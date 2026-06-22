Spis treści: Skąd się biorą stany zapalne w organizmie? Jakie są objawy przewlekłych procesów zapalnych? Dieta przeciwzapalna. Co jeść, aby przeciwdziałać schorzeniom i wrócić do zdrowia?

Skąd się biorą stany zapalne w organizmie?

Stan zapalny w organizmie to nic innego jak naturalna reakcja obronna organizmu na czynniki chorobotwórcze (bakterie, wirusy, toksyny) czy też uszkodzenia tkanek. Powstają, aby walczyć z zagrożeniem i wdrażać procesy gojenia. Stany zapalne różnią się intensywnością, czasem trwania oraz tym jakie niosą skutki dla organizmu. Najbardziej niebezpieczne są te przewlekłe, które mogą trwać miesiącami, a nawet latami. Zwykle ich objawy są bagatelizowane, często mylone z przemęczeniem, wiekiem, a przez wielu uznawane za zupełnie normalne. Nieleczone, powoli niszczą zdrowe tkanki, rozregulowują metabolizm i w konsekwencji przyczyniają się do rozwoju wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych:

zaburzeń metabolicznych - cukrzycy typu II, insulinooporności, otyłości

chorób układu krążenia - miażdżycy, zawałów serca, udarów, nadciśnienia

chorób autoimmunologicznych - RZS, łuszczycy, Hashimoto

chorób ginekologicznych u kobiet np. endometriozy

nowotworów

Przewlekłe stany zapalne są zazwyczaj następstwem niewłaściwego stylu życia i współistniejących chorób, a za czynniki, które je wywołują podaje się:

dietę prozapalną - bogatą w produkty wysokoprzetworzone, cukry proste i tłuszcze trans

przewlekły stres, przemęczenie, niedostateczną ilości snu - skutkuje to stale wysokim kortyzolem - hormonem, który w nadmiarze osłabia układ odpornościowy i zaburza naturalne reakcje obronne

toksyny, zanieczyszczenia - zarówno te z żywności jak i z powietrza

otyłość - nadmierna tkanka tłuszczowa, zwłaszcza wokół narządów wewnętrznych potęguje powstawanie czynników prozapalnych

Owoce jagodowe są bogactwem antyoksydantów, przeciwdziałających stanom zapalnym 123RF/PICSEL

Jakie są objawy przewlekłych procesów zapalnych?

Stany zapalne utrzymujące się przez dłuższy czas mogą dotyczyć różnych narządów, jednak najczęściej diagnozowane są w przypadku tarczycy, jelit, wątroby, trzustki, stawów, płuc oskrzeli, naczyń krwionośnych czy skóry. Do objawów, które mogą być powiązane z toczącymi się procesami zapalnymi najczęściej należą:

chroniczne zmęczenie, obniżona odporność, stany podgorączkowe, nocne poty

nieuzasadnione, nawracające bóle głowy, mięśni i stawów

problemy z koncentracją, bezsenność, stany lękowe i wahania nastroju

problemy skórne - trądzik, egzema, łuszczyca, szybkie pojawianie się zmarszczek

utrzymujące się przez dłuższy czas dolegliwości od strony układu pokarmowego - wzdęcia, gazy, zaparcia, biegunki, bóle brzucha, refluks

problem z utratą wagi mimo stosowania diety redukcyjnej, bądź też niewyjaśnione chudnięcie

Dieta przeciwzapalna. Co jeść, aby przeciwdziałać schorzeniom i wrócić do zdrowia?

W leczeniu stanów zapalanych w organizmie, które powiązane są z wieloma powszechnie diagnozowanymi schorzeniami, dieta przeciwzapalna ma kluczowe znaczenie i zawsze powinna być zalecana przez lekarza. Wbrew pozorom nie jest ona skomplikowana, nie wymaga restrykcji, a jedynie powinna opierać się na kilku modyfikacjach. Jadłospis powinien wówczas bazować na posiłkach bogatych w antyoksydanty (polifenole, antocyjany), wielonienasycone kwasy tłuszczowych omega-3 oraz witamin i substancje bioaktywne, które będą wspierać organizm w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi, redukując przy tym ryzyko wielu chorób. Konieczne jest włączenie naturalnych, jak najmniej przetworzonych produktach oraz posiłków o zrównoważonej ilości białka, tłuszczów i węglowodanów.

Co zatem konkretnie jeść? Za najbardziej przeciwzapalne produkty uznawane są:

tłuste ryby - np. łosoś, sardynki, śledź, makrela - źródło kwasów tłuszczowych omega-3, redukujących markery zapalne w organizmie

orzechy i nasiona (np. migdały, orzechy włoskie, siemię lniane) - bogactwo witamin, zdrowych tłuszczy i przeciwutleniaczy, pomagających niwelować ogniska zapalne

wysokiej jakości tłuszcze roślinne jak np. oliwa z oliwek extra virgin, olej lniany - źródło polifenoli o silnych właściwościach przeciwzapalnych

owoce jagodowe - np. borówki, maliny, jeżyny, porzeczki - zawierają antyoksydanty zmniejszające stany zapalne i wspierające układ odpornościowy

Podczas przygotowywania posiłków warto korzystać z przypraw, które mają silne działanie przeciwzapalne Mandic 123RF/PICSEL

Napary ziołowe - mieszkanki ziół przeciwzapalnych (skrzyp polny, pięciornik gęsi, ogórecznik lekarski, liść melisy, kwiat lipy, krwawnik pospolity) i zielona herbata - pomagają zwalczać wolne rodniki, wyciszają odpowiedź immunologiczną i hamują wydzielanie prozapalnych enzymów.

Warzywa liściaste - szpinak czy jarmuż za sprawą witaminy C oraz K, a także karotenoidów, wspierają zdrowie skóry i wzmacniają układ odpornościowy.

Przeciwzapalne przyprawy jak np. jak np. kurkuma , imbir, cynamon, goździki, czosnek, rozmaryn - dodawane do potraw mogą łagodzić dolegliwości i wspierać zdrowie.

Ciemna czekolada i kakao - bogate w flawonoidy, które mają zdolność redukowania ognisk zapalnych.

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