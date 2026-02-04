Spis treści: Jak wyczyścić blachę w piekarniku? Ziemniak na blachę od piekarnika Domowe sposoby na zabrudzone blachy

Jak wyczyścić blachę w piekarniku?

Spalone jedzenie, nagromadzony tłuszcz i trudne zabrudzenia? Tak najczęściej można opisać blachę w piekarniku. Samo czyszczenie może wydawać się procesem żmudnym i wymagającym sięgnięcia po silne detergenty. Zanim jednak skorzystamy z takich produktów, warto dać szansę domowym sposobom, które mogą sprawić, że blacha będzie czysta. Jednym z nich jest surowy ziemniak, który zbierze tłuszcz i pomoże pozbyć się przypalonych resztek jedzenia.

Ziemniak na blachę od piekarnika

Zwykły ziemniak na przypalenia? Ekologiczny patent może się sprawdzić 123RF/PICSEL

Blacha piekarnika jest wyjątkowo brudna? Czas ją wyczyścić. Na początek można spróbować odmoczyć spalone resztki: w tym celu trzeba zagotować wodę i wrzątek wylać na blachę, a później odczekać ok. pięć minut. Następnie trzeba wziąć surowego ziemniaka, przekroić na pół i wewnętrzną stroną pocierać zabrudzoną blachę. Później całość wypłukać pod bieżącą wodą, a później - dla lepszego efektu - przetrzeć gąbką z płynem do mycia naczyń.

Jeśli zabrudzenia są wyjątkowo oporne, to przed szorowaniem blachy ziemniakiem, można posypać ją łyżką zwykłej soli kuchennej, która pomoże delikatnie zetrzeć niechciane elementy.

Domowe sposoby na zabrudzone blachy

Blacha do pieczenia już nigdy tak nie będzie wyglądać. Sięgnij po domowe sposoby 123RF/PICSEL

Jak doczyścić blachy z piekarnika do czysta? Oczywiście, domowych sposobów jest sporo, więc warto wypróbować wszystkie. Co jeszcze okazuje się przydatne?

Ocet - wystarczy wymieszać go z wodą (1:1) i taką mieszanką zalać zabrudzoną blachę. Po odmoknięciu, zabrudzenia powinny zejść bez większego problemu.

Tabletka od zmywarki - blachę zalewamy wrzątkiem i wrzucamy tabletkę od zmywarki. Czekamy do momentu, aż się rozpuści, a następnie całość mieszamy. Po kilkudziesięciu minutach, całość można umyć bez większego problemu.

Mąka kukurydziana - działa jak papier ścierny. Można nią posypać całą powierzchnie blachy, a później za pomocą wilgotnej gąbki przetrzeć metalową powierzchnię.

