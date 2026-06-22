Co jeść, aby zmniejszać stany zapalne w organizmie? Nie potrzebujesz restrykcyjnych diet

Dominika Gębiś

Dominika Gębiś

Stany zapalne rozsiane po organizmie są dziś powszechnym problemem, z którym mierzy się coraz więcej osób. Często pozostają niezdiagnozowane, a ich objawy bagatelizowane, co przynosi niekiedy fatalne skutki. W profilaktyce ognisk zapalnych i ich leczeniu kluczowa jest dieta. Co zatem jeść, aby przeciwdziałać powstawaniu stanów zapanych?

Kobieta na fotelu je posiłek z miski. W diecie przeciwzapalnej polecane są tłuste ryby, np. sardynki.
Tłuste ryby pełnią ważną rolę w diecie przeciwzapalnej. Dobrym wyborem będą np. sardynki123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Skąd się biorą stany zapalne w organizmie?
  2. Jakie są objawy przewlekłych procesów zapalnych?
  3. Dieta przeciwzapalna. Co jeść, aby przeciwdziałać schorzeniom i wrócić do zdrowia?

Skąd się biorą stany zapalne w organizmie?

Stan zapalny w organizmie to nic innego jak naturalna reakcja obronna organizmu na czynniki chorobotwórcze (bakterie, wirusy, toksyny) czy też uszkodzenia tkanek. Powstają, aby walczyć z zagrożeniem i wdrażać procesy gojenia. Stany zapalne różnią się intensywnością, czasem trwania oraz tym jakie niosą skutki dla organizmu. Najbardziej niebezpieczne są te przewlekłe, które mogą trwać miesiącami, a nawet latami. Zwykle ich objawy są bagatelizowane, często mylone z przemęczeniem, wiekiem, a przez wielu uznawane za zupełnie normalne. Nieleczone, powoli niszczą zdrowe tkanki, rozregulowują metabolizm i w konsekwencji przyczyniają się do rozwoju wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych:

  • zaburzeń metabolicznych - cukrzycy typu II, insulinooporności, otyłości
  • chorób układu krążenia - miażdżycy, zawałów serca, udarów, nadciśnienia
  • chorób autoimmunologicznych - RZS, łuszczycy, Hashimoto
  • chorób ginekologicznych u kobiet np. endometriozy
  • nowotworów

Przewlekłe stany zapalne są zazwyczaj następstwem niewłaściwego stylu życia i współistniejących chorób, a za czynniki, które je wywołują podaje się:

  • dietę prozapalną - bogatą w produkty wysokoprzetworzone, cukry proste i tłuszcze trans
  • przewlekły stres, przemęczenie, niedostateczną ilości snu - skutkuje to stale wysokim kortyzolem - hormonem, który w nadmiarze osłabia układ odpornościowy i zaburza naturalne reakcje obronne
  • toksyny, zanieczyszczenia - zarówno te z żywności jak i z powietrza
  • otyłość - nadmierna tkanka tłuszczowa, zwłaszcza wokół narządów wewnętrznych potęguje powstawanie czynników prozapalnych

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Dłoń trzymająca biały kubek wypełniony świeżymi jagodami, obok widoczne zielone paznokcie oraz fragment niebieskiego dżinsu i białej bluzki w czarne kropki.
Owoce jagodowe są bogactwem antyoksydantów, przeciwdziałających stanom zapalnym123RF/PICSEL

Jakie są objawy przewlekłych procesów zapalnych?

Stany zapalne utrzymujące się przez dłuższy czas mogą dotyczyć różnych narządów, jednak najczęściej diagnozowane są w przypadku tarczycy, jelit, wątroby, trzustki, stawów, płuc oskrzeli, naczyń krwionośnych czy skóry. Do objawów, które mogą być powiązane z toczącymi się procesami zapalnymi najczęściej należą:

  • chroniczne zmęczenie, obniżona odporność, stany podgorączkowe, nocne poty
  • nieuzasadnione, nawracające bóle głowy, mięśni i stawów
  • problemy z koncentracją, bezsenność, stany lękowe i wahania nastroju
  • problemy skórne - trądzik, egzema, łuszczyca, szybkie pojawianie się zmarszczek
  • utrzymujące się przez dłuższy czas dolegliwości od strony układu pokarmowego - wzdęcia, gazy, zaparcia, biegunki, bóle brzucha, refluks
  • problem z utratą wagi mimo stosowania diety redukcyjnej, bądź też niewyjaśnione chudnięcie

Dieta przeciwzapalna. Co jeść, aby przeciwdziałać schorzeniom i wrócić do zdrowia?

W leczeniu stanów zapalanych w organizmie, które powiązane są z wieloma powszechnie diagnozowanymi schorzeniami, dieta przeciwzapalna ma kluczowe znaczenie i zawsze powinna być zalecana przez lekarza. Wbrew pozorom nie jest ona skomplikowana, nie wymaga restrykcji, a jedynie powinna opierać się na kilku modyfikacjach. Jadłospis powinien wówczas bazować na posiłkach bogatych w antyoksydanty (polifenole, antocyjany), wielonienasycone kwasy tłuszczowych omega-3 oraz witamin i substancje bioaktywne, które będą wspierać organizm w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi, redukując przy tym ryzyko wielu chorób. Konieczne jest włączenie naturalnych, jak najmniej przetworzonych produktach oraz posiłków o zrównoważonej ilości białka, tłuszczów i węglowodanów.

Co zatem konkretnie jeść? Za najbardziej przeciwzapalne produkty uznawane są:

  • tłuste ryby - np. łosoś, sardynki, śledź, makrela - źródło kwasów tłuszczowych omega-3, redukujących markery zapalne w organizmie
  • orzechy i nasiona (np. migdały, orzechy włoskie, siemię lniane) - bogactwo witamin, zdrowych tłuszczy i przeciwutleniaczy, pomagających niwelować ogniska zapalne
  • wysokiej jakości tłuszcze roślinne jak np. oliwa z oliwek extra virgin, olej lniany - źródło polifenoli o silnych właściwościach przeciwzapalnych
  • owoce jagodowe - np. borówki, maliny, jeżyny, porzeczki - zawierają antyoksydanty zmniejszające stany zapalne i wspierające układ odpornościowy
Kobieta w średnim wieku gotuje w domowej kuchni. Ubrana w żółty sweter i fartuch, trzyma łyżkę i miskę z sosem pomidorowym. W garnku obok znajdują się gotujące się spaghetti.
Podczas przygotowywania posiłków warto korzystać z przypraw, które mają silne działanie przeciwzapalneMandic123RF/PICSEL
  • Napary ziołowe - mieszkanki ziół przeciwzapalnych (skrzyp polny, pięciornik gęsi, ogórecznik lekarski, liść melisy, kwiat lipy, krwawnik pospolity) i zielona herbata - pomagają zwalczać wolne rodniki, wyciszają odpowiedź immunologiczną i hamują wydzielanie prozapalnych enzymów.
  • Warzywa liściaste - szpinak czy jarmuż za sprawą witaminy C oraz K, a także karotenoidów, wspierają zdrowie skóry i wzmacniają układ odpornościowy.
  • Przeciwzapalne przyprawy jak np. kurkuma, imbir, cynamon, goździki, czosnek, rozmaryn - dodawane do potraw mogą łagodzić dolegliwości i wspierać zdrowie.
  • Ciemna czekolada i kakao - bogate w flawonoidy, które mają zdolność redukowania ognisk zapalnych.
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