Spis treści: Sposób na przeciążoną dolną partię pleców Proste ćwiczenia, które wykonasz w łóżku

Sposób na przeciążoną dolną partię pleców

Napięcie, stres, obciążenia, nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia czy spania - wiele czynników może wywołać nieznośny ból pleców, sztywność i promieniujące, uciążliwe "prądy" w okolicach odcinka lędźwiowego, bioder i miednicy. A to właśnie te partie intensywnie "pracują" podczas chodzenia i wszystkich codziennych obowiązków. Często na uporczywe bóle tych częsci ciała skarżą się seniorzy, którzy mogą już mieć zwyrodnienia. Trudno wtedy nawet posmarować dolny odcinek placów maścią przeciwbólową, nie wspominając o ćwiczeniach fizycznych. Na szczęście istnieją skuteczne, nietrudne ćwiczenia, które można wykonać w pozycji leżącej we własnym łóżku na przykład tuż przed snem, które mogą pomóc zmniejszyć napięcie, bo "otworzysz" biodra i odciążysz konkretny odcinek kręgosłupa.

Proste ćwiczenia, które wykonasz w łóżku

W łóżku czy na podłodze - te ćwiczenia mogą przynieść sporą ulgę dla twoich pleców 123RF/PICSEL

Każde ćwiczenie wykonuj leżąc na plecach na płaskim podłożu. Ruchy powinny być spokojne i płynne - bez szarpania oraz bez bólu. Możesz wykonać cały zestaw rano po przebudzeniu albo wieczorem przed snem.

Ćwiczenie 1: ruch stopami na zewnątrz i do środka

Połóż się na plecach, nogi wyprostuj i rozluźnij. Nie odrywając nóg od materaca, kieruj stopy naprzemiennie: raz na zewnątrz, raz do środka. Ruch wykonują tylko stopy i kostki. Powtórz 20 razy.

Ćwiczenie 2: otwieranie bioder

Połóż się na plecach i zegnij nogi w kolanach. Złącz stopy podeszwami tak, aby kolana były skierowane na boki. Następnie delikatnie opuszczaj i unoś kolana, wykonując niewielki ruch przypominający otwieranie i zamykanie skrzydeł. Powtórz 20 razy.

Ćwiczenie 3: delikatne ruchy nóg na boki

Układając w ten sposób stopy rób wymachy na boki 123RF/PICSEL

Połóż piętę jednej stopy na palcach drugiej stopy. W tej pozycji przesuwaj obie nogi lekko raz w jedną, raz w drugą stronę, utrzymując kontakt z materacem. Wykonaj 20 powtórzeń, a następnie zmień ułożenie nóg.

Ćwiczenie 4: ruch kolan na boki

Połóż się na plecach, ugnij kolana, a stopy oprzyj płasko o materac. Trzymając stopy w miejscu, powoli kieruj oba kolana raz w prawą, raz w lewą stronę. Nie wykonuj ruchu na siłę. Powtórz 20 razy.

Ćwiczenie 5: rozluźnienie bioder i pośladków

Połóż się na plecach i ugnij nogi. Oprzyj kostkę jednej nogi na przeciwległym kolanie (jak kształt cyfry 4). Następnie delikatnie poruszaj nogą podporową w przód i w tył niewielkim zakresem ruchu. Staraj się nie odrywać odcinka lędźwiowego od materaca. Wykonaj 20 ruchów i zmień stronę.

Jeśli podczas ćwiczeń pojawia się ostry lub promieniujący ból, przerwij wykonywanie ruchów.

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