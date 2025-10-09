Chcesz mieć piękny ogród na wiosnę? To ostatni moment na posadzenie i wysianie roślin
Jesień to czas wielu przydomowych prac, mających na celu przygotowanie ogrodu do zbliżającej się zimy. Jest to też odpowiedni moment na posadzenie drzew, krzewów czy roślin ozdobnych. Aby się przyjęły i dobrze rozwijały, należy jednak zachować ostrożność i stosować zalecenia ekspertów. Jakie rośliny warto wysiewać i sadzić w październiku?
Spis treści:
- Jak zadbać o ogród w październiku?
- Co zasadzić w ogrodzie w październiku?
- Co zasiać w październiku?
Jak zadbać o ogród w październiku?
Październik w ogrodzie to czas na sianie roślin jednorocznych, które zakwitną w przyszłym roku oraz sadzenie drzew, krzewów ozdobnych i owocowych. Zanim jednak zabierzesz się do prac miej pewność, że znasz podstawowe wymogi roślin dotyczące stanowiska i pielęgnacji. Przestrzegając ich, za kilka miesięcy będziesz cieszyć się pięknym, wielobarwnym ogrodem. Przedstawiamy listę roślin, na których sadzenie czy wysiewanie właśnie teraz jest odpowiedni moment.
Co zasadzić w ogrodzie w październiku?
W październiku zasadzić można:
Drzewa i krzewy liściaste (z odsłoniętymi korzeniami) - np. brzozę, porzeczkę krwistą. W tym celu należy wykopać dołek, następnie wsypać do niego niewielką ilość kompostu lub ziemi ogrodniczej, umieścić w dołku roślinę, dosypać jeszcze trochę ziemi i dobrze podlać.
Drzewa i krzewy owocowe - np. porzeczkę, agrest, jabłonie, grusze. Warto pamiętać, aby na ich pnie założyć specjalne osłony chroniące przed gryzoniami.
Róże - w ich przypadku kluczowe do prawidłowego kwitnienia kluczowe jest słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisko. Podłoże powinno być piaszczysto-gliniaste o dużej zawartości próchnicy. Aby posadzić róże, ziemie należy przekopać na głębokość około 40 cm i wymieszać z nawozem lub kompostem. Krzewy można posadzić nawet dwa tygodnie później, a po umieszczeniu ich w dołkach należy obsypać 20 centymetrowym kopczykiem ziemi.
Kwitnące rośliny cebulowe - do połowy października:
- czosnek ozdobny
- kosaćce cebulowe
- cebulice, szafirki
- śniedki
- przebiśniegi
- lilie
- krokusy
- iksje
Po pierwszych przymrozkach, w miejscach gdzie są posadzone należy położyć 3-4 centymetrową warstwę kory lub torfu.
- byliny - np. konwalie należy posadzić w miejscach zacienionych, ich kłącza trzeba będzie podzielić i posadzić 2 cm pod ziemią w rzędach oddalonych od siebie o 20-25 cm.
- cebulki tulipanów - na ich posadzenie masz czas maksymalnie do końca października. Należy posadzić je na głębokość mierzącą trzy wysokości cebul - najlepiej w specjalnych ażurowych pojemnikach, co umożliwi stały odpływ wody i ochroni przed gryzoniami. Na zimę cebulki dobrze przykryć warstwą ściółki, kory czy torfu.
Co zasiać w październiku?
Październik to odpowiedni termin na zasianie w ogrodzie roślin jednorocznych, które przyszłej wiosny obrodzą w kwiaty. Należą do nich:
- czarnuszki
- chabry (piżmowe i bławatki)
- eszolcje
- kosmosy
- maki (polne i lekarskie)
- ostróżki, gipsówki wytworne