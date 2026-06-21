Spis treści: Bazylia cytrynowa - doskonała przyprawa o tajnej mocy Dlaczego bazylia cytrynowa odstrasza komary? Jak uprawiać bazylię cytrynową na balkonie? Z czym sadzić bazylię w doniczkach?

Bazylia cytrynowa - doskonała przyprawa o tajnej mocy

Bazylia cytrynowa (Ocimum basilicum) jest aromatycznym ziołem będącym krzyżówką bazylii pospolitej z bazylią amerykańską. Ma orzeźwiający cytrynowy zapach, który intensywnie unosi się nad doniczką. Wykorzystuje się ją przede wszystkim w kuchni jako przyprawa do dań wytrawnych i deserów np. ryb i owoców morza. Najmocniejszy aromat ma świeże zioło, dlatego rzadko się ją suszy.

Bazylia cytrynowa ma jasnozielone, lekko podłużne liście. Rośnie szybko w gęstych kępach i osiąga ok. 40 cm wysokości. Można ją uprawiać na grządkach w ogrodzie, ale także w doniczkach na balkonie. Jest rośliną ciepłolubną, dlatego w naszym klimacie najczęściej uprawiana jest jako roślina sezonowa.

Oprócz walorów kulinarnych bazylia cytrynowa skrywa w sobie wielką moc. Zasiana w doniczce na balkonie pomoże ci odstraszyć komary i uprzyjemni wieczorny wypoczynek na zewnątrz.

Dlaczego bazylia cytrynowa odstrasza komary?

Bazylia swój cytrynowy, intensywny zapach zawdzięcza zawartym w liściach i łodydze olejkom eterycznym. Naukowcy wyizolowali z niej między innymi cytral i linalol. W badaniach nad stężonym olejkiem z bazylii cytrynowej substancje te wykazały właściwości odstraszające komary. Jak działają na owady?

Maskują zapach żywiciela,

upośledzają układ nerwowy owadów.

Cytral jest olejkiem, który obecny jest także w innej popularnej roślinie - pelargonii pachnącej, czyli geranium. Roślina ta była badana również pod względem właściwości odstraszających kleszcze, na które działa dokładnie tak samo, jak bazylia na komary.

Warto jednak zaznaczyć, że naukowcy przeprowadzali badania w środowisku laboratoryjnym z mocno stężonym olejkiem z bazylii cytrynowej. Nie ma badań nad skutecznością tej rośliny w otwartej przestrzeni. Posadzona w doniczce będzie miała ograniczony zasięg działania.

Jak uprawiać bazylię cytrynową na balkonie?

Uprawa bazylii cytrynowej jest bardzo prosta i daje dużo satysfakcji. Roślina ta doskonale wysiewa się z nasion. Już po tygodniu lub dwóch wschodzi i zaczyna szybko się zagęszczać. Należy ją wysiewać w marcu i kwietniu lub nawet później - maksymalnie do sierpnia. Wraz ze spadkiem temperatury do 0 st. Celsjusza zaczyna zamierać.

Najlepiej rośnie na stanowisku w pełnym słońcu i osłoniętym od wiatru. Nie ma większych wymagań co do podłoża. Można ją hodować w zwykłej ziemi ogrodowej połączonej z kompostem. Warto zapewnić jej stale wilgotne podłoże, dlatego na balkonie o ekspozycji południowej najlepiej podlewać ją codziennie. Na dno doniczki warto wysypać keramzyt, ponieważ roślina źle znosi zastoje wodne.

Bazylia cytrynowa wymaga regularnego nawożenia. Najlepiej robić to naturalnymi nawozami - kompostem czy biohumusem co 2 tygodnie w okresie wegetacyjnym. Wtedy bez problemu możesz uprawiać ją jako repelent przeciwko komarom, ale także przyprawa, którą wykorzystasz w kuchni.

Bazylię warto uszczykiwać, co pobudza ją do zagęszczenia i wypuszczania nowych pędów. Zbiór bazylii cytrynowej można przeprowadzać cały czas. Po zerwaniu liści warto od razu je wykorzystać, ponieważ to właśnie wtedy roślina ma najintensywniejszy aromat. Po zerwaniu liści bazylii wypuszcza kolejne.

Zioło to jest rzadko atakowane przez szkodniki. Przy zbyt wilgotnym podłożu i zastojach wodnych może chorować. Najczęściej zapada na mączniaka. Warto zapewnić jej dobry drenaż w doniczce i regularnie zbierać jej liście, co pozwoli prześwietlić ją i wpuścić do środka słońce i powietrze. Uchroni ją to przed chorobą grzybową.

Z czym sadzić bazylię w doniczkach?

Jeśli uprawiasz na swoim balkonie pomidory - bazylia jest dla nich doskonałym sąsiadem. Nie tylko chroni ją od mszyc, ale także poprawia ich smak.

Jeśli chcesz zbudować na swoim balkonie mur przeciwko owadom, w doniczce obok bazylii zasadź komarzycę, lawendę, kocimiętkę czy pelargonię pachnącą. Sprawdzi się także werbena cytrynowa. Wszystkie te rośliny wydzielają intensywny zapach odstraszający owady.

Dobrym sąsiedztwem dla bazylii cytrynowej są również inne zioła. Możesz zasadzić na balkonie obok niej tymianek, szczypiorek, koperek, oregano czy majeranek.





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