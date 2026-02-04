Blacha w piekarniku będzie błyszczeć jak nowa. Sprytny patent bez drogiej chemii

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Obiad z piekarnika? To zawsze dobry pomysł, bo zazwyczaj przepisy z jego wykorzystaniem są bardzo łatwe i szybkie. Niezależnie od tego, co serwujemy, to jedno pozostaje niezmienne - blachę w piekarniku trzeba wyczyścić na błysk. Jeśli akurat szukamy sposobu, jak uporać się z przypaleniami i zabrudzeniami, istnieją łatwe rozwiązania. Patent z ziemniakiem może okazać się pomocny, żeby wyczyścić blachę w piekarniku.

Ręka wysuwająca metalową blachę z wnętrza otwartego piekarnika, na blacie obok widoczna czarna książka kucharska lub instrukcja obsługi. Piekarnik znajduje się w kuchni z jasną podłogą i drewnianymi frontami szafek.
Brud w piekarniku to częsty standard. Można się go szybko pozbyćarchiwum prywatne

Spis treści:

  1. Jak wyczyścić blachę w piekarniku?
  2. Ziemniak na blachę od piekarnika
  3. Domowe sposoby na zabrudzone blachy

Jak wyczyścić blachę w piekarniku?

Spalone jedzenie, nagromadzony tłuszcz i trudne zabrudzenia? Tak najczęściej można opisać blachę w piekarniku. Samo czyszczenie może wydawać się procesem żmudnym i wymagającym sięgnięcia po silne detergenty. Zanim jednak skorzystamy z takich produktów, warto dać szansę domowym sposobom, które mogą sprawić, że blacha będzie czysta. Jednym z nich jest surowy ziemniak, który zbierze tłuszcz i pomoże pozbyć się przypalonych resztek jedzenia.

Zobacz również:

Borykasz się z nadciśnieniem? Zmień kilka nawyków, a leki nie będą koniecznością
Porady

Ciśnienie skacze jak szalone? Usuń z diety jeden składnik, wcale nie chodzi o sól

Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska

    Ziemniak na blachę od piekarnika

    Dwie młode ziemniaki, jedna w całości, druga obrana, ułożone na jutowym materiale z widocznymi delikatnymi plamami ziemi.
    Zwykły ziemniak na przypalenia? Ekologiczny patent może się sprawdzić123RF/PICSEL

    Blacha piekarnika jest wyjątkowo brudna? Czas ją wyczyścić. Na początek można spróbować odmoczyć spalone resztki: w tym celu trzeba zagotować wodę i wrzątek wylać na blachę, a później odczekać ok. pięć minut. Następnie trzeba wziąć surowego ziemniaka, przekroić na pół i wewnętrzną stroną pocierać zabrudzoną blachę. Później całość wypłukać pod bieżącą wodą, a później - dla lepszego efektu - przetrzeć gąbką z płynem do mycia naczyń.

    Jeśli zabrudzenia są wyjątkowo oporne, to przed szorowaniem blachy ziemniakiem, można posypać ją łyżką zwykłej soli kuchennej, która pomoże delikatnie zetrzeć niechciane elementy.

    Zobacz również:

    Blachy i formy do ciasta często są przypalone tak, że nie można ich doczyścić
    Porady

    Skończ z szorowaniem. Za piątaka wyczyścisz nawet stare blachy na błysk

    Tomasz Hirkyj
    Tomasz Hirkyj

      Domowe sposoby na zabrudzone blachy

      Blacha do pieczenia z widocznymi zabrudzeniami po zakończonym pieczeniu, tłuszcz i resztki jedzenia na metalowej powierzchni
      Blacha do pieczenia już nigdy tak nie będzie wyglądać. Sięgnij po domowe sposoby123RF/PICSEL

      Jak doczyścić blachy z piekarnika do czysta? Oczywiście, domowych sposobów jest sporo, więc warto wypróbować wszystkie. Co jeszcze okazuje się przydatne?

      • Ocet - wystarczy wymieszać go z wodą (1:1) i taką mieszanką zalać zabrudzoną blachę. Po odmoknięciu, zabrudzenia powinny zejść bez większego problemu.
      • Tabletka od zmywarki - blachę zalewamy wrzątkiem i wrzucamy tabletkę od zmywarki. Czekamy do momentu, aż się rozpuści, a następnie całość mieszamy. Po kilkudziesięciu minutach, całość można umyć bez większego problemu.
      • Mąka kukurydziana - działa jak papier ścierny. Można nią posypać całą powierzchnie blachy, a później za pomocą wilgotnej gąbki przetrzeć metalową powierzchnię.

      Zobacz również:

      Ruszt kuchenki nie musi być wiecznie brudny. Łatwo go doczyścisz
      Porady

      Spalony tłuszcz to żaden problem. Oto trzy składniki, które go rozpuszczą

      Tomasz Hirkyj
      Tomasz Hirkyj

        Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

        Kobieta w jasnofioletowej bluzie przygotowuje jedzenie w domowej, nowoczesnej kuchni ozdobionej zielonymi motywami roślinnymi. Na blacie leżą warzywa, a w tle widoczne są kuchenne akcesoria i dekoracje.
        Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejszeCanva ProINTERIA.PL
        Szlakami kultowych filmów w Europie. Magia czy turystyczna pułapka?INTERIA.PL

        Najnowsze