Spis treści: Dlaczego kaloryfery się zapowietrzają? Jak prawidłowo odpowietrzyć grzejnik krok po kroku? Najczęstsze błędy przy odpowietrzaniu kaloryfera Czego unikać, aby nie uszkodzić instalacji? Odpowietrzanie grzejnika. Kiedy lepiej wezwać fachowca?

Dlaczego kaloryfery się zapowietrzają?

Zapowietrzanie się kaloryferów jest częste i można powiedzieć naturalne. W blokach jest wynikiem spuszczania i ponownego napełniania kaloryferów wodą przed okresem grzewczym. Podczas napełniania do instalacji grzewczej zawsze dostanie się powietrze, co odczują szczególnie mieszkańcy najwyższych kondygnacji.

W domach ogrzewanych kotłem zapowietrzone kaloryfery mogą być wynikiem zbyt niskiego ciśnienia w instalacji grzewczej. Przyczyna może leżeć także we wszelkich nieszczelnościach instalacji i mikropęknięciach. Choć nie wydostaje się z nich woda, powietrze może się przedostać do wnętrza kaloryferów.

Woda, którą napełniane są kaloryfery, często zawiera gazy. Te pod wpływem ciepła są uwalniane w postaci pęcherzyków. One również przyczyniają się do zapowietrzenia instalacji.

Jak rozpoznać zapowietrzony kaloryfer? Pomimo odkręcenia termostatu kaloryfer pozostaje w całości lub częściowo zimny. W starych żeliwnych kaloryferach zimne zostają ostatnie żebra, z kolei nowsze modele aluminiowe są ciepłe jedynie na dole, gdzie zbiera się woda. Sygnałem zapowietrzonych kaloryferów może być także charakterystyczne bulgotanie wody.

Odpowietrzanie kaloryferów wcale nie musi być trudnym zadaniem 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo odpowietrzyć grzejnik krok po kroku?

Przed przystąpieniem do odpowietrzania kaloryferów w domowej instalacji sprawdź ciśnienie wewnątrz instalacji. Jeśli jest zbyt niskie, podnieś je, dolewając wody. Przy ciśnieniu 1,4 bar szybciej usuniesz zalegające w kaloryferach powietrze.

W przypadku mieszkań na ostatniej kondygnacji upewnij się, że zawór na rurce doprowadzającej wodę jest zamknięty. W ten sposób unikniesz przedostawania się powietrza do wnętrza instalacji. Jak odpowietrzyć grzejnik?

Krok 1. Zakręć termostat i poczekaj, aż woda w kaloryferze ostygnie.

Krok 2. Przygotuj narzędzia do odkręcenia zaworu, szmatkę i miskę.

Krok 3. Podłóż pod zawór miskę, aby woda swobodnie do niej spływała. Ścierką zabezpiecz ściany i podłogę.

Krok 4. Powoli odkręcaj zawór kaloryfera.

Krok 5. Pozostaw lekko odkręcony zawór, dopóki nie popłynie z niego spokojny i jednolity strumień wody.

Krok 6. Zakręć dobrze zawór w kaloryferze.

Jak odpowietrzyć żeliwny kaloryfer? Dokładnie tak samo. Kaloryfery te jednak pozbawione są zaworu. Aby je odpowietrzyć, należy odkręcić śrubę, która znajduje się pomiędzy pierwszym żebrem a rurą doprowadzającą wodę. Do jej odkręcenia będziesz potrzebować klucza francuskiego.

Zimny kaloryfer? Nie musisz wzywać fachowca, by zaczął dobrze działać 123RF/PICSEL

Najczęstsze błędy przy odpowietrzaniu kaloryfera

Odpowietrzanie kaloryfera nie jest skomplikowane, jednak należy zachować ostrożność i unikać popularnych błędów takich jak:

odpowietrzanie gorącego kaloryfera - grozi poparzeniem;

zbyt mocne odkręcenie zaworu - skutkuje zalaniem mieszkania;

niezabezpieczenie wycieku wody miską i ścierką - spowoduje niemały bałagan w pokoju;

nieusunięcie innych awarii, nieszczelności lub innych przyczyn zapowietrzania się kaloryfera.

To najczęstsze błędy popełniane podczas odpowietrzania kaloryfera. Mogą prowadzić nie tylko do bałaganu, ale także ponownego zapowietrzania się instalacji.

Czego unikać, aby nie uszkodzić instalacji?

Drobne błędy mogą doprowadzić do uszkodzenia kaloryfera, a nawet całej instalacji grzewczej. Warto pamiętać o:

regularnej konserwacji kaloryferów - pozwoli ci to uniknąć drobnych nieszczelności;

regularnego odpowietrzania kaloryferów - powietrze wewnątrz prowadzi do korozji grzejników, zaworów czy rur;

użyciu odpowiednich narzędzi do zaworów - śrubokręta lub specjalnego kluczyka, który jest dołączany do kaloryfera.

Odkręcając zawór, sprawdź jego stan. Zardzewiały lub uszkodzony przy odkręcaniu ze zbyt dużą siłą może pęknąć. Pamiętaj również, aby regularnie kontrolować ciśnienie wewnątrz instalacji grzewczej.

Odpowietrzanie grzejnika. Kiedy lepiej wezwać fachowca?

Kiedy nie chcesz ryzykować zalaniem mieszkania, nie masz odpowiednich narzędzi, doświadczenia lub problem zapowietrzonych kaloryferów nieustannie się powtarza - lepiej wezwij fachowca. Hydraulik pomoże ci nie tylko przywrócić efektywność systemu grzewczego, ale także znajdzie ewentualne usterki czy nieszczelności i pomoże ci je wyeliminować.

