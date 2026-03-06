Spis treści: Szczupak - słodkowodna ryba o delikatnym mięsie Dlaczego warto jeść szczupaka? Jak kupić dobrego szczupaka? Jak przyrządzić szczupaka?

Szczupak - słodkowodna ryba o delikatnym mięsie

Szczupak to słodkowodna ryba żyjąca w polskich jeziorach - powszechnie występuje na Mazurach. Dorosłe osobniki mogą mierzyć nawet 1,5 m długości i ważyć ponad 10 kg. Szczupaki do życia potrzebują czystej i dobrze natlenionej wody. Okres ochronny trwa od 1 stycznia do 10 kwietnia - wtedy połowy tej ryby są zakazane ze względu na okres lęgowy. Później jeden wędkarz może złowić najwyżej dwie sztuki szczupaka na dobę.

Mięso szczupaka jest jasne i delikatne, charakteryzuje się zwartą strukturą i lekko słodkim smakiem. Przede wszystkim jest niskokaloryczne - 100 g dostarcza zaledwie 86 kcal. Walory szczupaka ceniono już w kuchni staropolskiej, gdy podawano go na różne sposoby na dworskich stołach.

Dlaczego warto jeść szczupaka?

Szczupak jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka, a przy tym niemal nie zawiera tłuszczu. Jest więc idealny dla osób na diecie redukcyjnej czy prowadzących aktywny tryb życia. Mięso szczupaka dostarcza też dużych ilości witaminy B12 - 100 g pokrywa aż 150 proc. dziennego zapotrzebowania. Tymczasem witamina B12 jest kluczowa w profilaktyce i zwalczaniu anemii megaloblastycznej, ma również zbawienny wpływ na układ nerwowy - wspiera pamięć i koncentrację.

Szczupak zawiera również sporo fosforu, który jest kluczowy dla procesów mineralizacji kości i zębów. Włączenie do codziennej diety tej ryby może więc zmniejszać ryzyko osteoporozy i łagodzić bóle związane z chorobą zwyrodnieniową stawów. Mięso szczupaka dostarcza też selenu i magnezu, które są niezbędne do prawidłowej pracy tarczycy, układu nerwowego i mięśniowego. Znajdziemy w nim również witaminę B5, która wpływa na regulację hormonów stresu i zmniejsza ryzyko zaburzeń lękowych czy depresji. Mimo że szczupak jest chudą rybą, zawiera też niewielkie ilości cennych kwasów omega-3, które poprawiają profil lipidowy i wspierają pracę serca.

Szczupak zapiekany w maśle z dodatkiem cytryny to pyszne i zdrowe danie 123RF/PICSEL

Jak kupić dobrego szczupaka?

Szczupaki preferują czyste zbiorniki wodne, ale ze względu na długość życia mogą kumulować w sobie metale ciężkie, np. rtęć. Dlatego kupując tę rybę, warto zwracać uwagę na pochodzenie - najlepiej wybierać szczupaka z ekologicznych łowisk. Świeża ryba powinna charakteryzować się sprężystym i matowym mięsem, a ponadto nie powinna wydzielać intensywnego zapachu.

Jak przyrządzić szczupaka?

Przyrządzanie szczupaka jest bardzo proste. Ryba ma tak delikatny smak, że wymaga jedynie minimalnej ilości przypraw. Najlepiej piec ją w piekarniku z niewielkim dodatkiem masła. Gotową tuszę wystarczy oczyścić i osuszyć papierowym ręcznikiem, a następnie posolić i odstawić do lodówki na godzinę. Po tym naczynie żaroodporne należy nasmarować niewielką ilością masła i ułożyć w nim rybę. Całość można polać sokiem z cytryny i oprószyć pieprzem. Do smaku można dodać jeszcze drobno posiekaną cebulę i niewielkie kawałki masła ułożone na wierzchu.

Szczupaka najlepiej piec pod przykryciem przez 45 minut w temperaturze 165 stopni.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Zapachniało smażoną rybką... Martin przygotowuje wyjątkowego dorsza Polsat Polsat