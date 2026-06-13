Biegasz i nie chudniesz? Oto możliwe przyczyny
Bieganie uznawane jest za aktywność, która nie tylko świetnie wpływa na zdrowie i samopoczucie, ale także pomaga schudnąć w stosunkowo niedługim czasie. Niekiedy jednak zdarza się, że mimo regularnych treningów waga stoi w miejscu. Co może być przyczyną?
Spis treści:
- Co daje bieganie?
- Jak biegać, żeby schudnąć?
- Jak często biegać, aby schudnąć?
Co daje bieganie?
Dla jednych bieganie jest najgorszą, najbardziej znienawidzoną wręcz formą aktywności fizycznej, a inni nie wyobrażają sobie dnia bez przebieżki. Niektórzy zmuszają się do biegania, bo jest to aktywność, która w krótkim czasie pozwala spalić mnóstwo kalorii. Niekiedy jednak bywa, że frustracja przychodzi bardzo szybko, bo nie dość, że każdy trening jest męką, to dodatkowo nie widać jego efektów. Należy pamiętać, że każdy długodystansowy biegacz musiał przejść przez trudne początki i zdobyć nieco wiedzy w tym temacie, a dziś wielu z nich uprawia jogging nie tylko z uwagi chęć pokonywania nowych rekordów. Bieganie (jak również inne formy podobnych aktywności) daje bowiem dużo więcej, aniżeli satysfakcję i zgrabniejszą sylwetkę. Już zaledwie 20 minut truchtu dziennie wpływa zbawiennie na zdrowie i samopoczucie - m.in. wzmacnia serce i odporność, dotlenia organizm, przyspiesza metabolizm i redukuje stres. Co więcej, bieganie może być przyjemne i bardzo efektywne, jeśli do tematu podchodzi się "z głową". Co zatem robić, aby polubić tę aktywność i schudnąć biegając?
Jak biegać, żeby schudnąć?
Mimo iż bieganie uprawiane jest często po to, aby zmniejszyć masę ciała, to niekiedy bywa, że wykonywane nawet kilka razy w tygodniu treningi nie przynoszą oczekiwanych efektów. Powodów może być kilka:
- Nadwyżka kaloryczna w diecie - to najczęstsza przyczyna. Jeśli przyjmujesz tyle samo kalorii ile spalasz w ciągu dnia, waga będzie stała w miejscu. Pamiętaj więc, że na efektywne odchudzanie dieta ma wpływ w 70 proc, a aktywność jedynie w 30. Ogranicz więc kaloryczne przekąski i postaw na posiłki bogate w białko. Niezwykle istotna poza treningami jest także tzw. "spontaniczna" aktywność.
- Zbyt intensywne treningi - kluczem do efektywnych treningów dla osób początkujących są te o niskiej i umiarkowanej aktywności. Nie warto przejmować się tempem czy pokonanym dystansem, a warto mieć na uwadze ogólny czas biegu. Jeśli będziesz biegać zbyt szybko, odczujesz przetrenowanie i brak chęci do kolejnych treningów. Podaje się, że wolniejsze biegi i treningi interwałowe efektywniej spalają tłuszcz, bowiem maksymalizują one wydatek energetyczny i podkręcają metabolizm.
- Brak czasu na regenerację - dni wolne od treningów są tak samo ważne. To wtedy mięśnie się regenerują, a tkanka tłuszczowa spala. Odpowiednio długi sen i momenty "resetu" są kluczowe do tego, aby utrzymać wysokie tempo metabolizmu, zapobiegać kontuzjom i chronić organizm przed spadkami energii.
Jak często biegać, aby schudnąć?
Dla osób początkujących codzienne bieganie z pewnością nie jest wskazane. Warto robić między treningami przynajmniej jeden dzień przerwy (lepiej nie częściej niż 3-4 razy w tygodniu) i biegać nie dłużej niż 20-30 minut. Jeśli jogging sprawia duże zmęczenie i powoduje zadyszkę, warto zwolnić lub przejść do marszu. Oddech powinien być na tyle spokojny, aby można było swobodnie porozmawiać z drugą osobą.
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