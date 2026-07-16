Spis treści: Dlaczego na twarzy zostają ślady po poduszce? Czasem to nic złego Ślady po poduszce - jakie sygnały wysyła organizm? Co zrobić, aby rano budzić się bez odgnieceń? Kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Oznaka poważnych schorzeń

Dlaczego na twarzy zostają ślady po poduszce? Czasem to nic złego

Odgniecenia po poduszce to efekt długotrwałego nacisku na skórę podczas snu. Najczęściej pojawiają się u osób śpiących na boku lub na brzuchu, gdy ciężar głowy przez kilka godzin uciska ten sam fragment twarzy. Pod wpływem nacisku dochodzi do chwilowego odkształcenia skóry i znajdujących się pod nią naczyń krwionośnych oraz tkanek. Nazywa się to często zmarszczkami sennymi.

Młoda, dobrze nawilżona i jędrna skóra zwykle bardzo szybko wraca do swojego pierwotnego kształtu. Z wiekiem proces odkształcania staje się wolniejszy. W miarę upływu lat zmniejsza się produkcja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, które odpowiadają za sprężystość skóry. W efekcie ślady po pościeli mogą utrzymywać się dłużej niż jeszcze kilka lat wcześniej.

Nie zawsze jest to tylko wina skóry, znaczenie ma również materiał poszewki. Tkaniny o wyraźnym splocie czy szorstkiej fakturze łatwiej się odciskają na twarzy niż gładka satyna lub jedwab. Na odkształcenia ma wpływ też nawodnienie organizmu. Gdy skóra jest przesuszona, staje się mniej elastyczna i wolniej odzyskuje swój naturalny wygląd po ucisku.

Ślady po poduszce - jakie sygnały wysyła organizm?

Jeżeli odgniecenia znikają w ciągu kilkunastu minut po przebudzeniu, zazwyczaj nie ma powodów do niepokoju. Problem pojawia się wtedy, gdy ślady pozostają widoczne przez godzinę lub dłużej albo towarzyszy im wyraźna opuchlizna twarzy.

Najczęściej przyczyną jest zatrzymywanie wody w organizmie. Może ono wystąpić po spożyciu dużej ilości soli, alkoholu lub po nieprzespanej nocy. Przyczyną mogą być również upały czy zmiany hormonalne. W takich sytuacjach tkanki są bardziej obrzęknięte, dlatego odgniecenia utrzymują się znacznie dłużej.

Długotrwałe ślady po poduszce mogą być również związane z odwodnieniem. Choć wydaje się to paradoksalne, niedobór płynów sprzyja zatrzymywaniu wody przez organizm i pogarsza elastyczność skóry. W efekcie jest ona bardziej podatna na odkształcenia.

Specjaliści zwracają również uwagę, że utrzymujące się obrzęki twarzy mogą towarzyszyć niektórym chorobom. Należą do nich między innymi schorzenia nerek, zaburzenia pracy tarczycy, niewydolność serca czy choroby wątroby. W takich przypadkach opuchlizna zwykle nie ogranicza się wyłącznie do twarzy. Towarzyszyć jej mogą obrzęki dłoni, stóp lub kostek. Dodatkowym sygnałem bywa uczucie zmęczenia czy zmiany masy ciała.

Co zrobić, aby rano budzić się bez odgnieceń?

Najprostszym sposobem jest zmiana pozycji podczas snu. Dermatolodzy często zalecają spanie na plecach, ponieważ ogranicza ono ucisk na skórę twarzy. Jest to również pozycja, która może zmniejszać ryzyko powstawania tzw. zmarszczek sennych, pojawiających się wskutek wieloletniego powtarzania tego samego nacisku na skórę.

Aby nie dopuszczać do długotrwałych odgnieceń, warto zadbać o odpowiednią pielęgnację. Wieczorem dobrze jest stosować kosmetyki nawilżające zawierające między innymi kwas hialuronowy, ceramidy czy glicerynę. Dobrze nawodniona skóra szybciej odzyskuje swój naturalny kształt po nocnym ucisku.

Pomóc może także wymiana bawełnianej poszewki na jedwabną lub satynową. Gładka powierzchnia zmniejsza tarcie i ogranicza powstawanie odgnieceń. W ciągu dnia warto pilnować regularnego picia wody oraz unikać słonych przekąsek tuż przed snem.

Po przebudzeniu warto delikatnie pobudzić krążenie. Pomocny może być chłodny kompres, przemycie twarzy zimną wodą lub na przemian zimną i ciepłą. Lekki masaż opuszkami palców może zdziałać cuda. Poprawi dotlenienie komórek i nada cerze bardziej wypoczętego wyglądu.

Opuchnięta twarz jest bardziej podatna na odkształcenia w czasie snu. Canva Pro INTERIA.PL

Kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Oznaka poważnych schorzeń

Same ślady po poduszce nie są chorobą i najczęściej stanowią całkowicie naturalne zjawisko. Konsultacja lekarska jest jednak wskazana, jeśli odgniecenia regularnie utrzymują się przez wiele godzin, pojawiają się wraz z wyraźnym obrzękiem twarzy lub nasilają się mimo odpowiedniej pielęgnacji i zdrowego stylu życia.

Do lekarza warto zgłosić się również wtedy, gdy opuchliźnie towarzyszą inne objawy, takie jak obrzęki nóg, duszność, nagły przyrost masy ciała. Alarmujące jest przewlekłe zmęczenie, i zmniejszona ilość oddawanego moczu. Poranna opuchlizna twarzy bywa spowodowana zaburzeniami pracy tarczycy, wtedy towarzyszą jej uczucie zimna, senność i pogorszenie kondycji skóry i włosów. Takie symptomy wymagają diagnostyki, ponieważ mogą świadczyć o chorobach wymagających leczenia.

Jeśli ślady po poduszce pojawiły się nagle wraz z obrzękiem ust i języka, należy jak najszybciej wezwać pomoc medyczną. Może to być objaw ciężkiej reakcji alergicznej, która skończy się trudnościami z oddychaniem. W takich sytuacjach liczy się jak najszybsza pomoc lekarza.





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