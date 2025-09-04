Producenci smartfonów, chcąc zachęcić konsumentów do wybrania ich urządzeń, zazwyczaj przekonują o niezawodności i dużej pojemności baterii w telefonie, co ma sprawić, że użytkownik nie musi obawiać się o krótki czas działania. Przez pierwsze miesiące użytkowania smartfonu faktycznie nie ma potrzeby częstego ładowania telefonu, ale po kilku lub kilkunastu miesiącach można zaobserwować mniejszą żywotność baterii.

Na jakie szczegóły warto zwrócić uwagę podczas codziennego używania telefonu, chcąc zadbać o efektywne działanie baterii?

Współczesne smartfony wyposażone są w akumulatory litowo-jonowe, które w przeciwieństwie do baterii starego typu niklowo-kadmowych i niklowo-wodorkowych, nie posiadają tzw. efektu pamięci. Takie zjawisko oznaczało utratę pojemności baterii, gdy telefon był wielokrotnie ładowany przed całkowitym rozładowaniem.

W związku z tym akumulatory litowo-jonowe mogą być wielokrotnie doładowywane i nie wpływa to na ich szybsze zużywanie się.

Tryb ochrony baterii - na czym polega?

Wiele smartfonów posiada funkcję ochrony baterii, która daje możliwość wyboru jednej z opcji. Zazwyczaj użytkownik ma do dyspozycji tryb podstawowy, adaptacyjny i maksymalny.

Tryb podstawowy polega na tym, że gdy bateria zostanie naładowana do 100 proc., ładowanie zostanie zatrzymane do momentu, gdy poziom naładowania baterii spadnie do 95 proc., a następnie rozpocznie się ponownie.

Tryb adaptacyjny zatrzymuje ładowanie przy 80 proc. naładowania podczas snu i przełącza się na tryb podstawowy przed przebudzeniem, z kolei czas snu szacowany jest na podstawie wzorców korzystania z telefonu.

Tryb maksymalny w kontekście ochrony baterii to zatrzymanie ładowania, gdy bateria zostanie naładowana do 80 proc.

Wielu producentów smartfonów wskazuje, że utrzymywanie baterii na poziomie 100 proc. przez długi czas może zmniejszyć jej żywotność, zatem wybranie odpowiedniego trybu ochrony akumulatora ma wydłużyć jego działanie.

Podsumowując - unikaj pełnego rozładowania baterii i staraj się jej nie ładować zbyt często do 100 proc. Optymalnie jest utrzymywać poziom naładowania baterii między 20 proc. a 80 proc.

Optymalizacja aplikacji, czyli co działa w tle?

Jedną z częstych przyczyn wpływających na szybsze zużywanie się baterii w telefonie, jest nieefektywne wykorzystywanie aplikacji. Jeśli na smartfon pobraliśmy wiele różnych aplikacji, z których na ogół nie korzystamy, warto sprawdzić, czy przyczyniają się do "zjadania" akumulatora.

Otóż pomimo niekorzystania z aplikacji, niektóre z nich mogą być cały czas aktywne, co potocznie określa się "działaniem w tle". Choć aplikacja na telefonie nie jest włączona, to działa na pełnych obrotach, a do tego potrzebuje mocy baterii w telefonie.

W związku z tym w ustawieniach niektórych aplikacji należy włączyć funkcję "uśpienia" lub całkowicie je odinstalować, jeśli nie mamy zamiaru z nich korzystać. W ustawieniach smartfonu postarajmy się znaleźć tryb oszczędzania energii, bowiem jego aktywowanie w prosty sposób ogranicza działanie wybranych aplikacji w tle.

Na co zwrócić uwagę, chcąc wydłużyć żywotność baterii w telefonie? ET. 123RF/PICSEL

Wyłącz niepotrzebne funkcje i zwróć uwagę na jasność ekranu

W smartfonie cały czas uruchomiony jest GPS, Bluetooth czy Wi-Fi, choć nie korzystasz z tych funkcji? Wówczas warto je wyłączyć, co z pewnością wydłuży czas działania baterii w telefonie.

Kolejny "pożeraczem" baterii w telefonie jest ekran. Tutaj zasada jest prosta - im jaśniejszy ekran, tym większe i szybsze zużycie akumulatora.

Chroń telefon przed ekstremalnymi temperaturami

Zarówno bardzo wysoka jak i niska temperatura powietrza mają duże znaczenie dla kondycji baterii w telefonie. Przebywanie z telefonem w upale lub trzaskającym mrozie, może sprawić, że bateria zdecydowanie szybciej się rozładuje. Unikaj wystawiania telefonu na m.in. mocno osłonecznione i nagrzane miejsca.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie

Aktualizacja oprogramowania, zarówno jeśli chodzi o system, na którym bazuje dany telefon oraz gdy mowa o tzw. nakładce systemowej od producenta, mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną urządzenia. W związku z tym w ustawieniach telefonu warto zaznaczyć opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania, by nie przegapić nowej wersji systemu.

