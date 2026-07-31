Spis treści: Uprawa tropikalnej rośliny. W ogrodzie zrobi się luksusowo Królowa piękności, czyli jak wygląda brugmansja? O konkretnej porze słodki aromat wypełnia cały balkon i ogród Najlepsze stanowisko i podłoże Pielęgnacja anielskich trąb Zimowanie i bezpieczeństwo w uprawie

Uprawa tropikalnej rośliny. W ogrodzie zrobi się luksusowo

Decyzja o uprawie brugmansji to sposób na nadanie przydomowej przestrzeni eleganckiego, egzotycznego charakteru. Prezentuje się wyjątkowo szykownie, wyróżniając się na tle innych, bardziej rozpowszechnionych roślin. Co więcej, anielskie trąby rosną szybko, przekształcając się w rozłożysty krzew lub małe drzewko. Przy odpowiedniej pielęgnacji i właściwym podejściu do zimowania brugmansję można uznać za roślinę wieloletnią, która z każdym sezonem będzie coraz bardziej okazała.

Królowa piękności, czyli jak wygląda brugmansja?

Głównym atutem rośliny są spektakularne kwiaty, osiągające długość od 20 do nawet 50 cm. Kształtem przypominają wydłużone kielichy skierowane w dół. Również dzięki tej formie zyskały przydomek anielskich trąb. Mogą występować w różnych kolorach. Od odcieni czystej bieli, kremu, poprzez słoneczną żółć, soczysty pomarańcz, aż do łososiowego i różu. Duże, jasnozielone liście również są bardzo dekoracyjne, stając się pięknym tłem dla barwnych kwiatów.

Brugmansja może przypominać nawet niewielkie drzewko 123RF/PICSEL

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O konkretnej porze słodki aromat wypełnia cały balkon i ogród

Niezwykłą cechą anielskich trąb jest niesamowity aromat. Nie ujawnia się on jednak w pełnym słońcu. W ciągu dnia kwiaty pachną bardzo delikatnie, czasem aromat jest w ogóle niewyczuwalny. Wszystko zmienia się późnym popołudniem i wieczorem, kiedy roślina zaczyna wydzielać intensywny zapach, w których wyczuć można słodkie nuty wanilii i cytrusów.

Najlepsze stanowisko i podłoże

Brugmansja zalicza się do roślin lubiących światło, dlatego najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych i półcienistych, Warto zadbać o to, by miejsce było osłonięte od silnych wiatrów, które mogłyby łamać delikatne pędy.

Ziemia dla anielskich trąb powinna być żyzna, próchnicza, bogata w składniki odżywcze i przepuszczalna. Optymalny odczyn gleby jest zbliżony do neutralnego. W przypadku brugmansji najlepiej postawić na uprawę w dużych, stabilnych donicach. Ułatwia to nie tylko pielęgnację, ale przede wszystkim umożliwia zimowanie.

Pielęgnacja anielskich trąb

Sukces w uprawie brugmansji opiera się na dwóch fundamentach: wodzie oraz składnikach pokarmowych. W czasie gorących, letnich dni roślina ma duże zapotrzebowanie na wodę. Choć lubi słońce, nie przepada za ekstremalnymi upałami i suszą. W czasie największego skwaru niezbędne okazuje się codzienne podlewanie, aby podłoże było stale lekko wilgotne.

Roślina charakteryzuje się także dużym apetytem. Od maja do końca sierpnia zaleca się raz w tygodniu zasilać ją nawozami wielkoskładnikowymi o podwyższonej zawartości potasu oraz fosforu. Taki "posiłek" stymuluje zawiązywanie nowych pąków kwiatowych.

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Zimowanie i bezpieczeństwo w uprawie

Brugmansja nie toleruje ujemnych temperatur, dlatego przed nastaniem pierwszych przymrozków należy przenieść ją do jasnego, chłodnego pomieszczenia o temperaturze 5-10 st. C. W okresie zimowym wymaga oszczędnego podlewania, aby bryła korzeniowa nie wyschła całkowicie.

Trzeba pamiętać, że roślina zawiera trujące związki. W związku z tym wszelkie prace pielęgnacyjne, takie jak przesadzanie czy przycinanie, najlepiej wykonywać w rękawicach ochronnych. Samą roślinę należy umieścić poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

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