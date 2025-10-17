Spis treści: Bezcenny błonnik w diecie. Naukowcy przyjrzeli mu się bliżej Cukier na cenzurowanym. Tak błonnik zwalcza jego działanie Każdy powinien uważać na dietę każdego dnia

Bezcenny błonnik w diecie. Naukowcy przyjrzeli mu się bliżej

W wielu zaleceniach dietetycznych, jak nie we wszystkich, widnieje błonnik. Nic w tym dziwnego, wszak reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała oraz zmniejsza ryzyko chorób serca i cukrzycy. Naukowcy jednak starają się przyglądać dokładnie błonnikowi i temu, jak działa na nasz organizm.

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine może w końcu wyjaśnić, w jaki sposób błonnik pokarmowy chroni organizm przed szkodliwym działaniem cukru i że ta ochrona zaczyna się właśnie w jelitach.

Naukowcy z UCI School of Medicine odkryli, że inulina, czyli naturalnie występujący błonnik zawarty w takich warzywach jak cebula, czosnek i karczochy, może zmienić kształt bakterii żyjących w jelitach, co zatrzymuje fruktozę, zanim dotrze ona do wątroby.

Wyniki badań opublikowane w naukowym czasopiśmie "Nature Metabolism" ujawniają, że błonnik zapewnia zupełnie nowy poziom ochrony, nie tylko w procesie trawienia, ale również w sposobie, w jaki organizm radzi sobie z cukrem na poziomie molekularnym, co jest już nowym odkryciem.

Cukier na cenzurowanym. Tak błonnik zwalcza jego działanie

Jang i jego zespół odkryli, że kiedy ludzie spożywają fruktozę, czyli cukier powszechnie występujący w owocach i słodzonych produktach, bakterie jelitowe w jelicie cienkim mogą ją metabolizować, zanim dotrze ona do wątroby. Jednak bez wystarczającej ilości błonnika, zbyt duża ilość fruktozy "wylewa się", obciążając wątrobę i powodując odkładanie się tłuszczu.

W przeprowadzonym przez naukowców badaniu, podając bakteriom jelitowym inulinę, odkryto, że mikroby te szybciej spalają fruktozę, zapobiegając tym samym kaskadzie uszkodzeń w wątrobie.

Dodatkowo zaobserwowano, że po przygotowaniu bakterii do działania inuliny, naukowcom udało się odwrócić objawy stłuszczenia wątroby, zmniejszając gromadzenie się tłuszczu i zwiększając aktywność naturalnych przeciwutleniaczy w wątrobie.

Wgląd w to, jak błonnik chroni nasze zdrowie przed szkodliwymi składnikami odżywczymi, takimi jak fruktoza, utwierdza nas tylko w przekonaniu, jak jest on istotny w diecie i pokazuje, co dzieje się, gdy go w niej zabraknie.

Każdy powinien uważać na dietę każdego dnia

Ważnym aspektem badania było to, że grupę badawczą nie stanowiły osoby z nadwagą. Osoby o normalnej wadze i prowadzące przeciętnie zdrowy styl życia, także są narażone na ukryte ryzyko wynikające ze stosowania diety bogatej w cukier.

Badania nie dotyczyły osób otyłych, co pokazuje, że zalecenia odnośnie spożywania błonnika, dotyczą wszystkich osób 123RF/PICSEL

Autor badania zauważył, że uszkodzenia metaboliczne nie ograniczają się do osób z nadwagą. Nawet osoby, które wydają się zdrowe, mogą doświadczać stresu i insulinooporności, jeśli ich mikroflora jelitowa nie jest w stanie poradzić sobie z nadmiarem fruktozy.

Na razie naukowcy tłumaczą, że odkrycia wskazują, iż błonnik nie tylko wspomaga trawienie, ale może również chronić zdrowie metaboliczne, lecz potrzebne są dalsze badania, by wciąż zgłębiać zalety błonnika.

