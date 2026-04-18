Spis treści: Naukowcy odkryli kolejne negatywne skutki spożywania żywności wysokoprzetworzonej Jakość diety ważniejsza od kalorii Czym dokładnie jest żywność wysokoprzetworzona?

Naukowcy odkryli kolejne negatywne skutki spożywania żywności wysokoprzetworzonej

Naukowcy z University of California w San Francisco przeanalizowali stan zdrowia 615 zdrowych osób, których średnia wieka wynosiła 60 lat. Analizy wykazały, że im więcej żywności wysokoprzetworzonej w diecie, tym większy poziom stłuszczenia mięśni ud oraz ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów.

"Choroba zwyrodnieniowa stawów jest coraz powszechniejszym i kosztownym problemem zdrowotnym na świecie. Stanowi jedno z największych, niezwiązanych z nowotworami obciążeń finansowych dla ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Jest silnie powiązana z otyłością oraz niezdrowym stylem życia" - mówi autorka badania, dr Zehra Akkaya.

Jakość diety ważniejsza od kalorii

Naukowcy podkreślają, że walka z otyłością i nadwagą jest pierwszą i najważniejszą formą profilaktyki i leczenie chorób zwyrodnieniowych stawów. Analiza sposobu odżywiania się uczestników badania dowiodła jednak, że kluczowa jest jakość spożywanych produktów, a nie ich ilość czy liczba kalorii. Okazuje się, że nawet prawidłowy bilans kaloryczny może nie uchronić nas przed osłabieniem mięśni czy chorobą zwyrodnieniową stawów.

Nawet niewielkie ilości żywności wysokoprzetworzonej w diecie mogą odkładać się w postaci tkanki tłuszczowej mięśni, a także powodować otyłość brzuszną. Produkty bogate w konserwanty i sztuczne dodatki, a także sól, cukier i niezdrowe tłuszcze są odpowiedzialne za powstawanie stanów zapalnych w organizmie, podnoszą ciśnienie krwi, zwiększają ryzyko schorzeń serca i problemów z jelitami.

Czym dokładnie jest żywność wysokoprzetworzona?

Żywność wysokoprzetworzona to produkty, które powstały w złożonych procesach przemysłowych. Są one np. poddawane wielokrotnej obróbce termicznej, wzbogacane o cukry, sól czy utwardzane tłuszcze. Dodaje się do nich wiele substancji chemicznych - ulepszaczy smaku, stabilizatorów, a także konserwantów, dzięki którym tego typu produkty mają długi termin przydatności do spożycia.

Do żywności wysokoprzetworzonej zalicza się słodycze, słone przekąski, gotowe dania, kolorowe napoje gazowane. Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, produktami wysokoprzetworzonymi mogą być także niektóre wędliny, pasztety, parówki czy kiełbasy, a także pozornie zdrowe płatki owsiane czy pakowane pieczywo o długim terminie przydatności do spożycia.

