Jak zadbać o ogród w październiku?

Październik w ogrodzie to czas na sianie roślin jednorocznych, które zakwitną w przyszłym roku oraz sadzenie drzew, krzewów ozdobnych i owocowych. Zanim jednak zabierzesz się do prac miej pewność, że znasz podstawowe wymogi roślin dotyczące stanowiska i pielęgnacji. Przestrzegając ich, za kilka miesięcy będziesz cieszyć się pięknym, wielobarwnym ogrodem. Przedstawiamy listę roślin, na których sadzenie czy wysiewanie właśnie teraz jest odpowiedni moment.

Co zasadzić w ogrodzie w październiku?

W październiku zasadzić można:

Drzewa i krzewy liściaste (z odsłoniętymi korzeniami) - np. brzozę, porzeczkę krwistą. W tym celu należy wykopać dołek, następnie wsypać do niego niewielką ilość kompostu lub ziemi ogrodniczej, umieścić w dołku roślinę, dosypać jeszcze trochę ziemi i dobrze podlać.

Drzewa i krzewy owocowe - np. porzeczkę, agrest, jabłonie, grusze. Warto pamiętać, aby na ich pnie założyć specjalne osłony chroniące przed gryzoniami.

Róże - w ich przypadku kluczowe do prawidłowego kwitnienia kluczowe jest słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisko. Podłoże powinno być piaszczysto-gliniaste o dużej zawartości próchnicy. Aby posadzić róże, ziemie należy przekopać na głębokość około 40 cm i wymieszać z nawozem lub kompostem. Krzewy można posadzić nawet dwa tygodnie później, a po umieszczeniu ich w dołkach należy obsypać 20 centymetrowym kopczykiem ziemi.

Róże po posadzeniu należy przykryć kopczykiem ziemi 123RF/PICSEL

Kwitnące rośliny cebulowe - do połowy października:

czosnek ozdobny

kosaćce cebulowe

cebulice, szafirki

śniedki

przebiśniegi

lilie

krokusy

iksje

Po pierwszych przymrozkach, w miejscach gdzie są posadzone należy położyć 3-4 centymetrową warstwę kory lub torfu.

byliny - np. konwalie należy posadzić w miejscach zacienionych, ich kłącza trzeba będzie podzielić i posadzić 2 cm pod ziemią w rzędach oddalonych od siebie o 20-25 cm.

cebulki tulipanów - na ich posadzenie masz czas maksymalnie do końca października. Należy posadzić je na głębokość mierzącą trzy wysokości cebul - najlepiej w specjalnych ażurowych pojemnikach, co umożliwi stały odpływ wody i ochroni przed gryzoniami. Na zimę cebulki dobrze przykryć warstwą ściółki, kory czy torfu.

Co zasiać w październiku?

Październik to odpowiedni termin na zasianie w ogrodzie roślin jednorocznych, które przyszłej wiosny obrodzą w kwiaty. Należą do nich:

czarnuszki

chabry (piżmowe i bławatki)

eszolcje

kosmosy

maki (polne i lekarskie)

ostróżki, gipsówki wytworne

