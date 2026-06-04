Spis treści: Mięta i rumianek. Jak działają na organizm? Połącz miętę z rumiankiem. Oto, co zyskasz pijąc te zioła Napar z mięty i rumianku. Wzbogać napój o jeden składnik

Duet idealny na lato? Mięta i rumianek. To zioła o cennych dla organizmu właściwościach, a przygotowany na ich bazie napar doskonale orzeźwia i nawadnia. Dlatego warto włączyć go do menu zwłaszcza teraz, gdy panują wyższe temperatury. Co więcej, taka mieszanka działa przeciwzapalnie, łagodzi dolegliwości trawienne. Napar można wzbogacić o dodatek, który urozmaici jego smak.

Mięta i rumianek. Jak działają na organizm?

Mięta pieprzowa to jedna z najczęściej uprawianych w celach leczniczych odmian mięty. Surowcem wykorzystywanym w tym celu są liście, zrywane przed zakwitnięciem.

Mięta ma działanie przeciwutleniające - zawiera substancje hamujące aktywność wolnych rodników. Działa tez bakteriobójczo, rozkurczowo, przeciwzapalnie, żółciopędnie i żółciotwórczo. Pobudza układ trawienny i obniża ciśnienie krwi. Dlatego warto włączyć ją do diety jeśli zmagamy się z zaburzeniami trawiennymi, wzdęciami, migreną, nerwobólami, nadmierną potliwością czy zaburzeniami menstruacyjnymi. Mięta działa uspokajająco.

Świeża mięta w towarzystwie cytryny i rumianku to doskonały pomysł na orzeźwiający napój 123RF/PICSEL

Rumianek również wykazuje wszechstronne właściwości. Działa przeciwzapalnie, rozkurczająco, łagodząco i przeciwbakteryjnie. Dlatego doskonale sprawdza się w przypadku problemów trawiennych. Co więcej, działa uspokajająco i pomaga zasnąć. Rumianek zmniejsza stany zapalne żołądka, koi nerwy, redukuje napięcie mięśniowe i wspiera odporność.

Warto pamiętać, że chociaż mięta i rumianek wykazują korzystne właściwości, to niektóre osoby powinny uważać. Zwłaszcza te borykające się z refluksem żołądkowo-przełykowym (mięta). Z kolei rumianek może wywoływać reakcje uczuleniowe u osób wrażliwych na rośliny z rodziny astrowatych.

Połącz miętę z rumiankiem. Oto, co zyskasz pijąc te zioła

Napar na bazie mięty i rumianku to połączenie wszystkich wspomnianych właściwości. Oto, co zyskasz, pijąc te zioła:

ukojenie dla żołądka i jelit,

działanie rozkurczowe,

redukcja stresu,

wsparcie odporności.

To jednak nie koniec. Taki napar jest idealny na wiosnę i lato. Doskonale nawadnia organizm, a do tego nie zawiera cukru i jest praktycznie bezkaloryczny. Jako napar ziołowy wlicza się oczywiście do dziennego bilansu nawodnienia i jest doskonałą alternatywą dla wody.

Rumianek doskonale wpływa na cerę 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Napar z mięty i rumianku. Wzbogać napój o jeden składnik

Do przygotowania naparu potrzebujesz 1 łyżeczki suszonego rumianki i 1 łyżeczki suszonej mięty (możesz też wykorzystać świeżą z ogródka). Wsyp do filiżanki i zalej wrzątkiem. Gdy napar lekko przestygnie, dodaj sok z cytryny.

Cytryna to cenne źródło witaminy C i antyoksydantów, które pomagają chronić organizm przed infekcjami.

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