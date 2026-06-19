Bosacka wyjaśniła, jak należy gotować bób. Większość osób robi to źle

Spis treści: Czy bób jest zdrowy? Jak gotować bób, aby miał idealną konsystencję oraz smak?

Czy bób jest zdrowy?

Bób to roślina strączkowa, bliski krewny grochu, fasoli, soi i ciecierzycy. Jadalną część tej rośliny stanowią nasiona, które do spożycia nadają się po obróbce cieplej. Warto jeść bób w sezonie jak najczęściej, gdyż zawiera on szereg cennych związków i wykazuje właściwości zdrowotne. To niskokaloryczne warzywo (w 100 g ma od 75 do 110 kcal) jest źródłem białka, błonnika, kwasu foliowego oraz węglowodanów złożonych. Jego spożywanie wspiera układ krążenia, perystaltykę jelit, pomaga obniżyć cholesterol i może być pomocne w czasie odchudzania (zapewnia uczucie sytości na długi czas). Mimo iż bardzo zdrowy, u osób z wrażliwym układem pokarmowym po jego spożyciu mogą występować dolegliwości jak wzdęcia czy gazy. Na szczęście istnieje na to proste rozwiązanie.

Wiele osób soli bób przed ugotowaniem. Okazuje się, że należy zrobić to tuż przed spożyciem 123RF/PICSEL

Jak gotować bób, aby miał idealną konsystencję oraz smak?

Bobem najczęściej zajadamy się solo, z dodatkiem masła czy bułki tartej. Niekiedy także dodawany jest do zup, past kanapkowych, sałatek czy wegetariańskich sznycli. Najłatwiej jest go ugotować do miękkości, pilnując przy tym, aby się nie rozgotował. Aby zniwelować jego wzdymające właściwości, należy wiedzieć w jaki sposób przyrządzać te zielone nasiona. Sposobem na idealny w smaku, lekkostrawny bób podzieliła się ostatnio w sieci Katarzyna Bosacka, której porady kulinarne i żywieniowe są cenione przez setki tysięcy internautów. Okazuje się, że zdecydowana większość osób gotuje bób w niewłaściwy sposób.

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- Całe życie źle gotowałam bób. Ostatnio pewien pan z Azerbejdzanu powiedział mi, że bób należy przepłukać na sicie, zalać wrzątkiem i gotować w nieosolonej wodzie z dodatkiem kopru. Jak długo? Mniej więcej 10 minut, żeby pozostał zieloniutki w środku, a nie był rozgotowaną paćką - wyjaśniła Katarzyna Bosacka w filmiku na Instagramie.

Ekspertka rozwiała też wątpliwości odnośnie tego, czy bób można jeść ze skórką i kiedy należy go posolić.

- Bób możemy obierać lub nie. Obieramy, gdy łuski są dość twarde, dopiero potem dodajemy masło lub oliwę i solimy - dodała Katarzyna Bosacka.





Odcinek 6 INTERIA.PL