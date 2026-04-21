Spis treści: Gdzie nie sadzić tuj w ogrodzie? Idealne warunki dla tuj? Zadbaj o iglaki Jak i kiedy sadzić tuje? Sąsiedztwo dla tuj: tego lepiej unikać

Gdzie nie sadzić tuj w ogrodzie?

Tuje, aby rosły jak marzenie, muszą mieć zapewnione odpowiednie miejsce. Jeśli tego nie spełnimy, to wtedy nasz zielony szpaler zamieni się w smutny i nieatrakcyjny rząd krzewów.

Gdzie nie sadzić tuj? Nie powinny rosnąć w miejscach ciemnych, gdzie choć przez kilka godzin nie mają dostępu do promieni słonecznych. Ponadto, nie mogą rosnąć w zagłębieniach albo miejscach, gdzie po opadach zbiera się woda. Tuje nie lubią nadmiaru wilgoci, bo w konsekwencji doprowadza to do rychłego pogorszenia się kondycji krzewów.

Ponadto trzeba wiedzieć jedno, że nawet dogodne miejsca nie mogą być dla tuj przypadkowe. Jeśli decydujemy się na stworzenie ogrodzenia, musimy robić to zgodnie z literą prawa. Krzewy, które nie przekraczają dwóch metrów wysokości, nie mogą być sadzone bliżej niż 50 cm od granic działki. Te, które przekraczają dwóch metrów, wymagają już dwumetrowego odstępu. Jeśli tego nie spełnimy, z dużym prawdopodobieństwem narażamy się na sąsiedzkie spory. Warto wiedzieć, że reguła ta nie jest sztywna, ponieważ samorządy ustalają odrębne przepisy - przed sadzeniem tuj w ogrodzie, lepiej się z nimi zapoznać.

Idealne warunki dla tuj? Zadbaj o iglaki

Gęsty szpaler tuj będzie rósł zdrowo, jeśli zapewnimy mu dobre warunki 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już, jakich miejsc dla tuj się wystrzegać, warto sprawdzić i przekonać się, gdzie je umieścić. Iglaki najlepiej rosną w miejscach nasłonecznionych, ale także półcień nie będzie najgorszy, o ile wiemy, że choć przez kilak godzin rośliny będą miały ekspozycję słoneczną.

Kluczowe są także inne warunki, które trzeba spełnić, aby tuje rosły gęste i zdrowe. Krzewy najlepiej sadzić na glebach kwaśnych i obojętnych. Najlepiej, żeby były one przepuszczalne, ponieważ taka struktura podłoża sprawi, że nie będą narażone na zastój wody. Jeśli jednak gleba, w której docelowo mają rosnąć iglaki jest zbyt zbita, trzeba ja wcześniej rozluźnić i wymieszać np. z piaskiem.

Jeśli nasza gleba nie ma odpowiedniego pH, możemy w łatwy sposób ją zmienić. Wystarczy ziemię przed sadzeniem wymieszać z kompostem albo już po posadzeniu, wysypać ściółkę z kory sosnowej.

Jak i kiedy sadzić tuje?

Tuje można sadzić w ogrodzie od wiosny aż do jesieni 123RF/PICSEL

Wiele osób zastanawia się, kiedy sadzić tuje w ogrodzie. Zasada jest łatwa. Jeśli mamy sadzonki w donicach, możemy je umieszczać w gruncie od wiosny aż do jesieni. Pamiętajmy, aby umieścić ją na "równo" z poziomem gleby, to zapobiegnie ewentualnemu gniciu tui od podstaw. Zanim wsadzimy tuję, namoczmy ją w wodzie przez około 10 minut, co nie tylko pozwoli ją lepiej wyciągnąć, ale także przygotuje do rośnięcia w nowym miejscu.

Żeby tuje rosły zdrowo, trzeba zapewnić im odpowiedni odstęp między sadzonkami. Niezależnie od tego, jaki gatunek wybierzemy dla naszego ogrodu, ok. 60 cm. pomiędzy roślinami w zupełności wystarczą. Po kilku latach tuje rosnące w rzędzie szybko się zagęszczą i zaczną stykać.

Sąsiedztwo dla tuj: tego lepiej unikać

Dużo wspomina się o sąsiedztwie dla roślin. Chodzi o zestawianie ze sobą gatunków w taki sposób, aby nie przeszkadzały sobie wzajemnie, ale również nie konkurowały o dostęp do składników odżywczych w glebie. Jak to się ma w przypadku tuj? Najlepiej, aby usunąć wszystkie rośliny w bliskim sąsiedztwie krzewów. Chodzi nie tylko o to, aby unikać innych krzewów oraz drzew, ale także trawy. Dlatego przed sadzeniem tuj w ogrodzie, najlepiej zebrać darń w średnicy 50 cm od krzewu. Równocześnie, żeby zapobiec rośnięciu chwastów, można tuje ściółkować - najlepiej korą sosnową.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

