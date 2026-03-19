Mianem bratków określamy potocznie fiołki ogrodowe. To połączenie trzech gatunków fiołka: trójbarwnego, rogatego i ałtajskiego. Bratki są roślinami dwuletnimi, a ze względu na termin kwitnienia wyróżnia się wśród nich odmiany wczesne, średnio wczesne i późne. Późniejsze z odmian kwitną do lipca, a najpóźniejsze - latem i jesienią oraz wiosną kolejnego roku.

Klucz do długiego kwitnienia bratków

Barwne rośliny kojarzą się też z nadejściem wiosny. Już niebawem będą zdobić parapety, balkony czy ogrody. Chociaż kwitną dość długo, nie oznacza to, że nie trzeba im poświęcić odpowiedniej uwagi. Wszystko zaczyna się tuż po zakupie sadzonek w sklepie.

Ze względu na to, że rośliny - nim trafią do rąk klientów - są przechowywane w szklarniach, ocieplanych halach czy w pomieszczeniach, powinny być odpowiednio zahartowane. Jeśli od razu wystawimy je na zewnątrz, roślina może tego po prostu nie przetrwać.

Aby nie narazić bratków na gwałtowny skok temperatury, przez trzy dni dobrze jest wystawiać je na zewnątrz maksymalnie na 15 minut. Najlepiej 2 lub trzy razy dziennie.

Dzięki temu ułatwimy im oswojenie się ze zmiennymi jeszcze warunkami atmosferycznymi nim zostaną przesadzone i umieszczone w miejscu docelowym.

Bratki to jedne z najpopularniejszych kwiatów w Polsce

Bratki w doniczce i ogrodzie. Jak dbać o nie dbać?

W ogrodzie, bratki będą rosnąć zarówno w półcieniu, jak i w słońcu. Najlepiej obserwować rośliny i dostosować stanowisko do ich potrzeb. Warto pamiętać, że zbytnia ekspozycja na promienie słońca sprawia, że kolor na płatkach kwiatów zacznie blednąć.

Bratki z powodzeniem można uprawiać na balkonie, tarasie i w miejscach ogrodu, w których nie byłyby narażone na działanie wiatru.

Nie przesadzaj z podlewaniem

Roślina preferuje wilgotne podłoże, ale lepiej nie przesadzać z podlewaniem. Dobrze jest uważać, aby ziemia nie była zbyt mokra - w trakcie podlewania liście i kwiaty powinny pozostać suche. Bratki dobrze jest podlewać systematycznie, ale w sposób umiarkowany. Najlepiej robić to rano lub wieczorem, gdy słońce nie świeci intensywnie.

Bratki na balkonie i tarasie wymagają częstego podlewania, ponieważ podłoże w doniczce wysycha dość szybko. Będą dobrze rosnąć we wschodniej lub zachodniej części balkonu w glebie żyznej o lekko kwaśnym odczynie mającym pH 5,0 - 5,8.

W przypadku przemoczenia liści lub kwiatów, bratki mogą stać się podatne na infekcje grzybowe takie jak mączniak rzekomy. Kolejnym problemem może być gnicie korzeni, które objawia się zahamowaniem wzrostu i przybieraniem przez roślinę brązowego koloru. Zagrożeniem jest również szara pleśń czy fytoftoroza.

Jeśli chodzi o pielęgnację, to regularnie należy usuwać chore liści i przekwitnięte kwiaty.

