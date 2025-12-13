Ciągle zmęczony i bez energii? Winny może być kortyzol. Sprawdź, czy popełniasz te błędy

Spis treści: Czym jest kortyzol i dlaczego jest tak ważny? Jak wzrost stężenia kortyzolu wpływa na nas w ciągu dnia? Picie kawy po południu Zła dieta Siedząca praca i brak aktywności fizycznej Przewlekły stres Niedobór i niska jakość snu Ekspozycja na niebieskie światło wieczorem Pomijanie posiłków Małe kroki, wielka zmiana

Czym jest kortyzol i dlaczego jest tak ważny?

Kortyzol to hormon steroidowy produkowany przez korę nadnerczy, który odgrywa kluczową rolę w wielu procesach w naszym organizmie. Odpowiada za regulację metabolizmu, poziomu cukru we krwi, ciśnienia, a także za reakcje immunologiczne. Co istotne, jego wydzielanie podlega naturalnemu rytmowi dobowemu. Najwyższe stężenie kortyzolu osiągamy rano, co pomaga nam się obudzić i daje energię do działania. W ciągu dnia jego poziom stopniowo spada, osiągając minimum w nocy, co pozwala organizmowi na regenerację i spokojny sen.

Jak wzrost stężenia kortyzolu wpływa na nas w ciągu dnia?

Gdy naturalny rytm wydzielania kortyzolu zostaje zaburzony, a jego poziom utrzymuje się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, możemy odczuwać szereg negatywnych skutków. Przewlekle podwyższony kortyzol może prowadzić do problemów z zasypianiem, częstych przebudzeń w nocy, a także uczucia zmęczenia zaraz po przebudzeniu. Może również wpływać na zwiększenie apetytu, zwłaszcza na słodkie i słone przekąski, co sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha. Ponadto, nadmiar kortyzolu może osłabiać układ odpornościowy, zwiększając naszą podatność na infekcje.

Picie kawy po południu

Wielu z nas sięga po filiżankę kawy, by zwalczyć popołudniowy spadek energii. Niestety, kofeina spożywana w drugiej połowie dnia może znacząco zaburzyć nasz rytm dobowy. Stymuluje ona nadnercza do produkcji kortyzolu, co w momencie, gdy jego poziom powinien naturalnie spadać, jest dla organizmu sygnałem do pobudzenia. Badania pokazują, że picie kawy nawet 6 godzin przed snem może negatywnie wpłynąć na jego jakość, skracając go i czyniąc płytszym. Aby uniknąć tego efektu, ostatnią kawę najlepiej wypić wczesnym popołudniem.

Zła dieta

To, co jemy, ma ogromny wpływ na równowagę hormonalną naszego organizmu. Dieta bogata w cukry proste i żywność wysoko przetworzoną może prowadzić do gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi. Na takie skoki organizm reaguje wyrzutem kortyzolu, próbując ustabilizować sytuację. Regularne spożywanie słodyczy, fast foodów i słodkich napojów prowadzi do przewlekłego podwyższenia poziomu kortyzolu, co z kolei może sprzyjać rozwojowi insulinooporności i otyłości. Warto więc postawić na zbilansowane posiłki bogate w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe i zdrowe tłuszcze.

Jak kortyzol wpływa na zdrowie człowieka? 123RF/PICSEL

Siedząca praca i brak aktywności fizycznej

Długie godziny spędzane w pozycji siedzącej, charakterystyczne dla pracy biurowej, również nie sprzyjają naszemu zegarowi biologicznemu. Badania wskazują, że siedzący tryb życia może przyczyniać się do wzrostu ciśnienia krwi, co mózg interpretuje jako sygnał stresowy i odpowiada zwiększoną produkcją kortyzolu. Z drugiej strony, regularna, umiarkowana aktywność fizyczna, taka jak spacery, joga czy pływanie, pomaga obniżyć poziom kortyzolu i poprawia zdolność organizmu do radzenia sobie ze stresem. Należy jednak unikać bardzo intensywnych treningów późnym wieczorem, ponieważ mogą one chwilowo podnieść poziom kortyzolu i utrudnić zasypianie.

Przewlekły stres

Współczesne życie pełne jest wyzwań, które generują stres. Niezależnie od tego, czy jest to stres emocjonalny związany z pracą i życiem osobistym, czy fizyczny, organizm reaguje na niego w ten sam sposób - zwiększonym wydzielaniem kortyzolu. Kiedy stres jest krótkotrwały, jest to naturalna i pożądana reakcja. Problem pojawia się, gdy stres staje się przewlekły. Ciągłe napięcie utrzymuje organizm w stanie "walki lub ucieczki", co prowadzi do stałego podwyższenia poziomu kortyzolu i rozregulowania jego dobowego rytmu.

Niedobór i niska jakość snu

Sen jest kluczowy dla regeneracji organizmu i regulacji hormonalnej. Zarwane noce, nieregularne pory kładzenia się spać i wstawania zaburzają naturalny cykl wydzielania kortyzolu. Badania pokazują, że już jedna nieprzespana noc może prowadzić do wzrostu poziomu kortyzolu następnego dnia. Wysoki poziom tego hormonu wieczorem utrudnia zasypianie, a to z kolei napędza błędne koło - im gorzej śpimy, tym wyższy mamy kortyzol, a im wyższy kortyzol, tym trudniej nam zasnąć.

Ekspozycja na niebieskie światło wieczorem

Korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, tablety czy komputery, przed snem to kolejny nawyk, który sabotuje nasz wewnętrzny zegar. Ekrany te emitują niebieskie światło, które hamuje produkcję melatoniny - hormonu snu. Jednocześnie, ekspozycja na niebieskie światło wieczorem może prowadzić do zwiększonego wydzielania kortyzolu, co wysyła do mózgu sygnał, że wciąż jest dzień i należy pozostać w stanie czuwania.

Pomijanie posiłków

Nieregularne jedzenie lub długie przerwy między posiłkami również mogą być źródłem stresu dla organizmu. Kiedy poziom cukru we krwi spada, organizm, aby go podnieść, uwalnia kortyzol. Dlatego pomijanie śniadań czy stosowanie restrykcyjnych diet może prowadzić do zaburzeń w jego wydzielaniu. Regularne i zbilansowane posiłki pomagają utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi, co zapobiega niepotrzebnym wyrzutom kortyzolu i wspiera równowagę hormonalną.

Małe kroki, wielka zmiana

Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak z pozoru małe, codzienne nawyki mogą wpływać na nasze samopoczucie. To nie tak, że teraz z dnia na dzień musisz zmienić całe swoje życie. Postaw sobie konkretne cele i realizuj je metodą małych kroków. Wybierz jedną, najprostszą dla siebie rzecz i skup się na niej przez najbliższy tydzień.

Może będzie to odłożenie telefonu na godzinę przed snem na rzecz książki? Albo zamiana popołudniowej kawy na ziołową herbatę? A może krótki, piętnastominutowy spacer w trakcie przerwy na lunch, by przerwać wielogodzinne siedzenie? Obserwuj, jak reaguje twoje ciało. Zauważ, czy łatwiej ci się zasypia, czy masz więcej energii po południu. Każda taka drobna zmiana to dobry sygnał dla twojego organizmu. Słuchaj swojego ciała, a ono odwdzięczy ci się dobrą energią, spokojnym snem i wewnętrzną równowagą.

