Katarzyna Bosacka ostrzega przed szkodliwymi dodatkami do żywności

Katarzyna Bosacka - dziennikarka, autorka książek i osoba publiczna, współtworząca programy o tematyce zdrowotnej, uwielbiana jest nie tylko z uwagi na cenne rady, którymi dzieli się dzieli, ale również sposób bycia, naturalność i autentyczność. Na przestrzeni ostatnich las zaskarbiła sobie sympatię wielu widzów i internautów. Działa bowiem bardzo aktywnie również w mediach społecznościowych, gdzie często analizuje składy popularnych produktów spożywczych i nierzadko przestrzega przed szkodliwymi dodatkami do żywności. Tym razem po lupę wzięła kolorowe napoje, które ostatnimi czasy zyskują ogromną popularność, szczególnie wśród osób aktywnych fizycznie. To izotoniki - czyli nawadniające płyny sprzedawane na potęgę w wielu dyskontach czy stacjach benzynowych. Można zakupić je w wygodnych, poręcznych, plastikowych butelkach i zabrać ze sobą w podróż, na rower czy trening. Ich cena zazwyczaj nie jest wygórowana, a smak całkiem niezły, bo delikatnie słodki. Mimo tych wszystkich zalet, zdaniem wielu ekspertów, sklepowe izotoniki to w większości przypadków nie najlepszy wybór, dla osób chcących zdrowo się odżywiać.

Sok z pomidorów to naturalne wsparcie w profilaktyce wielu chorób, a jednocześnie naturalny napój nawadniający 123RF/PICSEL

Katarzyna Bosacka wyjawiła prawdę na temat sztucznych izotoników. Poleca coś znacznie zdrowszego

Bosacka w ostatniej rolce na Instagramie zwróciła uwagę na to, że z pozoru pięknie wyglądające, kolorowe napoje izotoniczne mimo iż małokaloryczne, mogą w rzeczywistości być nafaszerowane wieloma potencjalnie szkodliwymi dla zdrowia związkami. Między innymi na etykiecie ze składem w takich napojach można znaleźć syntetyczny, niebieski barwnik - błękit brylantowy (E133). Bosacka wyjaśniła w filmiku, że ten związek chemiczny obecny jest również w… kostkach do toalety. Zamiast tego ekspertka proponuje sięgnąć po coś znacznie bardziej odżywczego i zdrowego, a mianowicie sok z pomidorów. Produkt ten to jedynie 17 kcal/100 g, doskonale nawadnia, a jednocześnie, w przeciwieństwie do sklepowego izotonika, jest prawdziwą bombą witamin, minerałów i błonnika.

Dlaczego sok pomidorowy będzie lepszym wyborem niż sztuczny izotonik?

- Sok pomidorowy może działać jak naturalny izotonik - zawiera potas i sód, czyli elektrolity, które pomagają utrzymać równowagę wodno-elektrolitową organizmu, szczególnie po wysiłku czy w upalne dni. A przy tym nie dostarcza zbędnego cukru, który często znajdziemy w gotowych napojach izotonicznych czy gazowanych.

To także naturalne źródło witamin (A, C, K, z grupy B) oraz minerałów, takich jak potas czy żelazo.

Co ważne - zawiera likopen, silny przeciwutleniacz, który wspiera serce i układ krążenia.

I ciekawostka: likopen lepiej przyswaja się właśnie z przetworów pomidorowych niż ze świeżych pomidorów.

Dodatkowo sok pomidorowy nie jest "pusty" - lekko syci i pomaga utrzymać stabilny apetyt.

Jeśli wybieramy sok z polskich pomidorów gruntowych, mamy pewność, że powstaje z pomidorów dojrzewających naturalnie - na polu, a nie w transporcie. Dzięki temu są one wyjątkowo bogate w smak i wartości odżywcze - wyjaśniła Katarzyna Bosacka na Instagramie.

Rozwiń

A Wy lubicie sok pomidorowy?

