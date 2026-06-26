Brak w dostawie prądu podczas pracy zdalnej. Co zrobić?

Awaria sieci energetycznej np. w środku dnia, gdy pracownik zdalnie wykonuje obowiązki, to rzecz jasna kłopotliwa sytuacja. Należy jednak pamiętać, że istnieją przepisy wskazujące na obowiązki i prawa pracownika w przypadku wystąpienia wspomnianej awarii i przerwy w dostawie prądu.

Pracownik powinien poinformować przełożonego o zaistniałej sytuacji, kontaktując się z nim np. mailowo lub telefonicznie. Warto zachować screen, czyli tzw. zrzut ekranu strony dostawcy energii, gdzie widoczna będzie informacja o przerwie w dostawie prądu pod adresem wykonywania pracy zdalnej.

Kodeks pracy zakłada możliwość tzw. przestoju, m.in. w sytuacji pracy zdalnej i awarii zasilania. Jeśli doszło do przerwy w dostawie prądu z przyczyn niezależnych od pracownika, nadal zachowuje on prawo do wynagrodzenia za ten czas. Jeśli przerwa w dostawie prądu będzie pokłosiem rażącego zaniedbania przez pracownika, bo np. nie opłacił on rachunków, pracodawca nie będzie miał podstaw do wypłaty wynagrodzenia za ten czas.

Ponadto pracownik powinien zgłosić pracodawcy gotowość do pracy, wskazując, że np. ma możliwość wykonywania przez określony czas obowiązków z uwagi na internet udostępniony ze służbowego telefonu komórkowego i naładowaną baterię w laptopie.

Wynikający z przyczyn niezależnych od pracownika brak prądu uniemożliwiający wykonywanie pracy zdalnej, do której pracownik był gotowy, nie nakłada na pracownika obowiązku zgłoszenia urlopu od siły wyższej, który płatny jest w 50 proc.

"Pracownik mający zadaniowy tryb pracy może odrobić tę pracę innego dnia, natomiast w przypadku pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy - taka przerwa od pracy niezależna od pracownika i pracodawcy, traktowana będzie jako przestój. Pracownik, który będzie odpracowywał ten czas w innym terminie, będzie miał godziny nadliczbowe. Ponieważ jednak dla pracodawcy będzie to wiązało się z dodatkowymi kosztami, to też pracownik musi liczyć się z tym, że pracodawca może chcieć zweryfikować, czy informacje podane przez pracownika są prawdziwe. Taka przerwa to nie jest jednak nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy" - mówi w serwisie prawo.pl dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny.

Podsumowując - w opisanej sytuacji, pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego i nie musi zgłaszać urlopu od siły wyższej.

Kiedy można skorzystać z urlopu z powodu działania siły wyższej? tent7487 123RF/PICSEL

Czym jest urlop od siły wyższej?

Od 26 kwietnia 2023 r., w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. obowiązuje nowy rodzaj zwolnienia od pracy, określany urlopem z powodu działania siły wyższej.

Urlop z powodu siły wyższej przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę i może być wykorzystany w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Mowa o takich okolicznościach jak m.in. pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem.

Choć w Kodeksie pracy znajduje się pojęcie "siły wyższej", to jednak ustawodawca nie zdefiniował, czym ono dokładnie jest. Należy zatem przyjąć, że siłą wyższą są wszelkiego rodzaju okoliczności niezależne od woli pracownika, utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie obowiązków.

Urlop z powodu działania siły wyższej przysługuje w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, a o sposobie wykorzystania takiego urlopu w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku złożonym w danym roku.

"Jeżeli pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika (np. pracując na pół etatu, pracownik będzie mógł skorzystać z 8 godzin zwolnienia od pracy). Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny" - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pracownik korzystający z urlopu z powodu działania siły wyższej zachowuje prawo do wynagrodzenia, ale w wysokości 50 proc.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia od pracy z tytułu urlopu z powodu działania siły wyższej, jeżeli pracownik zgłosił wniosek najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Warto zaznaczyć, że Kodeks pracy nie wskazuje, w jakiej formie pracownik powinien złożyć wniosek o urlop z powodu siły wyższej.

W związku z powyższym taki wniosek może być złożony m.in. w formie wiadomości e-mail, SMS, telefonicznie, przez firmową platformę służącą do komunikacji lub ustnie.

Kodeks pracy nie nakłada na pracownika wymogu przedstawienia dokumentacji, która potwierdzałaby zasadność skorzystania z urlopu z powodu działania siły wyższej.

Odcinek 6 INTERIA.PL