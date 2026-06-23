Nie ma jednej sałatki dobrej dla wszystkich, ale jest zasada, która sprawdza się szczególnie po 60. roku życia: na talerzu powinny znaleźć się warzywa bogate w błonnik, coś białkowego, niewielka porcja zdrowego tłuszczu i łagodny dressing zamiast ciężkiego sosu. Taki posiłek pomaga jelitom pracować regularniej, dostarcza witamin i minerałów, a przy tym nie musi być nudny.

Dlaczego sałatka jest dobra po 60. roku życia?

W diecie seniora szczególne znaczenie ma błonnik. Wspiera perystaltykę jelit, pomaga przeciwdziałać zaparciom i daje dłuższe uczucie sytości.

Znajdziemy go m.in.

w sałacie

brokułach

czerwonej kapuście

fasoli

pomidorach

papryce

burakach

marchewce

Trzeba jednak pamiętać, że u osób z wrażliwym przewodem pokarmowym nadmiar surowych warzyw może powodować wzdęcia. Wtedy lepszym wyborem są warzywa gotowane, pieczone lub bardzo drobno posiekane.

Drugim ważnym elementem jest odporność. Zielone liście, kapusta, pomidory, papryka, natka pietruszki i kiełki dostarczają antyoksydantów oraz witamin, które wspierają organizm w codziennej regeneracji. Oliwa, olej lniany lub olej z orzechów włoskich ułatwiają przyswajanie części składników odżywczych i sprawiają, że sałatka jest bardziej sycąca. Z kolei jajko, jogurt, chude mięso, ryba albo rośliny strączkowe chronią przed tym, by danie było tylko zieloną przekąską.

Prosty sposób na zdrowe jelita i mocniejsze serce. Warto włączyć tę sałatkę do menu 123RF/PICSEL

Jak skomponować sałatkę idealną?

Bazą mogą być sałata masłowa, rzymska, roszponka, szpinak, rukola lub cykoria. Do tego warto dodać warzywa w różnych kolorach: czerwone pomidory i paprykę, fioletową kapustę, zielone brokuły, pomarańczową marchewkę lub dynię. Im więcej naturalnych barw, tym większa różnorodność składników odżywczych.

Dressing powinien być prosty: oliwa, sok z cytryny lub ocet jabłkowy, musztarda, zioła, odrobina pieprzu. Ciężki majonezowy sos lepiej zastąpić jogurtem naturalnym albo lekkim winegretem. Seniorzy z nadciśnieniem powinni szczególnie uważać na sól, dlatego smak lepiej budować koperkiem, natką pietruszki, szczypiorkiem, czosnkiem, bazylią lub oregano.

Przepis 1: sałatka seniora z czerwoną kapustą

To propozycja dla osób, które chcą połączyć wsparcie jelit z troską o serce. Czerwona kapusta jest bogata w błonnik i przeciwutleniacze, pomidory dostarczają likopenu, a kiełki i zioła podbijają wartość odżywczą dania.

Sałatka z czerwoną kapustą 123RF/PICSEL

Składniki:

pół małej główki czerwonej kapusty

250 g pomidorków koktajlowych

pół puszki kukurydzy

mała czerwona cebula

garść kiełków rzodkiewki

2-3 łyżki oliwy

łyżeczka musztardy

łyżeczka miodu

sok z cytryny

koperek lub natka pietruszki

pieprz

Przygotowanie:

Kapustę poszatkować cienko, lekko posolić i ugnieść dłonią, aby zmiękła. Dodać pomidorki, kukurydzę i cebulę. Oliwę wymieszać z musztardą, miodem i sokiem z cytryny. Polać warzywa, wymieszać, na koniec dodać kiełki oraz zioła.

Przy wrażliwych jelitach cebulę można pominąć, a kapustę sparzyć wrzątkiem.

Przepis 2: sałatka z brokułem, jajkiem i jogurtem

To łagodniejsza, sycąca wersja, dobra na kolację albo lekki obiad. Brokuł po krótkim gotowaniu jest delikatniejszy dla żołądka, jajko dostarcza białka, a jogurtowy sos zastępuje ciężkie dressingi.

Składniki:

200 g brokułu

1 jajko

garść sałaty masłowej

6 pomidorków koktajlowych

2 rzodkiewki

3 łyżki jogurtu naturalnego

koperek

szczypta czosnku granulowanego lub świeżego

pieprz

Przygotowanie:

Brokuł podzielić na różyczki i gotować około 5 minut. Jajko ugotować na twardo i pokroić. Na talerzu ułożyć sałatę, brokuł, pomidorki, rzodkiewkę i jajko. Jogurt wymieszać z koperkiem, pieprzem i odrobiną czosnku. Polać sałatkę tuż przed podaniem.

Przepis 3: szybka sałatka z fasoli, papryki i oliwy

To wersja najbardziej treściwa, dobra wtedy, gdy sałatka ma zastąpić kanapki. Fasola dostarcza błonnika i roślinnego białka, papryka wzbogaca danie w witaminę C, a oliwa poprawia sytość. U osób z tendencją do wzdęć porcję fasoli warto zmniejszyć i bardzo dokładnie przepłukać ją z zalewy.

Składniki

pół puszki czerwonej fasoli

pół czerwonej papryki

plaster cebuli lub szczypiorek

łyżka oliwy

łyżeczka musztardy

łyżka soku z cytryny albo octu jabłkowego

natka pietruszki

pieprz

szczypta curry

Przygotowanie:

Fasolę odsączyć i opłukać. Paprykę pokroić w kostkę, cebulę cienko posiekać. Oliwę wymieszać z musztardą, sokiem z cytryny i przyprawami. Połączyć składniki, posypać natką.

Sałatka najlepiej smakuje po kilku minutach, gdy dressing połączy się z warzywami.

Sałatka tak, ale z rozsądkiem

Najzdrowsza sałatka dla seniora to nie ta najbardziej modna, lecz ta, którą organizm dobrze toleruje. Dla jednej osoby będzie to chrupiąca czerwona kapusta z pomidorami, dla innej gotowany brokuł z jajkiem albo bardziej treściwa sałatka z fasolą. Kluczowe są świeże składniki, błonnik, lekki sos i regularność. Włączana do jadłospisu kilka razy w tygodniu może poprawić jakość diety, wesprzeć jelita i pomóc budować odporność na co dzień.





„Ewa gotuje”: Sałatka jajeczna z ogórkiem Polsat