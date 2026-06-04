Spis treści: Białko? Dotyczy wszystkich Gdzie znaleźć białko? To proste Białko w produktach roślinnych Nieoczywiste źródła białka. Tam także jest obecne

Białko? Dotyczy wszystkich

O białku mówi się zazwyczaj wtedy, kiedy ktoś zaczyna swoją przygodę ze sportem. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ono dostarcza niezbędnej energii organizmowi, ale także jest kluczowym budulcem mięśni i tkanek. Okazuje się, że białko jest potrzebne nawet tym, którzy z ćwiczeniami są na bakier. Dlaczego? Ponieważ odgrywa bardzo ważną rolę i bez niego organizm trudno sobie radzi na co dzień.

Białko działa na wszystkie kluczowe układy w organizmie oraz jest katalizatorem wielu cennych procesów w nim zachodzących. Do czego jest potrzebne? Odpowiada m.in. za prawidłową odporność, pomaga uzupełniać ubytki tkanek, wspiera wzrost włosów i paznokci oraz ma wpływ na lepsze gojenie się ran.

Oczywiście, białko potrzebne jest także w innych procesach, ponieważ odpowiada za prawidłową gospodarkę hormonalną, pomaga w trawieniu, gospodarowaniu minerałami i pierwiastkami oraz w dostarczaniu tkankom tlenu.

Widać jak na dłoni, że nie tylko sportowcy powinni uwzględniać białko w diecie, ale każdy, komu pełne zdrowie leży na sercu.

Gdzie znaleźć białko? To proste

Jajka to jedno z lepszych źródeł pełnowartościowego białka 123RF/PICSEL

Naturalne źródła białka? Nie trzeba daleko szukać, bo jest ono w wielu produktach odzwierzęcych. Ponadto trzeba przyznać również jedno: białko pochodzenia zwierzęcego jest pełnowartościowe, czyli zawiera aminokwasy w prawidłowych proporcjach. Gdzie je znaleźć? Przede wszystkim w jajach, mięsie, rybach oraz produktach mlecznych.

Utarło się przekonanie, że dieta wegańska nie dostarcza pełnowartościowego białka, ale istnieje również znaczący wyjątek. Pełnowartościowe białko obecne jest także w produktach roślinnych: soi oraz komosie ryżowej. Dlatego weganie muszą uwzględnić te dwa składniki w swojej diecie.

Białko w produktach roślinnych

Strączki są bogatym źródłem białka. Trzeba je włączyć do diety 123RF/PICSEL

Niepełnowartościowe białko znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego. Mimo że nie zawiera wszystkich niezbędnych aminokwasów, to nie znaczy, że nie jest istotne. Ponadto można sprawić, że będzie ono lepsze dla naszego organizmu, kiedy w trakcie posiłków połączymy ze sobą różne źródła niepełnowartościowego białka.

Gdzie białko pochodzenia roślinnego można znaleźć? Zazwyczaj wiele osób kojarzy je ze strączkami. Faktycznie, znajduje się w białej fasoli, grochu, bobie, soczewicy oraz ciecierzycy. Do tego trzeba dołączyć zboża. Białko obecne jest w mące pszennej, płatkach owsianych, kaszach oraz otrębach.

Dobrym źródłem białka są także orzechy oraz ziarna. Migdały, orzeszki ziemne, pestki dyni, słonecznik i sezam to jedne z lepszych źródeł tego surowca.

Nieoczywiste źródła białka. Tam także jest obecne

Okazuje się, że białko można znaleźć w wielu innych produktach, które do tej pory z białkiem nie są raczej kojarzone. Oczywiście zalicza się je do niepełnowartościowych źródeł, ale można je łączyć z innymi produktami i w ten sposób uzyskiwać to lepiej przyswajalne dla naszego organizmu. Gdzie zatem takie białko można znaleźć?

Brokuły - to także cenna dawka żelaza, magnezu, błonnika oraz cennych witamin.

Szpinak - zielone liście to solidna dawka luteiny, chlorofilu, a także żelaza.

Kakao - gorzkie, sypkie kakao dostarcza sporo białka, więc można dodawać je do deserów.

Kukurydza - odpowiednia w diecie bezglutenowej.

Czosnek - zawiera również siarkę, która pomaga usuwać drobnoustroje.

Nasiona chia i siemię lniane - nie tylko działają na jelita, ale także dostarczają białka.

Suszone pomidory - nie dość, że mają białko, to także likopen, czyli silny przeciwutleniacz.

Grzyby - najwięcej go w boczniakach. Warto o nich pamiętać, kiedy nie jemy mięsa.

Płatki drożdżowe - nieocenione w diecie wegan. Często zastępuje parmezan.

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