Spis treści: Codzienna czynność, która zdradza stan zdrowia Najlepsze ćwiczenie dla stawów i kondycji Jak prawidłowo wykonywać ćwiczenie step-up?

Codzienna czynność, która zdradza stan zdrowia

Sposób, w jaki chodzisz po schodach, może wiele mówić na temat kondycji organizmu. Ból kolan, trzaski w stawie i zadyszka po pokonaniu kilkudziesięciu schodów to oznaka, że pora na zwiększenie regularnej aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia sprzyja znacznemu osłabieniu mięśni, a to przekłada się na gorszą kondycję kości i stawów. Badania dowodzą, że nawet wysiłek o niewielkiej intensywności, ale wykonywany regularnie, może przynieść znaczące korzyści dla zdrowia - obniżyć ciśnienie tętnicze, wzmocnić serce i zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę. To też najlepszy sposób, by zwiększyć wydolność organizmu.

Najlepsze ćwiczenie dla stawów i kondycji

Jeśli nie uprawiasz regularnej aktywności fizycznej, w pierwszej kolejności osłabieniu ulegają mięśnie nóg. By to zmienić, do codziennej rutyny wystarczy wprowadzić ćwiczenie step-up. Polega ono na wchodzeniu jedną nogą na stabilny stopień i schodzeniu z niego w powolny i precyzyjny sposób. Dzięki temu poprawisz koordynację ruchową i zmysł równowagi, a przede wszystkim szybko wzmocnisz mięśnie czworogłowe i dwugłowe uda, pośladki, a nawet brzuch. Wielokrotnie wykonywany step-up pozwala też poprawić kondycję i spalić nieco kalorii. Pozytywnie wpływa też na postawę ciała i zmniejsza ryzyko kontuzji w przyszłości.

Trenując na stepperze można ćwiczyć z hantlami, co dodatkowo angażuje mięśnie rąk 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo wykonywać ćwiczenie step-up?

W ćwiczeniu step-up kluczowa jest precyzja ruchów i odpowiednia technika. Zanim jednak zaczniesz trening, zrób prostą rozgrzewkę - wymachy nóg, krążenia bioder, kilka przysiadów czy marsz w miejscu.

Na początku stopień nie powinien być zbyt wysoki - dobrze sprawdzi się niskie krzesełko czy twardy podnóżek. Należy na nim ustawić całą stopę i stopniowo przenosić na nią ciężar ciała. Kluczowe jest, by kolano było skierowane w tę samą stronę co palce stopy, a plecy były proste. Wejdź na stopień i dołącz drugą stopę tak, by mięśnie brzucha były napięte. Następnie, kontrolując ruch, zejdź powoli do pozycji wyjściowej. Czynność należy powtarzać kilka-kilkanaście razy, a następnie zmieniać stopę wyjściową. Z czasem ćwiczenie można utrudnić i w rękach jednocześnie trzymać hantle.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Garus. Tradycyjna zupa z jabłek i gruszek Polsat