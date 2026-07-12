Spis treści: Jak często prać ścierki kuchenne? Jak prać ścierki kuchenne? Uporczywe plamy na ścierkach? Tak się ich pozbędziesz

Jak często prać ścierki kuchenne?

Częstotliwość prania ścierek zależy od tego, jak często z nich korzystamy. Co prawda te, które są wyłącznie elementem dekoracyjnym, możemy prać raz na jakiś czas. Inaczej trzeba traktować te, z których korzystamy na co dzień. Jeśli służą nam wyłącznie do wyciągania gorących rzeczy z piekarnika albo odkrywania pokrywek z garnków, wystarczy co kilka dni. Gdy ścierki służą do wycierania blatów albo ścierania mokrych naczyń, wymieniać trzeba je codziennie.

Dlaczego trzeba często wymieniać i prać ścierki kuchenne? Wszystko przez to, że chłoną wilgoć jak gąbka, a to sprzyja namnażaniu się bakterii, które nie są dla naszego zdrowia najlepsze. Nawet jeśli uważamy, że ścierki po użyciu szybko wyschną, nie mamy pewności, że są sterylne, a musimy mieć na uwadze, że siedliska bakterii mają kontakt albo z blatami roboczymi, albo naczyniami, albo naszymi rękami. Nie przeszkadzają nam bakterie? Zwróćmy również uwagę, że ścierki kuchenne, które są wilgotne, bardzo szybko zmieniają zapach na bardzo nieprzyjemny, a to już powinno być dla nas jasnym sygnałem, by je wymienić.

Jak prać ścierki kuchenne?

Prawnie w wysokiej temperaturze sprawi, że ścierki będą czyste 123RF/PICSEL

Ścierki kuchenne najczęściej są wykonane z bawełny, a to sprawia, że możemy łatwo je doprać. Najłatwiej wrzucić je do pralki i nastawić program z wysoką temperaturą. Zazwyczaj wystarczy niewielka ilość proszku do prania, ale równocześnie trzeba zrezygnować z płynu do płukania tkanin, ponieważ on zaburza chłonność materiału.

Jeśli zaś mamy ścierki z mikrofibry, to trzeba zachować nieco większą ostrożność. Ponieważ w takim wypadku wysoka temperatura niszczy włókna, dlatego program nie może przekraczać 40 stopni Celsjusza. Zamiast proszku, do przegródki można dolać 100 ml octu spirytusowego.

Uporczywe plamy na ścierkach? Tak się ich pozbędziesz

Nasze babcie gotowały ścierki i miały rację. Zawsze były czyste 123RF/PICSEL

Tłuszcz, resztki jedzenia oraz inne zabrudzenia to coś, co może być pamiątką - z pozoru - trwałą na ścierkach kuchennych. Można się ich również pozbyć, a do tego wystarczy metoda, którą nasze babcie stosowały powszechnie. Bawełniane ścierki nie tylko będą czyste, ale usuniemy również z nich bakterie i wirusy, które mogą czyhać na włóknach.

Przygotować należy duży garnek, później do środka wrzucić ścierki, dodać trzy łyżki sody oczyszczonej, kilka kropel płynu do mycia naczyń. Wnętrze garnka wystarczy zalać wodą i gotować przez kwadrans od momentu wrzenia. Później takie ścierki trzeba wypłukać i wysuszyć.

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