Spis treści: Melon i arbuz - co to za owoce? Czym różni się melon od arbuza? Co jest zdrowsze - melon czy arbuz?

Melon i arbuz - co to za owoce?

Melony i arbuzy to owoce uwielbiane przez Polaków, szczególnie tych najmłodszych. Kojarzone są przede wszystkim z latem, słońcem i wakacyjnym, beztroskim czasem. W polskich sklepach i na targach są łatwo dostępne już od maja nawet do końca września. Najsmaczniejsze i najbardziej soczyste są jednak te, które przyjeżdżają do nas z cieplejszych regionów Europy - Hiszpanii, Grecji czy Włoch w czerwcu, lipcu oraz sierpniu. Arbuzy i melony to owoce, które świetnie gaszą pragnienie, doskonale nawadniają, a schłodzone zapewniają orzeźwienie w upalne dni. Obie rośliny należą do tej samej rodziny dyniowatych, jednak posiadają kilka różnic zarówno w składzie, jak i w smaku.

Czym różni się melon od arbuza?

Zarówno melon jak i arbuz to owoce składające się głównie z wody - ten pierwszy w 90 proc., a drugi ma jej nieco więcej - około 92-93 proc. Jeśli chodzi o wygląd, arbuzy mają na zewnątrz ciemnozieloną, twardą skórkę z jaśniejszymi paskami, a we wnętrzu ukryty jest czerwony lub ciemnoróżowy miąższ z czarnymi pestkami. Melony z kolei posiadają gładką, siateczkowatą lub żebrowaną skórkę w kolorze żółtym, zielony lub beżowych - w zależności od odmiany. Miąższ jest z kolei jasnozielony lub kremowy, a w środku posiada jasne pestki.

Co jest zdrowsze - melon czy arbuz?

Aby można było odpowiedzieć na pytanie, po który owoc - arbuz czy melon - warto sięgać częściej, należy przeanalizować ich wartości odżywcze. Oto czym się różnią:

kalorycznością - arbuzy: około 30 kcal na 100 g, melony: 36 kcal na 100 g

zawartością witaminy C - arbuzy: 8,1 mg na 100 g (co stanowi 13 proc. dziennego zapotrzebowania na ten składnik), melony: 18 mg na 100 g (30 proc. dziennego zapotrzebowania)

zawartością witaminy A - 100 g arbuza zapewnia 20-23 proc. dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka na ten składnik, a 100 g odmian pomarańczowych melona (np. Kantalupa) nawet do 35 proc.

zawartością potasu - arbuzy: 112 mg na 100 g, melony: 228 mg na 100 g

Poza tym arbuzy w przeciwieństwie do melonów posiadają likopen - silny, naturalny przeciwutleniacz z grupy karotenoidów, odpowiadający za czerwony kolor w wielu warzywach i owocach, za to pomarańczowe melony są źródłem cennego beta-karotenu o właściwościach antyoksydacyjnych.

Częściej warto wybierać melony o pomarańczowym miąższu - są one źródłem cennego beta-karotenu

Biorąc pod uwagę zawartość wyżej wymienionych składników wiadomo więc, że:

melony to owoce, które dobrze nawadniają, wspierają układ odpornościowy, a także skórę i oczy oraz pomagają regulować ciśnienie krwi

arbuzy nawadniają jeszcze lepiej, jedzone regularnie mogą chronić przed chorobami serca, pomagają utrzymać zdrowie nerek i dobrą kondycję skóry.

Trudno zatem wskazać, który z tych owoców jest zdrowszy, dlatego warto sugerować się osobistymi preferencjami smakowymi, jak i zapotrzebowaniem na konkretne składniki. Melony są nieco bardziej bogate w witaminy oraz minerały, dlatego osoby, którym zależy na uzupełnieniu w codziennej diecie witaminy C czy potasu, powinny częściej sięgać szczególnie po ich pomarańczowe odmiany.





