Spis treści: Najpierw białko i błonnik, później węglowodany Prosty nawyk, który może wspierać metabolizm Węglowodany pod kontrolą i dalsze wnioski badań

Najpierw białko i błonnik, później węglowodany

Zespół badawczy z Uniwersytetu Stanforda przeanalizował, jak organizm reaguje na tę samą potrawę spożywaną w różnej kolejności. Uczestnicy eksperymentu jedli posiłki zawierające m.in. ryż, ale w różnych wariantach poprzedzano go innymi składnikami - warzywami bogatymi w błonnik, białkiem (np. jajami) lub tłuszczem.

Okazało się, że rozpoczęcie posiłku od produktów bogatych w białko i błonnik wyraźnie spowalnia wzrost poziomu glukozy we krwi. Dzięki temu organizm nie doświadcza gwałtownych "skoków cukru", które często prowadzą do szybkiego powrotu głodu i sięgania po przekąski.

Badacze podkreślają, że to właśnie stabilniejsza reakcja glikemiczna może być jednym z kluczowych mechanizmów wspierających utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Prosty nawyk, który może wspierać metabolizm

Jednym z autorów badania jest profesor Michael Snyder, który zwraca uwagę, że zmiana kolejności jedzenia nie wymaga restrykcyjnych diet ani skomplikowanych zasad. W praktyce wystarczy zacząć posiłek od warzyw lub źródła białka, a dopiero później sięgnąć po produkty węglowodanowe.

Co ciekawe, włączenie tłuszczów przed węglowodanami nie eliminuje wahań glukozy, ale może nieco opóźniać ich wystąpienie. Choć efekt ten nie jest jeszcze w pełni zbadany, może mieć znaczenie w kontekście kontroli apetytu i bilansu energetycznego.

Według ekspertów posiłki warto rozpoczynać od produktów zawierających dużą ilość białka lub błonnika from_my_point_of_view@yahoo.com 123RF/PICSEL

Węglowodany pod kontrolą i dalsze wnioski badań

Naukowcy zwracają uwagę, że istotna pozostaje również jakość spożywanych węglowodanów. Produkty pełnoziarniste, takie jak brązowy ryż czy pieczywo razowe, powodują wolniejsze uwalnianie glukozy i dłużej zapewniają uczucie sytości.

W badaniu zauważono jednak, że osoby z zaburzoną tolerancją glukozy lub stanem przedcukrzycowym mogą reagować słabiej na zmianę kolejności spożywania posiłków. To wskazuje, że ich organizm trudniej reguluje poziom cukru, co wymaga dalszych analiz.

Choć odkrycie nie zastępuje zbilansowanej diety ani aktywności fizycznej, może stanowić prosty element wspierający zdrowe nawyki żywieniowe i kontrolę masy ciała.

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