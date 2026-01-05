Odśnieżając systematycznie unikniesz długiej i żmudnej pracy.

Do posypywania śliskiej nawierzchni używaj piasku, popiołu z kominka lub chlorku magnezu.

Nie zapomnij o usuwaniu śniegu z dachu i skuwaniu sopli, by zmniejszyć ryzyko niebezpieczeństwa.

Przestrzegaj trzech zasad zasad podczas odśnieżania

Obfite opady śniegu zwiastują problem z odśnieżaniem posesji, chodników czy terenu wokół bloku. Jest to zajęcie dość żmudne i wymaga sporej ilości czasu. Jednak jeśli będziesz przestrzegać kilku zasad, odśnieżanie będzie łatwiejsze.

Chociaż zasada ta brzmi prosto, najlepsze efekty daje systematyczne odśnieżanie. Dzięki temu cały proces zajmuje o wiele mniej czasu. Wykorzystaj do tego łopatę lub tak zwane zaganiacze śniegu. Na rynku dostępne są też sprzęty elektryczne, które ułatwiają cały proces. Zwróć uwagę na jakość urządzenia do odśnieżania posesji. To bardzo ważne, gdyż słaba wydajność znacznie wydłuża pracę. Pamiętaj, by śnieg zawsze rozrzucać na boki. Ważne jest to, by tworzył on równe warstwy. Kiedy temperatura wzrośnie, ten znacznie szybciej stopnieje. Do posypywania oblodzonej powierzchni najlepiej wykorzystać piasek lub popiół. Miejsca, w których na wiosnę pojawi się roślinność, nie obsypuj solą. Jest ona szkodliwa i nie powinno się jej stosować w ogrodzie. Terenów tych nie odśnieżaj również za pomocą pługa.

Alternatywne metody odśnieżania

Przywiązanie do łopaty sznurka ułatwia odśnieżanie 123RF/PICSEL

Jeśli nie posiadasz potrzebnych narzędzi do odśnieżania, użyj tych, które masz pod ręką. Jeśli śniegu nie jest zbyt wiele, możesz zagarnąć go miotłą lub dmuchawą do liści. Ale jak inaczej uporać się z większą warstwą opadów? Warto kupić specjalną łopatę do śniegu na kółkach. Pozwalają one na transport dużej ilości śniegu.

W tym celu możesz też wykorzystać zwykłą łopatę, wystarczy, że przywiążesz do niej sznurek. Jedną końcówkę przymocuj do górnej części uchwytu i drugą do dolnej, tuż nad czerpakiem. Dzięki temu pozbędziesz się śniegu bez konieczności skręcania tułowia lub pochylania się. Wystarczy, że naniesiesz na łopatę śnieg i chwycisz sznurek pośrodku. Następnie płynnym ruchem odrzuć zawartość na bok.

Chlorek magnezu

Kiedy już uporasz się z zalegającą w nadmiarze warstwą śniegu, musisz pozbyć się lodu. Poruszanie się po takiej powierzchni jest niebezpieczne i grozi obrażeniami. Najlepsza metoda to zastosowanie chlorku magnezu. Ceni się go bardziej niż klasyczną sól, ponieważ ta niszczy powierzchnie i działa tylko do około minus siedmiu stopni Celsjusza. Pierwszy wariant pomaga nawet przy większych mrozach i co ważne, nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Także jego skuteczność sięga nawet kilku godzin i zapobiega ponownemu oblodzeniu chodnika.

Skuwanie lodu

Resztki pozostałego lodu musisz skuć ręcznie. Niestety często środki chemiczne zawodzą, wtedy liczy się siła rąk. Możesz wyposażyć się w specjalne skuwacze do lodu lub wykorzystać do tego końcówkę łopaty. Praca ta jest dość czasochłonna, ale bywa, że stanowi jedyne rozwiązanie. Pamiętaj jednak, by robić to w delikatny sposób, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia nawierzchni. Skuwaj lód po kawałku i zbieraj go za pomocą łopaty do śniegu. By ułatwić sobie zadanie, posyp oblodzoną nawierzchnię specjalnymi środkami rozpuszczającymi zmarzlinę.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Pamiętaj o usuwaniu sopli lodu z dachu i odśnieżaniu dachu 123RF/PICSEL

Oprócz odśnieżania chodnika i terenu wokół domu trzeba usuwać śnieg z dachu. To istotne, gdyż jego nadmiar stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi czy zaparkowanych pojazdów. Ponadto takie obciążenie sprawia, że połacie dachu i krokwie wyginają się i stają się powodem przecieków. Inną kwestią jest skuwanie sopli lodu, które są przyczyną uszczerbku na zdrowiu. Szpiczaste warstwy lodu mają obowiązek usuwać właściciele lub zarządcy danej nieruchomości.

