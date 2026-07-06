Bambus Fargesia - roślina, z pomocą której odgrodzisz się od sąsiadów i stworzysz japoński ogród

Bambus Fargesia: Jak wygląda?

Bambus Fargesia to rodzaj bambusów zaliczanych do rodziny wiechlinowatych (Poaceae). Znamy kilkadziesiąt gatunków tej rośliny, z czego kilka można uprawiać także w Polsce.

Bambus fargesia ma bardzo charakterystyczny pokrój i rośnie w postaci dużych kęp. Roślina należy do bambusów kępiastych i posiada krótkie kłącza. Bambus tworzy sztywne, okrągłe w przekroju pędy z widocznymi zgrubieniami i posiada długie, lancetowate, płaskie, zielone liście. Konkretne gatunki i odmiany charakteryzuje różna wysokość, ale maksymalnie bambus osiąga trzy metry wzrostu.

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Bambus Fargesia: Wymagania i uprawa

Bambus Fargesia to roślina egzotyczna, ale niektóre gatunki są wytrzymałe i mrozoodporne - mogą więc być uprawiane w naszym klimacie. Bambus potrafi znieść mrozy sięgające nawet minus 25 stopni Celsjusza, więc może rosnąć w różnych częściach kraju, z wyjątkiem najchłodniejszych rejonów. Tam zaleca się jedynie uprawę pojemnikową.

Bambus Fargesia jest wytrzymały, ale nie znosi wysuszających wiatrów i bardzo suchego powietrza. Wiatr powoduje bowiem zasychanie liści, ale może też przyczyniać się do uszkodzeń mrozowych na pędach i zmniejszenia żywotności roślin w kolejnym sezonie. Fargesia najlepiej rośnie w miejscach spokojnych, zacisznych i osłoniętych. Preferuje lekko półcieniste stanowiska oraz żyzne, próchnicze, przepuszczalne, lekko wilgotne gleby. Bambus nie toleruje zalegającej wokół korzeni wody, ale równie źle znosi przedłużającą się suszę. W takich okresach bambus wyraźnie zwalnia wzrost i może zacząć zwijać liście. Roślina wymaga regularnego podlewania, sprzyja jej też podwyższona wilgotność powietrza.

Bambus Fargesia wygląda pięknie w ogrodach w stylu japońskim lub w ogrodach żwirowych. Dobrze prezentuje się także w pobliżu oczka wodnego lub altany.

Roślinę charakteryzuje bardzo gęsty pokrój, więc możemy z jej pomocą stworzyć zieloną zasłonę i zastąpić nią mniej efektowny żywopłot.

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