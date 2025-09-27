Spis treści: Czy ochrona zawsze jest niezbędna? Kiedy zabezpieczać borówkę przed zimą? Czym obłożyć przed zimą borówkę amerykańską? Tajniki ściółkowania W kolejnym sezonie obsypie się owocami. Stroisz dla borówki amerykańskiej Kopczykowanie borówki amerykańskiej

Czy ochrona zawsze jest niezbędna?

Nie każdy krzew potrzebuje dodatkowej ochrony przed mrozem i tworzenia prawdziwych tarcz zabezpieczających przed zimowymi warunkami. Wiele zależy zarówno od odmiany, jak i wieku rośliny. Młode borówki amerykańskie są bardziej wrażliwe i wymagają obsypywania oraz okrycia agrowłókniną przez kilka pierwszych sezonów od posadzenia.

Należy wciąż pod uwagę także region uprawy. Na wschodzie i północy Polski zimy bywają ostrzejsze, dlatego zabezpieczenie krzewów staje się koniecznością. Doświadczeni ogrodnicy przyznają, że nawet jeśli dorosłe krzewy dobrze radzą sobie bez osłony, młode sadzonki zawsze warto okryć. To inwestycja w obfite plony na przyszłość. Trzeba wziąć pod uwagę, że korzenie borówki są stosunkowo cienkie i nie rozrastają się w głębszych warstwach podłoża. Te cechy powodują, że system korzeniowy staje się bardziej wrażliwy na chłód oraz wysychanie.

Już teraz musisz pomyśleć o pielęgnacji borówki w kontekście przyszłorocznego owocowania

Kiedy zabezpieczać borówkę przed zimą?

Pośpiech nie jest w tej kwestii wskazany. Ogrodnicza nadgorliwość może tylko zaszkodzić owocowym krzewom. Zbyt wczesne okrycie zatrzymuje wilgoć i sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Co więcej, borówka w takich okolicznościach nie zdąży się naturalnie zahartować, przez co stanie się mniej odporna na zimowe mrozy.

Najlepszy moment na zabezpieczenie borówki amerykańskiej jesienią wyznaczymy na podstawie obserwacji temperatury. Do pracy przystępujmy wraz z nadejściem pierwszych przymrozków, gdy krzew w naturalnym rytmie przechodzi w stan spoczynku.

Czym obłożyć przed zimą borówkę amerykańską? Tajniki ściółkowania

Oto najpopularniejsza metoda ochrony borówki przed zimą. Wokół krzewu należy rozsypać warstwę drobno mielonej kory sosnowej i igliwia. Sprawdzą się także przefermentowane trociny z drzew iglastych, zapewniających roślinom kwaśne środowisko. Dzięki temu system korzeniowy przestaje być narażony na przemarzanie, a podłoże dłużej utrzymuje wilgoć. Warstwa zabezpieczająca powinna mieć 5-7 cm grubości.

W kolejnym sezonie obsypie się owocami. Stroisz dla borówki amerykańskiej

Stroisz, czyli gałęzie świerkowe, jodłowe lub sosnowe, to naturalna i ekologiczna osłona dla borówki. Rozkłada się je wokół podstawy krzewu jako warstwę ochronną przed porywistym wiatrem i niskimi temperaturami.

Kopczykowanie borówki amerykańskiej

Kopczykowanie często łączy się z zastosowaniem stroiszu. Polega ono na usypaniu kopczyka z ziemi, torfu lub przefermentowanych trocin wokół dolnych partii rośliny. Powinien mieć ok. 20 cm wysokości. Zabieg szczególnie jest zalecany w przypadku młodych sadzonek, których system korzeniowy nie jest jeszcze zbyt mocno rozwinięty.

Zastosowanie kopczykowania chroni korzenie i dolne pędy przed przemarzaniem, stabilizuje temperaturę oraz wilgotność gleby, a do tego zabezpiecza przed negatywnymi efektami nagłych wahań temperatury.

