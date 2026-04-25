Dodaj wnętrzom życia i zieleni

Styl urban jungle, który ponownie staje się popularny i pożądany jako świetny sposób na stworzenie niezwykłego klimatu w mieszkaniu i domu, opiera się przede wszystkim na odpowiednim doborze roślin - takich, które dobrze odnajdują się w warunkach mieszkaniowych i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Bo "miejska dżungla" to właśnie ustawienie we wnętrzu jak największej liczby roślin w różnych rozmiarach, by dodać wnętrzu tropikalnego, "żywego" charakteru.

Jakie gatunki do "urban jungle"?

Sansewiera, epipremnum, monstera, kaktusy różnego rodzaju - to tylko przykłady roślin idealnych do "urban jungle" 123RF/PICSEL

Wśród najczęściej wybieranych gatunków znajdują się monstera, fikusy, paprocie czy rośliny pnące, które szybko rosną i tworzą efekt bujnej zieleni. Szczególną popularnością cieszą się rośliny o dużych, dekoracyjnych liściach, które od razu przyciągają uwagę i nadają wnętrzu charakteru. Wiele z nich to gatunki, które przystosowane są do życia w półcieniu, dzięki czemu świetnie radzą sobie w mieszkaniach, nawet tych z ograniczonym dostępem do światła, można zatem ustawić je na podłodze czy w oddaleniu od okna, dzięki czemu uzyskamy efekt "dżungli" w całym wnętrzu, bez koncentrowania doniczek jedynie w okolicy źródła światła słonecznego.

Niewymagające rośliny, które "stworzą" wnętrze

Monstera to świetna roślina, gdy chcemy stworzyć efekt "dżungli". Szybko rośnie i jest niewymagająca 123RF/PICSEL

Jednym z kluczowych założeń miejskiej dżungli jest wybór roślin łatwych w uprawie. Dla początkujących idealne będą gatunki odporne na przesuszenie takie jak sansewieria, zamiokulkas czy epipremnum. Nie wymagają częstego podlewania, dobrze znoszą zmienne warunki i szybko się regenerują. Dzięki temu nawet osoby, które wcześniej "nie miały ręki" do roślin, mogą z powodzeniem stworzyć bogatą, zieloną przestrzeń. Warto też pamiętać o różnorodności - łączenie roślin stojących, wiszących i pnących pozwoli uzyskać efekt wielowarstwowości.

Urban jungle to także świadome podejście do pielęgnacji. Wbrew pozorom większość roślin doniczkowych lepiej znosi lekkie przesuszenie niż przelanie. Warto obserwować liście, bo to one najszybciej sygnalizują, czego roślinie brakuje. Z czasem pielęgnacja stanie się bardziej intuicyjna, a obecność roślin w domu będzie pełnić nie tylko funkcję dekoracyjną, ale też relaksującą.

