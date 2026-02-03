Spis treści: Unikaj cukru i żywności wysokoprzetworzonej Dbaj o aktywność fizyczną Włącz do diety określone produkty Kawa, papierosy a ciśnienie

Unikaj cukru i żywności wysokoprzetworzonej

Obniżanie ciśnienia tętniczego kojarzy nam się przede wszystkim z ograniczaniem soli. Choć jest to ważne, to zdaniem lekarzy większą korzyść przyniesie nam unikanie cukru i żywności wysokoprzetworzonej. Nadmiar cukrów prostych w diecie obciąża nie tylko trzustkę, ale też wątrobę, która metabolizuje w organizmie wiele szkodliwych produktów przemiany materii, np. puryny. Niezdrowa dieta przyczynia się do pogorszenia jej funkcji, a to prowadzi do wzrostu kwasu moczowego, który odpowiada ze usztywnienie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego. Dlatego należy unikać słodkich i słonych przekąsek, a także zbyt dużych ilości owoców (są bogatym źródłem fruktozy, a więc cukru prostego).

Żywność wysokoprzetworzona zawiera z kolei nie tylko cukier i niezdrowe tłuszcze, ale też duże ilości soli. Sód zaś zatrzymuje wodę w organizmie i zwiększa w ten sposób objętość krwi, prowadząc do wzrostu ciśnienia tętniczego. Dlatego warto eliminować z diety nie tylko słone przekąski, ale też wędliny, sery (zwłaszcza żółte i pleśniowe), wędzone ryby czy gotowe dania.

Dbaj o aktywność fizyczną

Nic tak nie wzmacnia serca i całego układu krążenia jak regularna aktywność fizyczna. Wysiłek stymuluje serce do szybszego pompowania krwi, co uelastycznia naczynia krwionośne i obniża ciśnienie. Ruch redukuje też stres i chroni przed nadwagą i otyłością, które są kolejnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Już 20-30 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności potrafi zdziałać cuda. W przypadku starszych osób doskonale sprawdzą się ćwiczenia w pozycji siedzącej czy leżącej. Wskazane są lekkie ćwiczenia siłowe (np. z użyciem taśmy), powolne przysiady czy marsz w miejscu. Warto też regularnie jeździć na rowerze (także stacjonarnym), pływać czy spacerować z kijkami.

Aktywność fizyczną można rozpocząć mimo podeszłego wieku. Wystarczy zgoda lekarza oraz opieka doświadczonego trenera Iakov Filimonov 123RF/PICSEL

Włącz do diety określone produkty

Do codziennej diety warto włączyć produkty zawierające duże ilości potasu, który obniża ciśnienie tętnicze. Zaleca się więc umiarkowane spożywanie bananów, awokado, szpinaku, kakao i gorzkiej czekolady, pomidorów, ziemniaków czy nasion roślin strączkowych. Kondycję układu krążenia poprawiają również produkty bogate w kwasy omega-3. Obniżają one poziom złego cholesterolu i trójglicerydów i wykazują silne właściwości przeciwzapalne. Wzmacniają więc i uelastyczniają naczynia krwionośne, dzięki czemu obniżają ciśnienie tętnicze. Najwięcej kwasów omega-3 można znaleźć w tłustych rybach, awokado i olejach roślinnych. Warto wiedzieć, że za najzdrowszą dla układu krążenia uznaje się dietę śródziemnomorską oraz dietę DASH.

W walce ze zbyt wysokim ciśnieniem niezastąpione są również napary z ziół, w szczególności z głogu, hibiskusa czy serdecznika. Do posiłków warto dodawać również czosnek, który wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i antymiażdżycowe.

Kawa, papierosy a ciśnienie

Zbyt duża ilość kawy w diecie, alkohol oraz papierosy powodują znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego. Używki działają na układ nerwowy i przyczyniają się do obkurczania naczyń krwionośnych, mogą też osłabiać działanie leków na nadciśnienie.

