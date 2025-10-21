Spis treści: Chryzantemy odchodzą do lamusa? Wianki najmodniejszą dekoracją na cmentarz Dlaczego wianek to dobry wybór na cmentarz? Jakie odcienie wianków wybrać? Jakie jeszcze ozdoby na cmentarz są popularne?

Chryzantemy odchodzą do lamusa?

Przygotowania do Wszystkich Świętych ruszyły pełną parą. W sklepach roi się od zniczy i różnych dekoracji, a kwiaciarnie zbierają zamówienia na bukiety i wiązanki. W Polsce ostatnimi czasy coraz bardziej popularne, oprócz tradycyjnych chryzantem stają się wianki - imponująco prezentujące się kompozycje, które w Niemczech są hitem od dawien dawna. Tam ludzie dekorują nimi nie tylko nagrobki, ale również domy.

Wianki najmodniejszą dekoracją na cmentarz

Zdaniem wielu właścicieli kwieciarni, z roku na rok coraz więcej Polaków rezygnuje ze sztucznych ozdób i decyduje się na zakup wianków na cmentarz. W temacie wypowiedział się już kilka lat temu jeden florysta - Michał Murawiecki. W rozmowie z "Faktem" wyjaśnił, że moda na tego typu ozdoby przyszła do nas z Niemiec i najpewniej z biegiem czasu będzie zyskiwać na popularności. Wianki są nie tylko trwałe ale prezentują się bardzo efektownie - zdaniem wielu tradycyjne wiązanki na cmentarz się do nich nie umywają. Czym się wyróżniają i dlaczego warto zainwestować w taką dekorację?

Zasuszone owoce czy szyszki będą doskonale prezentować się na wiankach 123RF/PICSEL

Dlaczego wianek to dobry wybór na cmentarz?

Wianki przeznaczone na cmentarz wykonywane są z trwałych, zasuszonych roślin - odpornych na deszcz oraz wiatr. Zwykle nie ozdabia się ich już żadnymi, sztucznym dodatkami, przez stanowią naturalną i ekologiczną dekorację. Można urozmaicić je np. jesiennymi liśćmi, owocami czy szyszkami. Te solidnie wykonane, na cmentarzu przetrwają przez kilkanaście tygodni.

Jakie odcienie wianków wybrać?

W trendach na ten sezon, jeśli chodzi o ozdoby na cmentarz pozostaje fiolet, odcienie jesienne - złoto, czerwień, pomarańcz, jak również szarość i bordo.

Jakie jeszcze ozdoby na cmentarz są popularne?

Poza chryzantemami, na cmentarz warto również rozważyć wykonanie wiązanek z dodatkiem żywych gałązek i sztucznych kwiatów. Taka kompozycja będzie trwała - przetrwa wiatr, deszcz, a nawet śnieg, a jednocześnie sprawi wrażenie naturalnej i eleganckiej.

