Spis treści: Dlaczego skurcze nóg nasilają się latem? Po 60. roku życia ryzyko jest większe Szybka pomoc, gdy skurcz łapie w nocy Szklanka wody nie zawsze wystarczy, ale warto od niej zacząć Magnez? Nie zawsze jest rozwiązaniem Wieczorne rozciąganie może ograniczyć problem Czego unikać w lipcowe dni? Kiedy skurcze powinny zaniepokoić? Najprostsza zasada na lipiec

Dlaczego skurcze nóg nasilają się latem?

Lipiec sprzyja skurczom z kilku powodów. Wysoka temperatura powoduje większe pocenie się, a wraz z potem organizm traci wodę i składniki mineralne. Jeśli w ciągu dnia pijemy za mało, wieczorem mięśnie mogą być bardziej podatne na bolesne, nagłe napięcia.

Znaczenie ma też tryb dnia. Skurcze mogą pojawić się po długim staniu, siedzeniu bez ruchu, intensywnym spacerze w pełnym słońcu albo pracy fizycznej, do której organizm nie był przyzwyczajony. Latem częściej nosimy lekkie buty, klapki lub sandały bez dobrego podparcia stopy. To również może sprzyjać przeciążeniu łydek i stóp.

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Po 60. roku życia ryzyko jest większe

U osób po 60. roku życia problem może pojawiać się częściej, bo mięśnie wolniej się regenerują, a organizm gorzej znosi wysokie temperatury. Seniorzy są też bardziej narażeni na dolegliwości związane z upałem, dlatego latem szczególnie ważne są chłodzenie organizmu i regularne picie płynów.

Warto zwrócić uwagę na leki. Skurcze mogą mieć związek między innymi z lekami moczopędnymi, niektórymi preparatami stosowanymi przy nadciśnieniu lub cholesterolu. Nie oznacza to, że należy je odstawiać samodzielnie. Jeśli skurcze pojawiły się po zmianie leczenia, trzeba powiedzieć o tym lekarzowi.

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Szybka pomoc, gdy skurcz łapie w nocy

Najważniejsze jest rozciągnięcie mięśnia. Gdy skurcz obejmuje łydkę, trzeba ostrożnie wyprostować nogę i przyciągnąć palce stopy w stronę kolana. Można zrobić to ręką, ręcznikiem albo opierając stopę o ścianę. Pomaga też wstanie z łóżka i powolne przeniesienie ciężaru ciała na bolącą nogę.

Po ustąpieniu bólu warto delikatnie rozmasować łydkę. Nie chodzi o mocne ugniatanie, lecz o spokojny masaż od kostki w stronę kolana. Ciepły okład może rozluźnić napięty mięsień, a chłodny przynieść ulgę, jeśli po skurczu noga jest tkliwa. Niektórzy dobrze reagują na krótki, letni prysznic skierowany na łydkę.

Szklanka wody nie zawsze wystarczy, ale warto od niej zacząć

Jeśli dzień był gorący, a skurcz pojawił się w nocy, warto wypić kilka łyków wody. Nie trzeba od razu wypijać dużej ilości naraz. Lepiej nawadniać się stopniowo. W upały dobrze sprawdza się woda, lekka herbata, napary ziołowe, chłodnik, zupa, kefir albo maślanka, jeśli są dobrze tolerowane.

U osób, które mocno się pociły, pomocne mogą być też elektrolity, ale trzeba zachować rozsądek. Nie każdy potrzebuje gotowych napojów izotonicznych, zwłaszcza że część z nich zawiera sporo cukru lub sodu. Przy chorobach nerek, niewydolności serca, nadciśnieniu lub zaleconym ograniczeniu płynów najlepiej skonsultować sposób nawadniania z lekarzem.

Magnez? Nie zawsze jest rozwiązaniem

Wiele osób przy nocnych skurczach od razu sięga po magnez. Czasem może to pomóc, szczególnie gdy dieta jest uboga, ale nie każdy skurcz oznacza niedobór magnezu. Przyczyną może być odwodnienie, przeciążenie mięśni, problem z krążeniem, leki albo zbyt długie przebywanie w jednej pozycji.

Nie należy też przyjmować suplementów bez zastanowienia. Osoby z chorobami nerek powinny szczególnie uważać na preparaty mineralne. Bezpieczniej zacząć od diety: kasz, orzechów, pestek, warzyw, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych oraz odpowiedniej ilości płynów.

Wieczorne rozciąganie może ograniczyć problem

Dobrym nawykiem jest krótkie rozciąganie łydek przed snem. Wystarczy stanąć przodem do ściany, oprzeć dłonie, jedną nogę wysunąć do przodu, a drugą zostawić z tyłu z piętą na podłodze. Rozciąganie powinno być spokojne, bez bólu i bez gwałtownych ruchów.

Warto też zadbać o pozycję podczas snu. Jeśli śpimy na plecach, stopy nie powinny być mocno obciągnięte w dół. Czasem pomaga ułożenie ich tak, by palce były lekko skierowane ku górze. Zbyt ciasna kołdra, ciężka narzuta albo spanie w bardzo gorącym pokoju mogą nasilać dyskomfort.

Czego unikać w lipcowe dni?

Nie warto intensywnie ćwiczyć w największy upał, szczególnie między południem a popołudniem. Praca w ogrodzie, długie spacery i zakupy lepiej zaplanować rano lub wieczorem. Po wysiłku trzeba uzupełnić płyny, ale nie alkoholem. Alkohol może nasilać odwodnienie i pogarszać jakość snu.

Ostrożność dotyczy także bardzo słodkich napojów i dużych ilości kawy. Jedna kawa zwykle nie jest problemem, ale jeśli zastępuje wodę przez cały dzień, organizm może wieczorem odczuć skutki niedostatecznego nawodnienia.

Kiedy skurcze powinny zaniepokoić?

Pojedynczy skurcz po upalnym, aktywnym dniu zwykle nie jest powodem do paniki. Konsultacji wymaga jednak sytuacja, gdy skurcze są bardzo częste, wyjątkowo bolesne, wybudzają niemal każdej nocy albo utrzymuje się po nich silny ból. Niepokojące są też obrzęk jednej nogi, zaczerwienienie, uczucie ciepła, drętwienie, osłabienie mięśni, duszność lub ból w klatce piersiowej.

Do lekarza warto zgłosić się również wtedy, gdy skurcze pojawiły się nagle po zmianie leków, przy chorobie nerek, cukrzycy, problemach z krążeniem albo po dłuższym unieruchomieniu. Lepiej sprawdzić przyczynę, niż przez całe lato ratować się tylko doraźnymi sposobami.

Najprostsza zasada na lipiec

W upały nogi potrzebują trzech rzeczy:

nawodnienia,

odpoczynku,

łagodnego ruchu.

W praktyce oznacza to regularne picie, unikanie przegrzania, krótkie rozciąganie łydek przed snem i rozsądne dawkowanie aktywności. Gdy skurcz już się pojawi, najszybciej pomaga rozciągnięcie stopy w stronę kolana, spokojny masaż i kilka łyków wody. Drobne nawyki często wystarczą, by noc była spokojniejsza.





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