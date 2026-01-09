Spis treści: Czym są nasiona chia? Czy nasiona chia są smaczne? Na co pomagają nasiona chia? Nasiona chia na odchudzanie Pudding chia: idealna porcja błonnika

Czym są nasiona chia?

Nasiona chia to ziarna, które pozyskiwane są z szałwii hiszpańskiej. Choć ich popularność zyskała na sile dopiero kilka lat temu, sam surowiec był doskonale znany już około 5 tys. lat temu i odgrywał kluczową rolę w społeczności Indian oraz Azteków. Ze względu na to, że nasiona chia zawierają mnóstwo cennych dla zdrowia składników, zaliczane są do superfoods, czyli produktów, które są bardzo korzystne dla naszego organizmu.

W opinii wielu osób nasiona chia są niepotrzebną nowinką żywieniową, ponieważ w naszej szerokości geograficznej mamy siemię lniane, które charakteryzuje się podobnymi właściwościami. Choć oba ziarna wspierają działanie organizmu, to nasiona chia są bardziej wszechstronne.

Co nas może jeszcze do nasion chia przekonać? Przede wszystkim dostępność, ponieważ bez problemu możemy kupić je w dyskontach. To także niezbyt duże obciążenie dla naszego portfela, ponieważ jedno wydajne opakowanie kosztuje mniej niż 10 zł.

Czy nasiona chia są smaczne?

Nasiona chia tylko pozornie trudno wprowadzić do diety. Ponieważ ich smak jest neutralny, nie zaburza on finalnego efektu dania, zatem ziarenka są doskonałym dodatkiem do naszych potraw. Z drugiej strony, kiedy dominują w posiłkach, wyraźnie wyczujemy przyjemny, lekko pikantny orzechowy posmak.

Nasiona chia są wszechstronne, więc łatwo "przemycić" je do sałatek, owsianek, koktajli lub jogurtów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby szczodrze dosypać je do domowych wypieków.

Na co pomagają nasiona chia?

Nasiona chia mają neutralny smak 123RF/PICSEL

Wiemy już, że nasiona chia zaliczane są do grona superfoods, ale warto się przekonać, co takiego nam dokładnie oferują. Znaleźć w nich możemy nienasycone kwasy tłuszczowe omega, a jak wiemy, są doskonałe do tego, aby nasz organizm pracował sprawnie. To właśnie one potrzebne są naszemu mózgowi, aby minimalizować skutki przewlekłego stresu oraz ułatwiać jego działanie w trakcie intensywnego wysiłku umysłowego.

Kwasy omega są również nieocenione dla naszego serca, a na dodatek mogą redukować poziom tzw. złego cholesterolu oraz normalizować ciśnienie tętnicze krwi. Na koniec trzeba dodać, że nienasycone kwasy tłuszczowe mogą również niwelować stany zapalne, ale równocześnie poprawiać kondycję naszej skóry.

Oczywiście, to nie wszystko, co oferują nam nasiona chia. To także cenne źródło białka: głównego budulca tkanek, ale także cennego surowca energetycznego. Polecane są w diecie sportowców i osób pracujących fizycznie. Białko ponadto jest cenne dla naszego organizmu, ponieważ dzięki niemu zachodzą wszystkie kluczowe procesy w naszym organizmie.

Nasiona chia odznaczają się także dużą ilością żelaza, które wzmacnia krew i zapobiega anemii. To także źródło magnezu, idealnego dla naszego serca i całego układu nerwowego, oraz fosforu, który w połączeniu z wapnem jest doskonałym budulcem kości.

Nasiona chia na odchudzanie

Nasiona chia są nafaszerowane błonnikiem. Idealne są wtedy, kiedy chcemy się odchudzać Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Nasiona chia polecane są wszystkim tym, którzy planują redukcję zbędnych kilogramów. Wszystko za sprawą błonnika pokarmowego. Ziarna szybko pęcznieją w żołądku, co sprawia, że na długo pozostajemy syci i mamy mniejszą chęć na podjadanie między posiłkami. Zawarty w nasionach chia błonnik pobudza jelita do sprawniejszej pracy, co przekłada się na lepsze trawienie i ich oczyszczenie. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że substancja ta jest także pomocna wtedy, kiedy borykamy się z podwyższonym poziomem tzw. złego cholesterolu, ponieważ może ograniczyć jego wchłanianie do organizmu.

O czym trzeba pamiętać, kiedy wprowadzamy nasiona chia do diety? Z racji tego, że zawierają sporą porcję błonnika pokarmowego, musimy pić więcej wody. Dwa litry płynów dla dobrego działania organizmu są absolutnie konieczne.

Pudding chia: idealna porcja błonnika

Pudding chia zrobisz w kilka chwil, ale na drugi dzień nadaje się do spożycia ABC 123RF/PICSEL

Jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z nasionami chia i nie mamy pomysłu, jak wprowadzić je do diety, można przygotować pożywny pudding chia. Przepis nie jest skomplikowany, a z proporcji wyjdą aż dwie porcje deseru. Pudding chia najlepiej przygotować wieczorem i na drugi dzień można go już bez przeszkód skosztować.

Jak zrobić pudding chia? Najpierw skompletujmy składniki:

4 łyżki nasion chia,

250 ml mleka lub napoju roślinnego,

2 łyżki jogurtu greckiego lub skyru naturalnego,

owoce: maliny, borówki, mango lub banan.

Sposób przygotowania:

Nasiona chia przesypujemy do miski albo kubka. Dodajemy jogurt lub skyr. Całość zalewamy mlekiem albo napojem roślinnym. Mieszamy całość. Wierzch przykrywamy owocami.

Pudding chia odstawiamy na całą noc do lodówki i zjadamy dopiero na drugi dzień.

