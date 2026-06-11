Spis treści: Czy mięso z kurczaka jest zdrowe? Jakie zalety posiada mięso z indyka i do czego można je wykorzystać?

Czy mięso z kurczaka jest zdrowe?

Mięso drobiowe jest polecane w zdrowej diecie przez zdecydowaną większość dietetyków z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że jest łatwiej strawne, ma zdecydowanie mniej tłuszczu aniżeli wieprzowina czy wołowina, a ponadto stanowi źródło pełnowartościowego białka, niezbędnego w diecie osób odchudzających się i dbających o dobre samopoczucie.

Drób, a konkretnie mięso z kurczaka jest także stosunkowo tanie i z tego też względu Polacy wybierają je najchętniej. Od co najmniej kilkunastu lat w sieci straszy się jednak nafaszerowanymi antybiotykami i hormonami wzrostu kurczakami i porównuje dzisiejsze filety do tych, które pochodziły z domowych, w pełni ekologicznych hodowli.

Nie da się ukryć, że różnica jest znacząca, a dzisiejszy drób pochodzący z produkcji przemysłowej, bywa wątpliwej jakości. Mimo iż wielu ekspertów ds. żywienia przekonuje, że nie musimy bać się tego rodzaju mięsa, coraz więcej osób świadomie wybiera nieco droższe mięso z indyka, mając na uwadze zdrowie swoje i bliskich. Czy słusznie?

Jakie zalety posiada mięso z indyka i do czego można je wykorzystać?

Filety z kurczaka i indyka są do siebie podobne pod względem wizualnym, jednak posiadają kilka różnic - te pierwsze są mniejsze, delikatniejsze w strukturze i mają jasnoróżowy kolor. Odcień indyka z kolei wpada w różowe tony, jego filety są większe i cięższe, bardziej "mięsiste", a włókna grubsze. Różni je także cena. Tańsze są filety z kurczaka - w zależności od miejsca zapłacić trzeba za nie od 25 do 40 zł/ g, a w przypadku indyków cena może sięgać nawet 70 zł za kg (szczególnie tych ekologicznych).

Czy warto więc dopłacać i kupować ten droższy drób? Wielu lekarzy i ekspertów ds. żywienia jest zdania, że jak najbardziej warto, ale nie jest to konieczne. Ich zdaniem mięso z indyka może być w mniejszym stopniu skażone antybiotykami, gdyż jest to gatunek wrażliwy na tego typu substancje. Ponadto indyk jest nieco bardziej bogatszy w składniki odżywcze takie jak: witaminy z grupy B, cynk oraz selen. Ponadto posiada nieco więcej pełnowartościowego, bogatego w aminokwasy egzogenne białka, oferując także korzystniejszy profil kwasów tłuszczowych oraz wyższy poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych ogółem. Jednocześnie jest także nieco mnie kaloryczny od kurczaka - w 100 g filet z indyka ma ich około 83, a z kurczaka mniej więcej 100.

Jeśli chodzi natomiast o wykorzystanie indyka w kuchni, filety mogą być przygotowywane dokładnie w ten sam sposób co te, pochodzące od kurczaków. Świetnie sprawdzą się na sznycle, kotlety, roladki, polędwiczki, potrawki z warzywami i ryżem, jak również do makaronów czy sałatek. Należy mieć jednak na uwadze, że osoby wrażliwe na smaki mogą odczuwać różnice spożywając te dwa rodzaje drobiu. Filety z indyka są na ogół bardziej wyraziste i lekko słodkawe (czasem porównywane w smaku do cielęciny), a te z kurczaka są delikatniejsze i bardziej neutralne. Wybór będzie więc zależny od indywidualnych preferencji smakowych.





Odcinek 6 INTERIA.PL