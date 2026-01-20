Spis treści: Czym jest tłuszcz trzewny i skąd się bierze? Jak objawia się obecność tłuszczu trzewnego? Czym grozi otyłość brzuszna i wysoki poziom tłuszczu trzewnego? Jak pozbyć się tłuszczu trzewnego?

Czym jest tłuszcz trzewny i skąd się bierze?

Tłuszcz trzewny to rodzaj tkanki tłuszczowej, która gromadzi się głęboko w jamie brzusznej. Jest szczególnie niebezpieczny, bo otacza kluczowe narządy - trzustkę, wątrobę, nerki czy jelita, wpływając na wiele procesów metabolicznych i hormonalnych. Ten rodzaj tkanki tłuszczowej stymuluje nadmierną produkcję niektórych hormonów (np. Insuliny) i w związku z łatwym dostępem do krwioobiegu, odpowiada za powstawanie stanów zapalnych w organizmie.

Co ciekawe, tłuszcz trzewny, choć kojarzony przede wszystkim z otyłością brzuszną, może występować nawet u osób szczupłych - jest niewidoczny i trudny do wykrycia bez specjalistycznych pomiarów.

Za powstawanie tłuszczu trzewnego odpowiada przede wszystkim niezdrowy styl życia. Dieta bogata w cukry proste i tłuszcze nasycone oraz zbyt wysoka kaloryczność posiłków to najczęstsza przyczyna otyłości brzusznej. Równie niebezpieczny jest siedzący tryb życia i brak regularnej aktywności fizycznej, a także niedobór snu i przewlekły stres. Czynnikiem ryzyka powstania tłuszczu trzewnego jest również palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. Warto wiedzieć, że niektóre osoby mają predyspozycje genetyczne do magazynowania tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej.

Jak objawia się obecność tłuszczu trzewnego?

Obecność tłuszczu trzewnego może długo nie dawać żadnych objawów, dlatego zjawisko to bywa nazywane "cichym problemem metabolicznym", zwłaszcza u osób z prawidłową masą ciała. Nasz niepokój powinno jednak wzbudzić przewlekłe zmęczenie, wzrost ciśnienia tętniczego czy szybkie męczenie się podczas aktywności fizycznej. Najbardziej charakterystycznym objawem jest nadmierna masa ciała, zwłaszcza w okolicy jamy brzusznej. Potwierdzeniem może być pomiar obwodu talii na wysokości pępka - powyżej 94 cm u mężczyzn i powyżej 80 cm u kobiet może wskazywać na obecność tłuszczu trzewnego. Szczupłe osoby mogą wykonać pomiar tkanki tłuszczowej w gabinetach dietetycznych.

Czym grozi otyłość brzuszna i wysoki poziom tłuszczu trzewnego?

Wysoki poziom tłuszczu trzewnego negatywnie wpływa na pracę wielu narządów i funkcjonowanie całego organizmu. Na dłuższą metę prowadzi do rozwoju schorzeń przewlekłych, takich jak insulinooporność, cukrzyca typu 2., nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Tłuszcz trzewny jest szczególnie niebezpieczny dla serca - znacznie zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Lekarze ostrzegają też, że to częsta przyczyna spadku odporności, chorób zapalnych i autoimmunologicznych, a także zaburzeń hormonalnych.

Za powstawanie tłuszczu trzewnego odpowiada przede wszystkim niezdrowy styl życia Antonio Diaz 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się tłuszczu trzewnego?

Walka z tłuszczem trzewnym wymaga przede wszystkim zmiany stylu życia. Nie pomogą w tym żadne diety cud ani "magiczne" eliksiry spalające tłuszcz. Eksperci podkreślają, że najważniejsza jest zdrowa i zbilansowana dieta, w przypadku osób z nadwagą i otyłością konieczny jest chociaż niewielki deficyt kaloryczny. Posiłki powinny opierać się na żywności nieprzetworzonej, unikać trzeba przede wszystkim cukrów prostych i tłuszczów nasyconych (pochodzenia zwierzęcego).

Ważna jest też regularna aktywność fizyczna - specjaliści zalecają połączenie treningu siłowego z aerobowym (150-300 minut tygodniowo). Co ważne, nie należy się przejmować ewentualnym brakiem spadku masy ciała. Nawet jeśli po 2-3 miesiącach nie zauważysz zmian na wadze, powinieneś poczuć poprawę w samopoczuciu. Redukcja tłuszczu trzewnego postępuje szybciej niż spalanie "zwykłej" tkanki tłuszczowej. Dość szybko poprawia się profil lipidowy, wzrasta też wrażliwość komórek na insulinę, a ciśnienie tętnicze się obniża.

Wsparciem w walce z tłuszczem trzewnym są zdrowe tłuszcze - umiarkowane ilości nierafinowanych olejów roślinnych, np. oliwy, awokado czy orzechów, a także kwasów omega-3, których duże ilości występują w tłustych rybach morskich. Metabolizm przyspiesza także zielona herbata oraz chude mięso. Warto suplementować też witaminę D, która pozytywnie wpływa na metabolizm tłuszczów.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

