Katarzyna Bosacka zaskoczyła internautów nowym wpisem w mediach społecznościowych. Dziennikarka zdemaskowała bowiem chętnie spożywany zimową porą napój. Wydawać by się mogło, że jest zdrowy, bo zawiera sporo witamin, a do tego świetnie rozgrzewa i smakuje wybornie. Jego kaloryczność może być jednak gigantyczna - a wszystko to zależy od ilości dodatków. O jaki napój chodzi?

Kobieta w żółtej marynarce z przypiętą niebiesko-żółtą wstążką siedzi przy stole i prowadzi rozmowę gestykulując dłońmi. Na stole widoczne są filiżanka, talerz oraz kilka innych naczyń. Tło rozmyte, kolorowe.
Katarzyna Bosacka podała kaloryczność popularnej herbaty. Mało kto zdaje sobie z tego sprawęMateusz GrochockiEast News

Katarzyna Bosacka w mediach społecznościowych

Treści jakie Katarzyna Bosacka publikuje już od wielu lat w mediach społecznościowych cieszą się niezwykle pozytywnym odbiorem. Dziennikarka, influencerka i autorka książek o zdrowym żywieniu dzieli się tam bowiem wieloma ciekawostkami na temat popularnych produktów spożywczych. Niejednokrotnie przed nimi przestrzega, wskazując na toksyczne składniki, jednak często też poleca sprawdzone i godne uwagi artykuły. Analizuje bowiem dokładnie etykiety i wyjaśnia, dlaczego mogą być one szkodliwe. Ostatnio przedstawiła informacje, które niejednego mogą zaskoczyć - chodzi o napój, który wiele osób przygotowuje w okresie jesienno-zimowym.

Bosacka demaskuje zimowe herbaty. Nie ma dobrych wieści

Każdy z nas ma w domu herbatę - napój, który najchętniej pijamy w chłodne dni, bo świetnie rozgrzewa. Działanie i smak takiego naparu są jeszcze lepsze, jeśli dodamy do niego np. plasterki pomarańczy, goździki, anyż, sok malinowy czy miód. Okazuje się jednak, że jeśli przesadzimy z ilością takich "ulepszaczy", niepozorna herbatka wypijana często kilka razy w ciągu dnia może stać się prawdziwą bombą kaloryczną.

Szklanka z czerwonym grzanym winem udekorowana plasterkiem pomarańczy, laseczką cynamonu, anyżem i goździkami, obok połówka pomarańczy z goździkami na szarej tkaninie.
Ile kcal może mieć herbata zimowa? Tyle co jeden posiłek Joanna Jablonska123RF/PICSEL

Ile kalorii ma zima herbata? Będziecie w szoku

Katarzyna Bosacka opublikowała w sieci rolkę, w której wyjaśniła, dlaczego zimowa herbata bywa bardzo podstępnym napojem.

- Sama w sobie herbata nie ma kalorii, bo jest to właściwie woda z naparem herbacianym. Do tego jednak są dodatki - no i tu zaczyna się problem.

Jeśli dodamy policzymy łyżki żurawiny (pamiętajmy, że ma ona w sobie cukier), do tego dwie łyżki syropu malinowego i dwie łyżki miodu oraz plaster pomarańczy, goździki i cynamon to wiecie ile tu jest kalorii? Aż 300 - oznajmiła Bosacka na nagraniu.

Okazuje się więc, że niepozorna zimowa herbata może mieć wartość energetyczną zbliżoną do jednego posiłku - przykładowo dwóch kromek chleba żytniego z tuńczykiem, z dodatkiem połowy jajka i sporej ilości warzyw. Na taki napój należy więc bardzo uważać, ponieważ może być on powodem, dla którego przybieramy na wadze.

- Niby "tylko herbata", a jednak ma taką kaloryczność jak pełnoprawny posiłek - warto o tym pamiętać, zwłaszcza gdy liczysz kalorie i ograniczasz ilość cukru - wyjaśniła Bosacka na Instagram

Ręka kobiety z czerwonym lakierem na paznokciach sprawdzająca zegarek sportowy podczas ćwiczeń, w tle fioletowe hantle i mata do ćwiczeń.
Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiemCanva ProINTERIA.PL
