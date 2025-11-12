Spis treści: Alternatywa dla tui Bukszpan. Najważniejsze wymagania Będzie zieloną ozdobą ogrodu nawet zimą. "Żelazna roślina" przetrwa nawet mróz

Zielone akcenty w ogrodzie również zimą? To możliwe. Wystarczy posadzić w nim zimozielone rośliny, które słyną z odporności na mróz. Wśród nich znajdują się krzewy, drzewa i pnącza, które nie zrzucają liści i igliwia. Jedną z nich jest bukszpan, który prezentuje się efektownie również zimą. Aby cieszył oczy, trzeba jednak przestrzegać kilku zasad pielęgnacyjnych. To one decydują o jego udanym zimowaniu.

Alternatywa dla tui

Bukszpan (łac. Buxus) nie jest zbyt wymagającą rośliną. Świetnie rośnie przede wszystkim na stanowiskach lekko zacienionych. Charakteryzuje się drobnymi, podłużnymi liśćmi o delikatnym połysku. Roślina sprawdza się idealnie w roli żywopłotu (jest łatwa w formowaniu).

Wiecznie zielony bukszpan jest zatem idealną alternatywą dla tui. Ale nie tylko! Jego zastosowanie w ogrodzie jest jednak o wiele bardziej wszechstronne. Świetnie sprawdza się nie tylko w roli wysokiego żywopłotu, ale również niskich obwódek oddzielające poszczególne miejsca ogrodu. Nadaje się idealnie do tworzenia geometrycznych brył.

Bukszpan. Najważniejsze wymagania

Idealne towarzystwo dla bukszpanów? Krzewy iglaste, klon japoński i palmowy czy perukowiec podolski. Pod bukszpanem można sadzić zioła, lawendę, a nawet i tulipany. Jego sąsiedztwo polubią też bodziszki, komosy czy pysznogłówki.

Chociaż bukszpan jest prosty w uprawie, to ma swoje wymagania. Preferuje żyzne, próchnicze i dobrze przepuszczalne podłoże. Nie przepada za glebami podmokłymi, jałowymi i nieprzepuszczalnymi. Roślina dość dobrze radzi sobie w czasie krótkotrwałej suszy. Bukszpan jest też odporny na mróz.

Będzie zieloną ozdobą ogrodu nawet zimą. "Żelazna roślina" przetrwa nawet mróz

Okrywanie bukszpanu na zimę nie jest zawsze konieczne - wszystko zależy od stanowiska, podłoża i sposobu uprawy. Wyjątkiem jest roślina w donicy - tę zawsze trzeba przed mrozem zabezpieczyć.

To, czy bukszpan będzie się efektownie prezentował zimą, zależy od warunków i pielęgnacji. W przypadku siarczystych mrozów lub bezśnieżnych zim może dojść do jego przemarznięcia lub uszkodzenia systemu korzeniowego. Dlatego też zimą dobrze jest podlać roślinę. W naszym kraju często zdarza się, że zimą nie ma śniegu, ale występują spore mrozy. Do tego należy wspomnieć o wietrze, który o tej porze roku lubi dawać się we znaki.

To wszystko sprawia, że ziemia zamarza dość głęboko, a korzenie bukszpanów nie mają możliwości pobierania wody. Suchy wiatr doprowadza do tego, że roślina szybciej traci wodę przez liście. Wszystko sprawia, że bukszpany schną. Warto zatem mieć to na uwadze i na bieżąco sprawdzać, jak miewa się nasza roślina.

