Ciemne ziarenka są mało znane w Polsce. Azjatycki składnik siły i długowieczności
Ciemne ziarenka coraz częściej pojawiają się na półkach sklepów ze zdrową żywnością i w przepisach inspirowanych kuchnią azjatycką. Choć wciąż pozostają produktem dość niszowym, ich właściwości odżywcze i wszechstronne zastosowanie sprawiają, że warto wyjść poza strefę kulinarnego komfortu i znanych na wylot przepisów. To dobry wybór dla osób dbających o serce i stabilny poziom energii w ciągu całego dnia.
Spis treści:
- Czarna soja wkracza do polskich kuchni. Co to za produkt?
- Czy czarna soja jest zdrowa?
- Kto powinien sięgać po czarną soję? Lista jest długa
- Czarna soja w kuchni. Do czego ją wykorzystać?
Czarna soja wkracza do polskich kuchni. Co to za produkt?
Czarna soja to odmiana soi zwyczajnej, wyróżniająca się ciemną, niemal czarną skórką i charakterystycznym, orzechowym posmakiem. Od wieków była wykorzystywana zarówno w kuchni, jak i medycynie naturalnej w Chinach, Japonii czy Korei Południowej. W tych krajach uchodziła za produkt wzmacniający organizm i wspierający długowieczność.
W Europie dopiero od niedawna zyskuje rozpoznawalność. Można jednak założyć, że jej wszechstronne właściwości będą coraz częściej doceniane przez zwolenników zdrowego odżywiania i różnorodności na talerzu.
Czy czarna soja jest zdrowa?
Już ciemna skórka może wiele powiedzieć na temat właściwości rośliny. Zawiera antocyjany, czyli silne przeciwutleniacze o dobroczynnym wpływie na zdrowie. Nic dziwnego, że czarna soja jest uważana za jeden z najbardziej wartościowych produktów roślinnych.
Stanowi doskonałe źródło białka, więc chętnie sięgają po nią osoby na diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Zawiera błonnik wspierający pracę jelit, zdrowe tłuszcze, a także minerały. W zdrowotnej kombinacji nie brakuje żelaza, magnezu i potasu. Dzięki obecności antyoksydantów czarna soja sprzyja neutralizacji wolnych rodników, co wspiera ochronę komórek przed przedwczesnym starzeniem.
Kto powinien sięgać po czarną soję? Lista jest długa
Regularne spożywanie czarnej soi może korzystnie wpływać na układ sercowo-naczyniowy, pomagając w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Zawiera składniki wspierające gospodarkę hormonalną i jest polecana szczególnie kobietom po 45. roku życia i w okresie menopauzy.
Antocyjany znajdujące się w skórce wpływają pozytywnie na kondycję skóry i wzroku. Produkt więc warto włączyć do diety, gdy na co dzień sporo czasu spędzamy przed ekranem komputera czy telefonu lub przebywamy w kiepsko oświetlonych pomieszczeniach.
Czarna soja to cenne uzupełnienie jadłospisu osób ograniczających mięso, sportowców potrzebujących wartościowego białka oraz osób starających się schudnąć.
Czarna soja w kuchni. Do czego ją wykorzystać?
Nie masz pomysłu na jej zastosowanie? Nie szkodzi. Dużą zaletą produktu jest jego uniwersalność. Po ugotowaniu czarna soja pozostaje sprężysta i zwarta, więc doskonale sprawdzi się jako dodatek do sałatek, zup i gulaszy. Zresztą polubi się z większością dań jednogarnkowych. Nadaje się do przygotowania roślinnych kotlecików i klopsików, może stanowić bazę past kanapkowych.
