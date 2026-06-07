Spis treści: Dlaczego witaminy z grupy B są tak ważne dla zdrowia? Jak objawiają się niedobory witamin z grupy B? Najczęstsze przyczyny niedoboru witamin z grupy B Jak skutecznie uzupełnić niedobory witamin z grupy B?

Dlaczego witaminy z grupy B są tak ważne dla zdrowia?

Witaminy z grupy B, a więc B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 i B12 są kluczowe dla funkcjonowania układu nerwowego. Wspierają pracę mózgu, pamięć i koncentrację, odpowiadają też za dobre samopoczucie psychiczne i ułatwiają walkę ze stresem. Biorą też udział w metabolizmie i procesach tworzenia niektórych komórek krwi. Są też niezbędne do prawidłowego działania układu odpornościowego i nie pozostają obojętne dla urody - wzmacniają skórę, włosy i paznokcie.

Jak objawiają się niedobory witamin z grupy B?

Objawy niedoborów witamin z grupy B mogą się objawiać w różny sposób, w zależności od tego, której konkretnie witaminy nam brakuje. Najbardziej charakterystyczne symptomy to przewlekłe zmęczenie, drętwienie dłoni i stóp, osłabienie mięśni i odporności, częstsze infekcje, problemy skórne, łamliwość włosów i paznokci, problemy z koncentracją oraz wahania nastroju.

Najczęstsze przyczyny niedoboru witamin z grupy B

Najczęstszą przyczyną niedoborów witamin z grupy B jest źle zbilansowana dieta. Czynnikiem ryzyka jest zwłaszcza dieta wegetariańska i wegańska, bo największe ilości witamin z grupy B znajdują się w mięsie i produktach zwierzęcych. Z niedoborami często zmagają się także osoby cierpiące na schorzenia jelit, np. celiakię czy chorobę Leśniowskiego-Crohna. Przyswajanie witamin z grupy B zaburzają także niektóre leki, np. zobojętniające kwasy żołądkowe czy kortykosteroidy. Do niedoborów wielu witamin i minerałów, zwłaszcza witamin z grupy B, prowadzi także nadużywanie alkoholu.

Źle zbilansowana dieta wegetariańska i wegańska może prowadzić do niedoborów witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B12 africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Jak skutecznie uzupełnić niedobory witamin z grupy B?

Niewielkie niedobory witamin z grupy B najlepiej uzupełnić za pomocą zróżnicowanej diety. W codziennych posiłkach nie powinno zabraknąć pełnoziarnistych produktów, mięsa, ryb, jaj czy nabiału. Wegetarianie i weganie powinni regularnie badać poziom witamin z grupy B w organizmie, a ich posiłki powinny być bogate w rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, pestki dyni, ziarna słonecznika, zielone warzywa liściaste oraz cytrusy. Co ważne, witamina B12 nie występuje w produktach roślinnych, więc osoby unikające mięsa powinny ją suplementować.

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