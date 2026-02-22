Spis treści: Czy bataty można jeść codziennie? Co daje jedzenie batatów? Na co zdrowe są bataty? Bataty w diecie są bardzo pomocne Jak jeść bataty?

Czy bataty można jeść codziennie?

Do batatów przylgnęła łatka słodkich ziemniaków, choć czasami trudno tę słodycz za pierwszym razem dobrze wyczuć. Co więcej, to pochodzące z Ameryki Południowej warzywo nawet nie jest botanicznie spokrewnione z naszymi bulwami. Mimo wszystko, bataty są już łatwo dostępne w Polsce i można je bez większego problemu kupić w dyskontach i zastąpić nimi poczciwe ziemniaki.

Jak smakuje batat? W swoim miąższu skrywa połączenie tradycyjnego ziemniaka oraz dyni. Jest słodki i po obróbce termicznej da się wyczuć nieco orzechową nutę. Niektórzy po spróbowaniu pieczonego batata porównują jego smak do karmelu albo pieczonych kasztanów.

Wbrew pozorom takie połączenie smakowe batatów sprawia, że jest to wdzięczny i wszechstronny składnik dań. Nie tylko wytrawnych, ale także deserów i nie ma przeciwwskazań do tego, aby bataty jeść często. Bataty nie mogą być jednak spożywane bardzo często i w dużych ilościach, ponieważ zawierają szczawiany, które zaliczane są do substancji antyodżywczych i mogą sprzyjać powstawaniu kamicy nerkowej.

Co daje jedzenie batatów?

Bataty można kupić bez problemu w dyskontach Angela Rohde 123RF/PICSEL

Co można znaleźć w batatach? Okazuje się, że to źródło witaminy A, która znana jest z tego, że chroni nasz organizm przed nadmiernym promieniowaniem UV (powoduje szybsze starzenie się skóry). Ponadto substancja ma więcej zasług: dba o błony śluzowe, oczy oraz pomaga pozbywać się stanów zapalnych. Co więcej, słodkie ziemniaki to prawdziwy rezerwuar witamin z grupy B. One działają bardzo dobrze na cały organizm, ale w szczególności wspierają procesy zachodzące w układzie krążenia, nerwowym oraz odpornościowym.

Co jeszcze można znaleźć w batatach? Nie wolno zapominać o witaminie C, która wspiera odporność organizmu. Trzeba jednak powiedzieć, że ta substancja ma o wiele więcej zasług dla naszego ciała. Przede wszystkim to naturalny antyoksydant, który rozprawia się ze stanami zapalnymi, pomaga pozbyć się toksyn oraz chroni komórki organizmu przed nadmiernym starzeniem. Ponadto witamina C jest bardzo przydatna dla układu krążenia, bowiem pomaga uszczelniać naczynia krwionośne, co przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego. Witamina C zawarta w batatach pomaga również syntetyzować kolagen, a to sprzyja zdrowszemu i piękniejszemu wyglądowi cery.

Na co zdrowe są bataty?

Pieczone albo gotowane: tak najlepiej smakują bataty Brent Hofacker 123RF/PICSEL

Czy bataty są zdrowe? Śmiało można odpowiedzieć na pytanie twierdząco, patrząc na zawartość witamin. Do tego dochodzi fakt, że bulwy są bogate w minerały. Co można znaleźć jeszcze w batatach i dlaczego warto je jeść?

Dbają o serce, prawidłowe ciśnienie oraz cały układ krążenia, ze względu na obecność potasu.

Wspierają odporność i pomagają wchłaniać żelazo, dzięki zawartości miedzi.

Pomagają budować mocne kości i zdrowe zęby ze względu na to, że są źródłem manganu.

Działają na odporność, korzystnie wpływają na skórę, włosy i paznokcie, przyspieszają gojenie ran i poprawiają funkcje rozrodcze za pomocą cynku.

Bataty w diecie są bardzo pomocne

Wiele osób porównuje bataty z ziemniakami i szuka różnic. Okazuje się, że pomarańczowe bulwy są bogatszym źródłem węglowodanów. To ważny surowiec energetyczny, ale nie zawsze jest on pożądany w diecie diabetyków. Co prawda, ta grupa musi uważać na to, co ląduje na talerzu, ale bataty równocześnie charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym (IG ok. 40), chociaż pieczenie warzyw sprawia, że poziom ten wzrasta (IG pieczonych batatów wynosi ok. 100).

Czym jeszcze charakteryzują się bataty? Mogą być one również włączone do diety i nie są zakazane w trakcie odchudzania, ponieważ mają ok. 80 kcal. Równocześnie są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który nazywany jest sprzymierzeńcem jelit. Substancja ta dba o prawidłowe procesy trawienia, pomaga oczyszczać się organizmowi, ale także wspiera mikroflorę jelitową (co poprawia odporność organizmu) i może ograniczać wchłanianie tzw. złego cholesterolu.

Jak jeść bataty?

Wystarczy pokroić je w słupki, dodać przyprawy i olej oraz zapiec. Po 20 minutach mamy już frytki z batatów Nadtochiy Vladimir 123RF/PICSEL

Co można przygotować z batatów? Tak naprawdę ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Można je po prostu obrać, ugotować i przygotować purée, np. z dodatkiem niewielkiej ilości soli, pieprzu i rozmarynu. Takie danie można zjeść solo lub zaserwować w towarzystwie np. drobiu, lub wieprzowiny.

Jeśli zaś mamy ochotę na słodycze, można ugotować bataty w mleku lub napoju roślinnym, zmiksować i dodać np. powidła, aby uzyskać deser. Batat i jego purée jest także składnikiem ciast: można z niego przygotować np. brownie lub traktować go jako składnik tart.

Frytki z batata? Nic prostszego: można pokroić go w słupki i usmażyć we frytkownicy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować zdrowszą wersję w piekarniku. Po pieczeniu przez 20 minut otrzymamy smaczną przekąskę.

Z batatów można również przygotować kluski albo zupę - w wersji wytrawnej lub egzotycznej: wystarczy dodać np. mleczko kokosowe i imbir, aby otrzymać rozgrzewające danie.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL