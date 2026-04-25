Banalnie łatwe w uprawie, robią efekt "dżungli". Te gatunki dodadzą wnętrzu życia

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Nie trzeba mieć "ręki do roślin" ani dużego mieszkania, żeby stworzyć własną miejską dżunglę. Wystarczy kilka dobrze dobranych gatunków, które nie tylko efektownie wyglądają, ale też są zaskakująco łatwe w uprawie. Urban jungle to trend, który udowadnia, że zieleń w domu może lepiej stworzyć klimat niż meble i dodatki.

Kobieta podlewająca rośliny doniczkowe na parapecie w jasnym salonie w stylu urban jungle
Styl "uran jungle" każdemu wnętrzu doda charakteru. Postaw na te rośliny, by uzyskać efekt

Dodaj wnętrzom życia i zieleni

Styl urban jungle, który ponownie staje się popularny i pożądany jako świetny sposób na stworzenie niezwykłego klimatu w mieszkaniu i domu, opiera się przede wszystkim na odpowiednim doborze roślin - takich, które dobrze odnajdują się w warunkach mieszkaniowych i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Bo "miejska dżungla" to właśnie ustawienie we wnętrzu jak największej liczby roślin w różnych rozmiarach, by dodać wnętrzu tropikalnego, "żywego" charakteru.

Jakie gatunki do "urban jungle"?

kolekcja doniczkowych roślin zielonych i sukulentów ustawionych na stole oraz regale na tle ciepłej, brązowej ściany, obok plecionego fotela i kosza
Sansewiera, epipremnum, monstera, kaktusy różnego rodzaju - to tylko przykłady roślin idealnych do "urban jungle"123RF/PICSEL

Wśród najczęściej wybieranych gatunków znajdują się monstera, fikusy, paprocie czy rośliny pnące, które szybko rosną i tworzą efekt bujnej zieleni. Szczególną popularnością cieszą się rośliny o dużych, dekoracyjnych liściach, które od razu przyciągają uwagę i nadają wnętrzu charakteru. Wiele z nich to gatunki, które przystosowane są do życia w półcieniu, dzięki czemu świetnie radzą sobie w mieszkaniach, nawet tych z ograniczonym dostępem do światła, można zatem ustawić je na podłodze czy w oddaleniu od okna, dzięki czemu uzyskamy efekt "dżungli" w całym wnętrzu, bez koncentrowania doniczek jedynie w okolicy źródła światła słonecznego.

Niewymagające rośliny, które "stworzą" wnętrze

kobieta w szarej sukience pielęgnuje dużą doniczkową roślinę stojącą na drewnianej drabinie, otoczona licznymi zielonymi roślinami w jasnym, przestronnym pomieszczeniu
Monstera to świetna roślina, gdy chcemy stworzyć efekt "dżungli". Szybko rośnie i jest niewymagająca123RF/PICSEL

Jednym z kluczowych założeń miejskiej dżungli jest wybór roślin łatwych w uprawie. Dla początkujących idealne będą gatunki odporne na przesuszenie takie jak sansewieria, zamiokulkas czy epipremnum. Nie wymagają częstego podlewania, dobrze znoszą zmienne warunki i szybko się regenerują. Dzięki temu nawet osoby, które wcześniej "nie miały ręki" do roślin, mogą z powodzeniem stworzyć bogatą, zieloną przestrzeń. Warto też pamiętać o różnorodności - łączenie roślin stojących, wiszących i pnących pozwoli uzyskać efekt wielowarstwowości.

Urban jungle to także świadome podejście do pielęgnacji. Wbrew pozorom większość roślin doniczkowych lepiej znosi lekkie przesuszenie niż przelanie. Warto obserwować liście, bo to one najszybciej sygnalizują, czego roślinie brakuje. Z czasem pielęgnacja stanie się bardziej intuicyjna, a obecność roślin w domu będzie pełnić nie tylko funkcję dekoracyjną, ale też relaksującą.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

