Spis treści: Dbaj o zdrowy głęboki sen Codziennie się ruszaj Jedz wcześnie kolację Dbaj o dobre emocje Dbaj o postawę ciała Pij dużo wody Dbaj o psychikę

Dbaj o zdrowy głęboki sen

Kluczowa dla tempa starzenia się komórek naszego ciała jest ilość i jakość snu każdej doby. Kładzenie się do snu o regularnych porach i przesypianie 7-9 godzin na dobę to jeden z najlepszych sposobów na dłuższą młodość. Każda "zarwana" noc to ogromny ubytek dla układu nerwowego i wielu innych narządów, które nie miały czasu na regenerację.

Codziennie się ruszaj

Wbrew pozorom to nie mordercze treningi sprzyjają zdrowiu, ale właśnie regularna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności. Najlepszy jest taki rodzaj ruchu, jaki sprawia nam największą radość. To oznacza, że nie będziemy go unikać. Jak najczęściej spaceruj, pedałuj na rowerze albo pływaj na basenie. Liczy się regularność i konsekwencja.

Jedz wcześnie kolację

Osoby, które cieszą się szczupłą sylwetką i młodym wyglądem, zwracają szczególną uwagę na to, co i kiedy jedzą. Unikają żywności wysokoprzetworzonej, spożywają duże ilości warzyw, a przede wszystkim nie podjadają między posiłkami. Ważne jest też, by kolację jeść jak najwcześniej, np. między 18.00 a 20.00. W ten sposób organizm zyskuje dużo czasu na trawienie i regenerację.

Dbaj o dobre emocje

Nie bez przyczyny mówi się, że o prawdziwym wieku nie decyduje metryka, ale samopoczucie. Radosne i pełne energii osoby wydają się wciąż młode. Wszystko dlatego, że cenią sobie dobre relacje z innymi ludźmi, chętnie uczestniczą w spotkaniach towarzyskich i dużo się śmieją.

Warto pamiętać o regularnych ćwiczeniach 123RF/PICSEL

Dbaj o postawę ciała

Osoby, które energicznie się poruszają i mają wyprostowaną postawę ciała, automatycznie wyglądają na młodsze. Z kolei garbienie się potrafi postarzyć nas o dekady. Dlatego tak ważne są regularne ćwiczenia wzmacniające kręgosłup oraz pozytywne nastawienie do życia.

Pij dużo wody

Dla zdrowia niezwykle ważne jest też odpowiednie nawadnianie organizmu. Woda jest niezbędna do pracy narządów, oczyszczania ciała z toksyn czy nawilżania skóry. Dzięki niej mamy też mniejszy apetyt i lepiej się czujemy.

Dbaj o psychikę

Pozytywne myślenie, unikanie tego, co nas w życiu przygnębia to najlepsze, co możesz zrobić, by zachować wieczną młodość. Zamiast zamartwiania się i czytania tragicznych newsów z całego świata, rób to, co sprawia ci największą przyjemność.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

