej winy. Za naprawę części wspólnych (płyta, tynk zewnętrzny czy też barierki) płaci wtedy ubezpieczyciel budynku. Spółdzielnia nie może żądać od ciebie dopłaty za przywrócenie konstrukcji do stanu bezpiecznego.

W przypadku pożaru dopłata za remont może być sfinansowana z ubezpieczenia.

Jak wygląda procedura naliczania dopłat?

Proces ten różni się w zależności od formy zarządzania budynkiem. Istotne jest to, czy decyzja zapada odgórnie, czy wymaga zgody większości mieszkańców. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej zazwyczaj zarząd planuje remont na podstawie przeglądów technicznych. Koszty pokrywane są z funduszu remontowego, ale jeśli środków zabraknie, może zostać naliczona dodatkowa opłata. Wtedy też lokatorzy otrzymują powiadomienie o zmianie wysokości opłat lub jednorazowej wpłacie. W spółdzielniach często odbywa się to bez bezpośredniego głosowania mieszkańców nad konkretnym remontem, jednakże wszystko zależy od zapisów w statucie.

We wspólnocie mieszkaniowej właściciele mają realny wpływ na to, czy i za ile remont się odbędzie. Wtedy też zarządca przygotowuje plan prac i kosztorys. Właściciele muszą przyjąć uchwałę o przeprowadzeniu remontu i sposobie jego finansowania. W uchwale precyzuje się, kto dokładnie płaci i jaką kwotę. O przeprowadzeniu remontu i dopłatach decyduje większość głosów.

Zarządcy stosują różne metody podziału wydatków. Najczęstszą metodą jest proporcja udziałów tzn. każdy płaci tyle, ile wynika z jego udziału w nieruchomości wspólnej (im większe mieszkanie, tym wyższa dopłata).

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się na opłaty?

Jeśli nie zgadzasz się na naliczone opłaty za remont balkonu, masz do dyspozycji kilka ścieżek postępowania, zaczynając od metod polubownych, aż po kroki formalno-prawne. Po pierwsze warto dokładnie sprawdzić dokumenty w tym statut spółdzielni, regulamin rozliczania remontów czy treść konkretnej uchwały wspólnoty. To właśnie w nich najczęściej kryje się odpowiedź na pytanie, czy zarządca miał prawo obciążyć cię kosztami i czy zrobił to zgodnie z obowiązującymi w twoim budynku zasadami.

Kolejnym etapem jest złożenie oficjalnego zapytania lub wniosku do biura administracji. W takim piśmie warto poprosić o wskazanie konkretnej podstawy prawnej dopłaty oraz o szczegółowe wyjaśnienie, co dokładnie jest remontowane - czy prace dotyczą twojej przestrzeni prywatnej, czy elementów konstrukcyjnych budynku. Jeśli odpowiedź cię nie satysfakcjonuje, możesz złożyć formalne odwołanie lub sprzeciw do zarządu lub rady nadzorczej w przypadku spółdzielni, natomiast we wspólnocie możesz kwestionować sposób rozliczenia kosztów bezpośrednio u zarządcy.

W sytuacjach spornych najsilniejszym narzędziem we wspólnocie mieszkaniowej jest zaskarżenie uchwały do sądu. Masz na to zazwyczaj sześć tygodni od dnia podjęcia uchwały lub powiadomienia cię o jej treści. Możesz ją podważyć, jeśli narusza ona prawo, jest niesprawiedliwa lub uderza w twój interes jako właściciela. Najbardziej ryzykownym rozwiązaniem jest całkowite wstrzymanie płatności bez podjęcia kroków prawnych. Takie działanie "na własną rękę" może skutkować naliczaniem odsetek, a w ostateczności windykacją długu.

Wielkanocne smakołyki w przepięknych kolorach i kształtach © 2026 Associated Press