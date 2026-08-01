Spis treści: Oprysk na chwasty - skuteczny sposób ze sklepu ogrodniczego Naturalny sposób na chwasty - mączka kukurydziana Chwasty pokazują, czego brakuje twojemu trawnikowi Żelazo na chwasty - czarny problem i zielona trawa Mikrokoniczyna - sposób na mocniejszy trawnik Kiedy i jak pryskać trawnik? Kilka ważnych zasad

Oprysk na chwasty - skuteczny sposób ze sklepu ogrodniczego

Najpopularniejszym sposobem na chwasty są gotowe opryski selektywne, które kupisz w każdym sklepie ogrodniczym. Słowo "selektywne" oznacza, że te preparaty działają tylko na rośliny dwuliścienne, czyli właśnie na chwasty takie jak mniszek lekarski czy stokrotki. Dobrą wiadomością jest to, że oprysk nie szkodzi samej trawie. Środek wnika przez liście chwastów i dociera aż do ich korzeni, przez co rośliny usychają i znikają z trawnika. Pamiętaj, aby zawsze dokładnie odmierzyć dawkę oprysku według instrukcji na opakowaniu, żeby nie zniszczyć trawy.

Naturalny sposób na chwasty - mączka kukurydziana

Jeśli nie chcesz używać mocnej chemii, możesz wypróbować gluten kukurydziany, który często jest sprzedawany w formie mączki. To całkowicie naturalny sposób na powstrzymanie nowych chwastów w trawniku. Gdy rozsypiesz go na trawniku wczesną wiosną, nasiona chwastów nie będą mogły wypuścić korzeni. Młode rośliny szybko uschną, zanim zdążą się rozwinąć i pojawić na trawniku. Mączka kukurydziana zawiera dużo azotu, dlatego przy okazji może działać jak naturalny nawóz wzmacniający trawę. Pamiętaj jednak, aby nie stosować jej w tym samym czasie, gdy planujesz wysiew nowej trawy, ponieważ ona również może nie wykiełkować.

Chwasty pokazują, czego brakuje twojemu trawnikowi

Czasami chwasty rosną dlatego, że ziemia w ogrodzie ma jakieś braki. Zamiast od razu pryskać trawnik, warto przyjrzeć się temu, co na nim rośnie, ponieważ chwasty dają nam ważne podpowiedzi:

• Koniczyna pojawia się tam, gdzie w ziemi brakuje azotu. Jeśli zaczniesz regularnie nawozić trawnik nawozem z azotem, trawa szybko urośnie i sama zagłuszy koniczynę.

• Mech oznacza, że ziemia jest zbyt kwaśna, zbita i wilgotna. Tutaj pomoże posypanie trawnika wapnem ogrodowym oraz nakłuwanie ziemi, aby dopuścić do niej powietrze.

• Babka lubi bardzo twardą, zdeptaną ziemię. Wystarczy rozluźnić glebę, na przykład nakłuwając ją widłami, aby utrudnić babce życie.

Sposoby na piękny trawnik 123RF/PICSEL

Żelazo na chwasty - czarny problem i zielona trawa

Innym ciekawym rozwiązaniem są ekologiczne opryski na bazie żelaza. Są one bezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych, gdy tylko trawnik wyschnie po zabiegu. Chwasty szybko wchłaniają żelazo, które działa na nie szkodliwie - w ciągu kilku godzin czernieją i obumierają. Trawa natomiast dobrze reaguje na ten składnik. Oprysk nie tylko jej nie zaszkodzi, ale może sprawić, że nabierze pięknego, ciemnozielonego koloru.

Mikrokoniczyna - sposób na mocniejszy trawnik

Możesz też zmienić swoje podejście i zamiast walczyć z koniczyną, posiać jej specjalną, bardzo małą odmianę, czyli mikrokoniczynę. To niska roślina, która świetnie miesza się z trawą i tworzy gęsty, zielony dywan. Taki trawnik jest bardzo odporny na suszę i deptanie, więc nie żółknie w upalne lato. Mikrokoniczyna sama produkuje azot i karmi nim trawę, dzięki czemu nie musisz tak często nawozić ogrodu. Ponadto jej gęste liście nie dają szans na wzrost innym, brzydszym chwastom.

Kiedy i jak pryskać trawnik? Kilka ważnych zasad

Niezależnie od wybranej metody, zawsze pamiętaj o kilku prostych zasadach:

• Nie koś trawy na 3 dni przed opryskiem i przez 3 dni po nim. Chwasty muszą mieć duże liście, żeby dobrze wchłonąć preparat.

• Wybierz odpowiednią pogodę. Najlepszy jest ciepły, ale nie gorący dzień (około 15-20°C). Nie pryskaj trawy, gdy mocno wieje lub gdy lada moment może spaść deszcz, który zmyłby lekarstwo z liści.

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